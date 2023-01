Korean Air aumenta la capacità sull’Europa: tornano Praga, Zurigo, Istanbul e Madrid Korean Air riposiziona capacità in modo massiccio sulle rotte verso l’Europa con il ripristino, dalla fine di marzo, di altre quattro rotte. Dopo la pausa di tre anni a causa della pandemia, la compagnia aerea tornerà infatti prima a Praga e Zurigo e, verso fine aprile, anche a Istanbul e Madrid. Nel dettaglio, dal 27 marzo, la compagnia aerea riprenderà a operare su Praga tre volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I voli tra Incheon e Zurigo inizieranno il 28 marzo e saranno operati tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. Dal 24 aprile, i voli per Istanbul riprenderanno ad essere operati tre volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. La rotta Incheon-Madrid riprenderà invece dal 25 aprile con collegamenti tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e la domenica. La nota di Korean Air sottolinea come Praga, Zurigo, Istanbul e Madrid siano “tutte destinazioni turistiche molto popolari e amate dai coreani per la loro ricchezza storica e culturale”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà il primo urban hotel della compagnia spagnola in Italia e nascerà dalla ristrutturazione e ribranding di un 5 stelle esistente, provvisto di 168 camere e vari spazi f&b, tra cui una terrazza panoramica. Il gruppo Palladium ha annunciato in occasione della Fitur di Madrid il proprio approdo a Venezia, grazie alla firma di un contratto di leasing per un albergo che aprirà nel 2025. Tra le altre novità, l'inaugurazione di un altro Only You a Siviglia prevista per il primo trimestre dell'anno prossimo: la struttura è attualmente in fase di ristrutturazione completa, al termine dei cui lavori nascerà un 5 stelle da 226 camere, dotato di un'ampia gamma di ristoranti e spazi per eventi, tra cui una vasta area esterna con piscina. Entrambi i progetti di interior design, a Siviglia e a Venezia, sono a cura dello studio internazionale di Lázaro Rosa-Violán. Nel corso del 2023, l'Hard Rock Hotel Marbella aprirà invece l’area Oasis, aggiungendo 174 camere, tra cui due nuove categorie, le Rock suite e le Rock Star suite. La struttura inaugurerà anche la Rock spa e oltre 900 metri quadrati di spazi per meeting. Inoltre, a partire da questa primavera, l'Hard Rock di Marbella sarà aperto tutto l'anno. Infine, la compagnia spagnola ha pure annunciato investimenti significativi da parte dei proprietari degli asset esistenti, per la ristrutturazione e il rinnovamento di una serie di hotel in Europa e in America. Il budget ammonta a 160 milioni di euro per progetti da realizzare nel biennio 2023-2024. Dopo l'ampio restyling effettuato l'anno scorso del Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, sarà questa la volta di intervenire sul Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, in Riviera Maya, nonché sul Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, mentre nel 2024 è prevista la ristrutturazione degli hotel in Messico e a Punta Cana. [post_title] => Il gruppo Palladium approda a Venezia con il brand Only You Hotels [post_date] => 2023-01-20T11:09:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674212967000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air riposiziona capacità in modo massiccio sulle rotte verso l'Europa con il ripristino, dalla fine di marzo, di altre quattro rotte. Dopo la pausa di tre anni a causa della pandemia, la compagnia aerea tornerà infatti prima a Praga e Zurigo e, verso fine aprile, anche a Istanbul e Madrid. Nel dettaglio, dal 27 marzo, la compagnia aerea riprenderà a operare su Praga tre volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I voli tra Incheon e Zurigo inizieranno il 28 marzo e saranno operati tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. Dal 24 aprile, i voli per Istanbul riprenderanno ad essere operati tre volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. La rotta Incheon-Madrid riprenderà invece dal 25 aprile con collegamenti tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e la domenica. La nota di Korean Air sottolinea come Praga, Zurigo, Istanbul e Madrid siano "tutte destinazioni turistiche molto popolari e amate dai coreani per la loro ricchezza storica e culturale". [post_title] => Korean Air aumenta la capacità sull'Europa: tornano Praga, Zurigo, Istanbul e Madrid [post_date] => 2023-01-20T10:32:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674210758000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437626 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437642" align="alignleft" width="300"] L'Handwritten francese Saint Gervais[/caption] La tredicesima firma è stata annunciata ieri, proprio in occasione della presentazione online del quarantacinquesimo marchio del gruppo. Si tratta del Relais San Martino, nel leccese, ed entrerà a far parte della Handwritten Collection a partire dalla prossima estate. E' questo infatti il nome del