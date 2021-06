La Compagnie: i voli transatlantici all-business del vettore francese debuttano su Milano

La Compagnie ha ripristinato i suoi voli tra Parigi e New York mentre in parallelo ha annunciato l’utilizzo dell’Airbus A321neo all-business su due nuove rotte: una tra Parigi Orly e Tel Aviv e l’altra tra Milano e New York-Newark.

Bloccata dallo scorso marzo a causa della pandemia (esclusi i voli charter), la compagnia aerea francese “100% Business Class” nata nel 2014, ha ripreso i suoi voli tra la sua base di Parigi-Orly e l’aeroporto di Newark-Liberty, inizialmente con due voli settimanali operati da A321neo in grado di ospitare 76 passeggeri in posti letto di classe Business. Durante l’anno le frequenze aumenteranno, con quattro voli settimanali a luglio e cinque ad agosto, per arrivare poi ad una partenza giornaliera a settembre. Il servizio su questa rotta è ripreso ufficialmente il 12 giugno 2021, con i primi quattro voli “che hanno raggiunto un load factor del 100%” spiega una nota del vettore.

Sempre in partenza da Newark-Liberty e grazie all’utilizzo dell’A321LR, La Compagnie inaugurerà il prossimo 29 novembre, quattro voli diretti settimanali verso Milano-Malpensa: le partenze sono previste lunedì, giovedì, sabato e domenica alle 21:50 per arrivare il giorno successivo alle 12:15; i voli di ritorno partiranno dall’Italia lunedì, martedì, venerdì e domenica alle 13:35 e atterreranno alle 17:10. Su questa rotta il vettore si troverà a competere direttamente con United Airlines che decolla anch’essa da Newark e, indirettamente, con Alitalia, American Airlines, Delta Air Lines ed Emirates Airlines (che partono dal Jfk).

La Compagnie riaprirà il 2 luglio il collegamento stagionale per Newark da Nice-Côte d’Azur, con tre rotazioni settimanali disponibili fino a fine settembre. Dal 21 luglio al 30 ottobre, sarà invece la volta dei tre nuovi voli settimanali tra Newark e l’aeroporto di Tel Aviv-Ben Gurion, “con uno scalo di 1h30 a Parigi”.