Korean Air trasferisce gli uffici milanesi all’aeroporto di Malpensa Korean Air Lines sposta i propri uffici vendite e biglietteria dall’attuale sede di Milano città (in via Baracchini, 2) all’aeroporto di Milano Malpensa. I nuovi uffici, operativi a tutti gli effetti dal prossimo 14 giugno, saranno quindi situati presso il Terminal 1 dello scalo, ufficio N386, Terzo piano, 21019, Somma Lombardo (Varese). La compagnia precisa che “la denominazione aziendale, i dati fiscali, i recapiti telefonici e gli indirizzi restano invariati. Nuova email per comunicazioni milsu@koreanair.com”. Korean Air ha comunicato nei giorni scorsi di aver ridotto la perdita nel primo trimestre del 2021 a 25 milioni di dollari, rispetto ai 610 milioni di dollari per lo stesso periodo del 2020, grazie al significativo contributo dei ricavi derivanti dall’attività cargo. “La domanda passeggeri è ancora bassa a causa delle restrizioni di viaggio tuttora in vigore – spiega una nota del vettore -. Nonostante le sfide, Korean Air ha incrementato le vendite di passeggeri operando voli charter per il rimpatrio e viaggi business”.

