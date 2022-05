La Puglia di Ryanair decolla sull’estate con 75 rotte di cui 11 nuove

Ryanair scommette sulla Puglia con un operativo estivo che conta 75 rotte in totale, di cui 5 nuove da Bari verso Billund, Comiso, Edimburgo, Porto, Tel Aviv e 6 nuove da Brindisi per Barcellona, Bordeaux, Genova, Perugia, Stoccolma e Zagabria.

La low cost offrirà oltre 2,2 milioni di posti in partenza per l’estate 2022 (60% in più rispetto all’estate 2019 pre-pandemia) per fornire ai propri passeggeri pugliesi un’ampia scelta verso le principali destinazioni europee in Germania, Regno Unito e Italia.

Durante l’estate Ryanair è presente in Puglia con 5 aerei basati (3 a Bari e 2 a Brindisi) per un investimento di 500 milioni di dollari; le rotte saranno 50 da Bari e 25 da Brindisi; sono previsti circa 6,3 milioni di passeggeri previsti nel full year 2023.

“Si tratta di un operativo da record sulla Puglia, che offre oltre 780 voli settimanali su 50 rotte da Bari e 25 da Brindisi, comprese 11 nuove rotte – ha dichiarato il country manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla -. Questa crescita rafforza il nostro impegno a sostenere la ripresa del mercato italiano con ulteriori collegamenti internazionali, dando al contempo una spinta al turismo inbound e outbound per questa tanto attesa estate. Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al governo italiano di eliminare la “tassa sul turismo” su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025, che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei”.

“La forte comunione di intenti tra Aeroporti di Puglia e Ryanair – ha aggiunto Antonio Maria Vasile, presidente Aeroporti di Puglia – continua a produrre risultati eccellenti per la nostra regione e per i settori economici che nei collegamenti aerei, rapidi, diretti ed economici, hanno un alleato fondamentale. Il forte interesse del vettore irlandese per la Puglia e per il turismo, settore trainante della nostra economia, si traduce in un operativo che copre oramai tutti i più importanti mercati. Un risultato che nasce da un ambizioso progetto di sviluppo della mobilità al servizio del turismo, della cultura e delle imprese pugliesi”.