terzo soft-brand della compagnia francese, che va a colmare il gap midscale nell'offerta di collezioni Accor, fino a ieri composta dalla Mgallery lanciata nel 2008 per l'upper-upscale e dalla Emblems introdotta l'anno scorso per il segmento luxury. Stando al management Accor, l'80% delle nuove affiliazioni riguarderà conversioni di hotel indipendenti, mentre il contratto tipo sarà quello di franchising. Pochi come sempre nel caso dei soft-brand gli standard imposti. Tra questi, una procedura di benvenuto personalizzata, il check-in e un'offerta f&b disponibile 24 ore su 24, biancheria e amenities di qualità, nonché una proposta di prodotti fatti in casa a colazione, ha spiegato la global senior vice president of economy and midscale brands di Accor, Caroline Bernard. Da rispettare anche una decina di criteri ambientali, nonché una dozzina di standard di design eco, in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni. Tra le prime 13 strutture già firmate, oltre all'hotel pugliese, il francese Saint Gervais e il Shanghai Sheshan Oriental hanno già aperto i propri battenti il giorno stesso della presentazione. Tra questo e il prossimo anno seguiranno quindi quattro strutture ancora in Francia, un paio in Australia, nonché una ciascuna a Tallin, in Estonia, a Madrid, a Bucarest e una in Vietnam. Per il futuro l'obiettivo è quello di raggiungere un portfolio di circa 250 Handwritten entro il 2030. Al momento ci sarebbero peraltro già 110 trattative a vari stadi di avanzamento per un totale di 11.500 camere. I target di sviluppo sono piuttosto diversificati e riguardano sia le destinazioni primarie, sia quelle secondarie, nonché le mete leisure, per un prodotto che può rivolgersi tanto ai vacanzieri, quanto ai business traveller. Il tutto con un occhio di riguardo per i Millennials alla ricerca di nuove esperienze. "L'idea di lanciare un nuovo brand collezione è nata dalla constatazione che, durante la pandemia, sempre più hotel indipendenti si sono resi conto della necessità di poter accedere a piattaforme globali come la nostra, al contempo desiderando mantenere la propria personalità", ha raccontato Camil Yazbeck che dallo scorso 6 gennaio, ossia dal giorno della prima implementazione della nuova organizzazione Accor in due divisioni distinte, è diventato chief development officer of premium, midscale and economy brands: un offerta che comprende circa l'85% del portfolio del gruppo (l'altro cluster è dedicato ai segmenti luxury e lifestyle, ndr). Non solo, ha concluso Yazbeck: "In un contesto nel quale l'asset class hotel sta diventando sempre più appetibile per gli investitori a livello globale, essendo in grado di garantire ritorni mediamente superiori a quelli di altre tipologie classiche di immobili come gli uffici e la logistica, i soft brand sono in questo momento sicuramente tra i più appetibili sul mercato". [post_title] => Il pugliese Relais San Martino tra i primi hotel del nuovo soft brand Handwritten di Accor [post_date] => 2023-01-20T09:47:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674208054000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437608 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Transat decolla verso l'estate italiana 2023 con un network che prevede, da maggio, 18 voli diretti da tre aeroporti: da Roma 7 voli alla settimana con destinazione Toronto e 7 voli settimanali con destinazione Montréal, da Venezia 2 voli alla settimana per Montréal e 1 per Toronto e da Lamezia Terme 1 volo alla settimana per Toronto. Le rotte saranno servite dagli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica). La compagnia, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, opererà inoltre voli in connessione da Roma, Venezia, Lamezia per Vancouver e/o Calgary, tutto operato con Air Transat, via Toronto o Montréal, e anche voli domestici all’interno del Canada e in connessione per il Nord America. Allargando lo sguardo all'intera Europa, Air Transat - nel picco dell’estate - opererà 275 voli settimanali verso oltre 40 destinazioni. Da Montréal sono previsti 88 voli diretti settimanali verso 19 destinazioni europee; da Toronto 73 voli diretti settimanali verso 15 città del Vecchio Continente. Infine, da Québec City sono in calendario tre voli diretti settimanali per Parigi e uno per Londra. In crescita anche la capacità verso gli Stati Uniti: da Montréal, il offrirà un totale di 16 voli diretti settimanali, di cui quattro per Fort Lauderdale, tre per Orlando e tre per Miami, Los Angeles e San Francisco. Inoltre, da Toronto decolleranno sette voli diretti a settimana, di cui quattro per Fort Lauderdale e tre per Orlando. Da Québec City, la compagnia offrirà nuovamente un volo diretto settimanale per Fort Lauderdale. Infine, è confermata un’ampia selezione di collegamenti verso le destinazioni tipicamente leisure di Messico e Caraibi con partenze da Montréal, Québec City e Toronto. [post_title] => Air Transat verso l'estate italiana con 18 collegamenti diretti per il Canada [post_date] => 