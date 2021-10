La sudafricana Airlink inaugura il nuovo volo diretto tra Johannesburg e Luanda

Airlink aprirà un nuovo volo diretto tre volte alla settimana tra Johannesburg e Luanda (Angola) dal prossimo 21 ottobre; i biglietti sono già in vendita e i voli saranno operati con un Embraer E190 da 98 posti.

La compagnia aerea indipendente sudafricana consente ai passeggeri di combinare facilmente le rotte domestiche e regionali in Africa del Sud. «Il corridoio Sudafrica-Angola è poco servito nonostante la sua importanza commerciale ed economica – sottolinea il ceo e managing director di Airlink, Rodrigo Foster -. Introducendo questo servizio mettiamo a disposizione dei consumatori nuove opzioni più convenienti sulla rotta. Ciò andrà a beneficio del business e aumenterà le attività commerciali tra le due città e i due Paesi. Così facendo saremo in grado di promuovere viaggi, cargo e turismo che sono indispensabili per rivitalizzare l’economia dopo la pandemia”.

L’interessante rapporto qualità-prezzo di Airlink prevede una franchigia per un bagaglio di 20 chili in classe economy, oltre ad un bagaglio con attrezzatura sportiva di 15 chili. A bordo i passeggeri potranno usufruire di un pasto leggero, sedile confortevole con ampio spazio per le gambe e la possibilità di scegliere un posto vicino al corridoio o al finestrino ( gli aerei non dispongono di posti centrali). I passeggeri hanno anche la possibilità di prenotare la business class su questa rotta e godersi i servizi di Business Class intra-continentali disponibili sull’Embraer; la cabina offre sei posti di business class, con ampio spazio per le gambe e larghi sedili disposti in configurazione due più uno. I servizi business su questi voli includono pasti e bevande aggiuntivi, una franchigia bagaglio di 30 chili, imbarco prioritario e l’accesso alla lounge in aeroporti selezionati.