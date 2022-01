La Cina punta al recupero del traffico aereo internazionale a partire dal 2023

La Cina comincia la sua corsa per recuperare i livelli abituali di traffico aereo internazionale nel periodo dal 2023 al 2025. Le stime sono quelle della Civil Aviation Administration of China (Caac) che indicano anche come il Paese si concentrerà sull’espansione dei voli domestici oltre che sulla ripresa del lungo raggio, in parallelo al varo di un nuovo piano di sviluppo quinquennale per il settore, pesantemente colpito dal Covid.

Il traffico aereo interno della Cina è attualmente messo a dura prova a causa delle severe restrizioni imposte dal governo per limitare il più possibile l’insorgenza di ogni nuovo focolaio di Covid, anche in vista delle prossime Olimpiadi invernali, che si terranno a Pechino (dal 4 al 20 febbraio 2022), e a ridosso delle vacanze del Nuovo Anno Lunare (da fine gennaio).

Il piano quinquennale 2021-2025 della Caac, secondo quanto riportato da Reuters, è diviso in due parti: per il periodo 2021-2022, la Cina consoliderà i suoi sforzi nel controllo e nella prevenzione del Covid-19, oltre a concentrarsi sulle riforme e varare nuove misure di sostegno; il periodo dal 2023 al 2025 sarà un periodo vocato alla crescita. “L’obiettivo è quello di espandere il mercato interno, ripristinare il mercato internazionale, beneficiare dell’impatto delle riforme e ampliare ulteriormente le aperture”.