2023-01-19T12:50:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674132658000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437583 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Amsterdam Schiphol eliminerà la limitazione al numero di viaggiatori giornalieri, tuttora in vigore, dal prossimo 26 marzo, in concomitanza all'introduzione dell'orario estivo 2023. Schiphol aveva ridotto la capacità di quasi il 20% lo scorso settembre, in seguito alle problematiche che durante l'estate avevano provocato pesanti disservizi per i passeggeri, costretti ad affrontare lunghe file per i controlli di sicurezza a causa della carenza di personale. L'aeroporto di Amsterdam ha intanto chiuso il 2022 con un totale di 52,5 milioni di passeggeri, pari ad una crescita del 106% rispetto al 2021, (25,5 milioni di viaggiatori) ma ancora il 27% in meno rispetto al 2019, quando i viaggiatori erano stati ben 71,7 milioni. [post_title] => Amsterdam Schiphol: stop al limite giornaliero di passeggeri dal 26 marzo [post_date] => 2023-01-19T10:21:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674123668000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437543 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tourism Malaysia fa coppia con Malaysia Airlines nell'attività di formazione al trade: si svolgerà il prossimo 26 gennaio alle ore 13.00 il webinar per scoprire la nuova rotta del vettore per Kuala Lumpur via Doha, il network nazionale e regionale e tutte le attrazioni della destinazione. “È entusiasmante rafforzare il nostro rapporto con Malaysia Airlines grazie a nuove iniziative promozionali combinate in Italia - ha affermato Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi, e responsabile dei mercati di Italia, Spagna e Portogallo -. L'obiettivo generale di tali webinar è agire e costruire insieme una sinergia, una piattaforma dedicata alle agenzie partecipanti e consentire loro di comprendere ulteriormente la Malesia, acquisire conoscenza del Paese e della sua offerta garantendo ai nostri stakeholder una informazione costante su prodotti e servizi”. "Illustreremo l'espansione della nostra rete di codeshare che offre un maggiore accesso a Kuala Lumpur, oltre alle nostre destinazioni nazionali malesi - ha aggiunto Edwin Peters, head of sales Europe Malaysia Airlines -. In collaborazione con le nostre compagnie aeree partner, i viaggiatori italiani possono ora usufruire dei voli da Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia (con comodi collegamenti via Doha e Istanbul) per Kuala Lumpur”. La compagnia aerea malese ha introdotto un secondo volo diretto giornaliero tra Kuala Lumpur e Doha a partire dal 10 agosto 2022, a seguito dell'elevata domanda su questa rotta. Grazie al nuovo operativo, la compagnia aerea può vantare 14 voli settimanali per Doha. I 2 voli giornalieri saranno operati da aeromobili A330-300 con 27 posti in Business Class, 16 posti in Economy con spazio extra per le gambe e 247 posti in Economy Class. [post_title] => Tourism Malaysia fa coppia con Malaysia Airlines per la formazione al trade [post_date] => 2023-01-19T10:07:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674122831000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'alta stagione 2022 corsa via velocemente con una buona occupazione e una richiesta al di sopra delle aspettative, ma al contempo caratterizzata dal caro carburante che ha ridotto significativamente i margini dell’operazione. La prima estate di Caboverdetime dopo la chiusura Covid ha mostrato risultati contraddittori. Da una parte la soddisfazione per la tanto agognata riapertura dei confini di Capo Verde per gli italiani, e una domanda a livelli quasi inaspettati; dall'altra i prezzi crescenti dei voli che hanno imposto grossi sforzi commerciali al fine di evitare la ricaduta dell’intero costo carburante sul cliente finale. "La situazione sembra però oggi finalmente rientrata nella normalità", rassicura il responsabile commerciale e vendite del to bresciano, Pietro Dusi. Dallo scorso 14 gennaio è cambiato anche l’operativo del volo da Bergamo, tornato al sabato sera con rientro la domenica. Ciò permetterà un avvicinamento più comodo per chi parte dal Centro o Sud Italia. Con questa novità, Caboverdetime si aspetta quindi un incremento delle prenotazioni di circa il 15%; vendite sino a oggi mancate a motivo di un collegamento non troppo comodo, che obbligava gli ospiti a richiedere un giorno di ferie in più per poter partire di venerdì. «Le prospettive sono obiettivamente interessanti – conferma ancora Dusi -. Già oggi sono vivaci le richieste estive e le vendite dell’inverno stanno rispettando le aspettative. Il 2023 ci auguriamo perciò che possa essere un anno di stabilizzazione, caratterizzato da marginalità più coerenti con gli investimenti messi in atto». Sul fronte commerciale, infine, l’operatore bresciano conferma la commissione del 15% per tutte le agenzie sulle due strutture di proprietà (l’Halos Casa Resort e il Sobrado Boutique Hotel, ndr), «con una marginalità dunque superiore alla media di mercato – conclude Dusi -. A breve pubblicheremo anche le tariffe