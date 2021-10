La Danimarca a World Routes con i quattro scali di Copenaghen, Billund, Aalborg e Aarhus

La Danimarca porta a World Routes 2021, l’evento internazionale che riunisce compagnie aeree, aeroporti e player del turismo, che si svolgerà dal 10 al 12 ottobre a Milano, i quattro principali aeroporti del Paese: Copenaghen, Billund, Aalborg e Aarhus saranno presenti per sviluppare nuovi collegamenti aerei e opportunità di business a livello internazionale.

La Danimarca offre ottime infrastrutture aeroportuali che garantiscono un alto livello di mobilità, flessibilità e affidabilità. I quattro principali scali sono ben distribuiti in tutto il paese. Ciò permette ai viaggiatori locali e stranieri un facile accesso a tutte le destinazioni turistiche e alle esperienze che la Danimarca – The Land of Everyday Wonder, ha da offrire tutto l’anno. Dalle città vivibili alla natura mozzafiato, dalla gastronomia locale al design unico e all’autentico stile di vita danese.

Gli aeroporti di Copenhagen, Billund, Aalborg e Aarhus rappresentano un importante driver anche per lo sviluppo del segmento business in Danimarca, che sta mostrando grandi potenzialità. La Danimarca, infatti, secondo l’International Congress and Convention Association è una delle principali destinazioni Mice, che offre innovazione di classe mondiale, un approccio pionieristico alla sostenibilità e una mentalità e una cultura stimolanti. In questa prospettiva, una maggiore connettività sarebbe ancor più strategica e vantaggiosa sia per il settore leisure che per il business travel, entrambi in crescita.