estive per le partenze da maggio a dicembre 2023, con il nuovo catalogo prossimo a essere inviato alle adv accompagnato da una speciale iniziativa prenota prima». [post_title] => Dusi, Caboverdetime: il 2023 si apre sotto buoni auspici. Confermate le commissioni al 15% [post_date] => 2023-01-19T09:36:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674120973000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437540 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea rilancia una volta di più l'investimento su Olbia: dal 26 maggio, infatti, prenderà il via il volo alla volta di Madrid, collegamento che avrà 3 frequenze a settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì per un totale di oltre 20.800 posti, pari a 116 voli. Inoltre, la low-cost ha confermato l’avvio di una seconda nuova rotta per Nizza, il cui volo inaugurale è in calendario per il 28 maggio, con due frequenze settimanali, il mercoledì e la domenica, per un totale di oltre 14.000 posti e 78 voli. Il network di Volotea da Olbia conta così 22 destinazioni, di cui 7 in Francia, 2 in Spagna e 13 in Italia. Proprio sullo scalo della Costa Smeralda la compagnia ha una delle sue basi operative e nelle scorse settimane ha manifestato interesse per gestire i voli in regime di continuità e senza alcuna compensazione economica alla volta di Roma Fiumicino. "L'annuncio di oggi, oltre a incrementare i flussi turistici da e per la Sardegna, riconferma il ruolo chiave del mercato sardo nei nostri piani di investimento - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore -. Contiamo di annunciare presto importanti novità a Olbia, dove stiamo lavorando insieme al management dell’aeroporto per creare nuove direttrici turistiche internazionali”. Diventano così 22 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Olbia, 7 in Francia (Bordeaux, Deauville, Lille, Lione, Nantes, Strasburgo e Nizza – Novità 2023), 2 in Spagna (Barcellona e Madrid – Novità 2023) e 13 in Italia (Ancona, Bologna, Catania, Firenze – Novità 2023, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona). [post_title] => Volotea marca stretto Olbia: due nuove rotte per Madrid e Nizza [post_date] => 2023-01-18T14:42:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674052932000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437517 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Siamo molto positivi sul prossimo futuro e prevediamo un altro anno di crescita per noi di Rcl". Gianni Rotondo guarda con fiducia alla prossima estate, confortato da trend di mercato globali in crescita per tutto il mercato delle crociere: "La domanda per i nostri prodotti rimane alta pure in Italia - spiega il general manager Emea region, international representative office di Royal Caribbean International -, mentre tornano ad allargarsi le finestre di prenotazione in tutta Europa: dopo il recente caos dei viaggi, l’advance booking è infatti nuovamente alla ribalta. E ciò ci conforta in vista di uno schieramento di prodotti che nel Vecchio continente sarà consistente anche la prossima estate, tra cui ricordo la Symphony of the Seas e la Odyssey of the Seas: due tra le più recenti new entry della nostra flotta, destinate a fare base a Civitavecchia". Certo, le sfide non mancano. A partire dall’inflazione, che sta erodendo una quota non trascurabile del potere d’acquisto dei consumatori. "Siamo profondamente consapevoli delle pressioni esercitate sui nostri ospiti dall’aumento del costo della vita – aggiunge Rotondo -. Come azienda globale anche noi non siamo affatto immuni da problemi come questi. Ma durante il Covid abbiamo imparato a essere resilienti e flessibili". Un approccio che tra le altre cose sta aiutando la compagnia a far fronte alla questione caro petrolio: "Abbiamo già coperto il 54% del nostro fabbisogno per il 2023 a prezzi inferiori a quelli di mercato – rivela sempre Rotondo -. Al momento non abbiamo perciò intenzione di imporre alcun supplemento carburante. E tutto ciò anche grazie ai recenti investimenti per l’efficientamento dei consumi sulle nostre navi: il design innovativo della prua, l’ottimizzazione energetica e più in generale una complessiva riduzione delle necessità di carburante per l’alimentazione dei nostri motori". [post_title] => Rcl: fiducia sull'estate e nessun adeguamento carburante in vista [post_date] => 2023-01-18T12:21:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674044508000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "korean air aumenta la capacita sulleuropa tornano praga zurigo istanbul e madrid" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1756,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà il primo urban hotel della compagnia spagnola in Italia e nascerà dalla ristrutturazione e ribranding di un 5 stelle esistente, provvisto di 168 camere e vari spazi f&b, tra cui una terrazza panoramica. Il gruppo Palladium ha annunciato in occasione della Fitur di Madrid il proprio approdo a Venezia, grazie alla firma di un contratto di leasing per un albergo che aprirà nel 2025.\r

\r

Tra le altre novità, l'inaugurazione di un altro Only You a Siviglia prevista per il primo trimestre dell'anno prossimo: la struttura è attualmente in fase di ristrutturazione completa, al termine dei cui lavori nascerà un 5 stelle da 226 camere, dotato di un'ampia gamma di ristoranti e spazi per eventi, tra cui una vasta area esterna con piscina. Entrambi i progetti di interior design, a Siviglia e a Venezia, sono a cura dello studio internazionale di Lázaro Rosa-Violán.\r

\r

Nel corso del 2023, l'Hard Rock Hotel Marbella aprirà invece l’area Oasis, aggiungendo 174 camere, tra cui due nuove categorie, le Rock suite e le Rock Star suite. La struttura inaugurerà anche la Rock spa e oltre 900 metri quadrati di spazi per meeting. Inoltre, a partire da questa primavera, l'Hard Rock di Marbella sarà aperto tutto l'anno.\r

\r

Infine, la compagnia spagnola ha pure annunciato investimenti significativi da parte dei proprietari degli asset esistenti, per la ristrutturazione e il rinnovamento di una serie di hotel in Europa e in America. Il budget ammonta a 160 milioni di euro per progetti da realizzare nel biennio 2023-2024. Dopo l'ampio restyling effettuato l'anno scorso del Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, sarà questa la volta di intervenire sul Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, in Riviera Maya, nonché sul Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, mentre nel 2024 è prevista la ristrutturazione degli hotel in Messico e a Punta Cana.","post_title":"Il gruppo Palladium approda a Venezia con il brand Only You Hotels","post_date":"2023-01-20T11:09:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674212967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air riposiziona capacità in modo massiccio sulle rotte verso l'Europa con il ripristino, dalla fine di marzo, di altre quattro rotte. Dopo la pausa di tre anni a causa della pandemia, la compagnia aerea tornerà infatti prima a Praga e Zurigo e, verso fine aprile, anche a Istanbul e Madrid.\r

\r

Nel dettaglio, dal 27 marzo, la compagnia aerea riprenderà a operare su Praga tre volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I voli tra Incheon e Zurigo inizieranno il 28 marzo e saranno operati tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. \r

\r

Dal 24 aprile, i voli per Istanbul riprenderanno ad essere operati tre volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. La rotta Incheon-Madrid riprenderà invece dal 25 aprile con collegamenti tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e la domenica. \r

\r

La nota di Korean Air sottolinea come Praga, Zurigo, Istanbul e Madrid siano \"tutte destinazioni turistiche molto popolari e amate dai coreani per la loro ricchezza storica e culturale\".\r

\r

","post_title":"Korean Air aumenta la capacità sull'Europa: tornano Praga, Zurigo, Istanbul e Madrid","post_date":"2023-01-20T10:32:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674210758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437626","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437642\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Handwritten francese Saint Gervais[/caption]\r

\r

La tredicesima firma è stata annunciata ieri, proprio in occasione della presentazione online del quarantacinquesimo marchio del gruppo. Si tratta del Relais San Martino, nel leccese, ed entrerà a far parte della Handwritten Collection a partire dalla prossima estate. E' questo infatti il nome del terzo soft-brand della compagnia francese, che va a colmare il gap midscale nell'offerta di collezioni Accor, fino a ieri composta dalla Mgallery lanciata nel 2008 per l'upper-upscale e dalla Emblems introdotta l'anno scorso per il segmento luxury.\r

\r

Stando al management Accor, l'80% delle nuove affiliazioni riguarderà conversioni di hotel indipendenti, mentre il contratto tipo sarà quello di franchising. Pochi come sempre nel caso dei soft-brand gli standard imposti. Tra questi, una procedura di benvenuto personalizzata, il check-in e un'offerta f&b disponibile 24 ore su 24, biancheria e amenities di qualità, nonché una proposta di prodotti fatti in casa a colazione, ha spiegato la global senior vice president of economy and midscale brands di Accor, Caroline Bernard. Da rispettare anche una decina di criteri ambientali, nonché una dozzina di standard di design eco, in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni.\r

\r

Tra le prime 13 strutture già firmate, oltre all'hotel pugliese, il francese Saint Gervais e il Shanghai Sheshan Oriental hanno già aperto i propri battenti il giorno stesso della presentazione. Tra questo e il prossimo anno seguiranno quindi quattro strutture ancora in Francia, un paio in Australia, nonché una ciascuna a Tallin, in Estonia, a Madrid, a Bucarest e una in Vietnam. Per il futuro l'obiettivo è quello di raggiungere un portfolio di circa 250 Handwritten entro il 2030. Al momento ci sarebbero peraltro già 110 trattative a vari stadi di avanzamento per un totale di 11.500 camere. I target di sviluppo sono piuttosto diversificati e riguardano sia le destinazioni primarie, sia quelle secondarie, nonché le mete leisure, per un prodotto che può rivolgersi tanto ai vacanzieri, quanto ai business traveller. Il tutto con un occhio di riguardo per i Millennials alla ricerca di nuove esperienze.\r

\r

\"L'idea di lanciare un nuovo brand collezione è nata dalla constatazione che, durante la pandemia, sempre più hotel indipendenti si sono resi conto della necessità di poter accedere a piattaforme globali come la nostra, al contempo desiderando mantenere la propria personalità\", ha raccontato Camil Yazbeck che dallo scorso 6 gennaio, ossia dal giorno della prima implementazione della nuova organizzazione Accor in due divisioni distinte, è diventato chief development officer of premium, midscale and economy brands: un offerta che comprende circa l'85% del portfolio del gruppo (l'altro cluster è dedicato ai segmenti luxury e lifestyle, ndr).\r

\r

Non solo, ha concluso Yazbeck: \"In un contesto nel quale l'asset class hotel sta diventando sempre più appetibile per gli investitori a livello globale, essendo in grado di garantire ritorni mediamente superiori a quelli di altre tipologie classiche di immobili come gli uffici e la logistica, i soft brand sono in questo momento sicuramente tra i più appetibili sul mercato\".","post_title":"Il pugliese Relais San Martino tra i primi hotel del nuovo soft brand Handwritten di Accor","post_date":"2023-01-20T09:47:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674208054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437608","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat decolla verso l'estate italiana 2023 con un network che prevede, da maggio, 18 voli diretti da tre aeroporti: da Roma 7 voli alla settimana con destinazione Toronto e 7 voli settimanali con destinazione Montréal, da Venezia 2 voli alla settimana per Montréal e 1 per Toronto e da Lamezia Terme 1 volo alla settimana per Toronto. Le rotte saranno servite dagli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica).\r

La compagnia, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, opererà inoltre voli in connessione da Roma, Venezia, Lamezia per Vancouver e/o Calgary, tutto operato con Air Transat, via Toronto o Montréal, e anche voli domestici all’interno del Canada e in connessione per il Nord America.\r

Allargando lo sguardo all'intera Europa, Air Transat - nel picco dell’estate - opererà 275 voli settimanali verso oltre 40 destinazioni. Da Montréal sono previsti 88 voli diretti settimanali verso 19 destinazioni europee; da Toronto 73 voli diretti settimanali verso 15 città del Vecchio Continente. Infine, da Québec City sono in calendario tre voli diretti settimanali per Parigi e uno per Londra.\r

In crescita anche la capacità verso gli Stati Uniti: da Montréal, il offrirà un totale di 16 voli diretti settimanali, di cui quattro per Fort Lauderdale, tre per Orlando e tre per Miami, Los Angeles e San Francisco. Inoltre, da Toronto decolleranno sette voli diretti a settimana, di cui quattro per Fort Lauderdale e tre per Orlando. Da Québec City, la compagnia offrirà nuovamente un volo diretto settimanale per Fort Lauderdale. Infine, è confermata un’ampia selezione di collegamenti verso le destinazioni tipicamente leisure di Messico e Caraibi con partenze da Montréal, Québec City e Toronto.","post_title":"Air Transat verso l'estate italiana con 18 collegamenti diretti per il Canada","post_date":"2023-01-19T12:50:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674132658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437583","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Amsterdam Schiphol eliminerà la limitazione al numero di viaggiatori giornalieri, tuttora in vigore, dal prossimo 26 marzo, in concomitanza all'introduzione dell'orario estivo 2023.\r

\r

Schiphol aveva ridotto la capacità di quasi il 20% lo scorso settembre, in seguito alle problematiche che durante l'estate avevano provocato pesanti disservizi per i passeggeri, costretti ad affrontare lunghe file per i controlli di sicurezza a causa della carenza di personale.\r

\r

L'aeroporto di Amsterdam ha intanto chiuso il 2022 con un totale di 52,5 milioni di passeggeri, pari ad una crescita del 106% rispetto al 2021, (25,5 milioni di viaggiatori) ma ancora il 27% in meno rispetto al 2019, quando i viaggiatori erano stati ben 71,7 milioni.","post_title":"Amsterdam Schiphol: stop al limite giornaliero di passeggeri dal 26 marzo","post_date":"2023-01-19T10:21:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674123668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Malaysia fa coppia con Malaysia Airlines nell'attività di formazione al trade: si svolgerà il prossimo 26 gennaio alle ore 13.00 il webinar per scoprire la nuova rotta del vettore per Kuala Lumpur via Doha, il network nazionale e regionale e tutte le attrazioni della destinazione.\r

\r

“È entusiasmante rafforzare il nostro rapporto con Malaysia Airlines grazie a nuove iniziative promozionali combinate in Italia - ha affermato Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi, e responsabile dei mercati di Italia, Spagna e Portogallo -. L'obiettivo generale di tali webinar è agire e costruire insieme una sinergia, una piattaforma dedicata alle agenzie partecipanti e consentire loro di comprendere ulteriormente la Malesia, acquisire conoscenza del Paese e della sua offerta garantendo ai nostri stakeholder una informazione costante su prodotti e servizi”.\r

\r

\"Illustreremo l'espansione della nostra rete di codeshare che offre un maggiore accesso a Kuala Lumpur, oltre alle nostre destinazioni nazionali malesi - ha aggiunto Edwin Peters, head of sales Europe Malaysia Airlines -. In collaborazione con le nostre compagnie aeree partner, i viaggiatori italiani possono ora usufruire dei voli da Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia (con comodi collegamenti via Doha e Istanbul) per Kuala Lumpur”.\r

\r

La compagnia aerea malese ha introdotto un secondo volo diretto giornaliero tra Kuala Lumpur e Doha a partire dal 10 agosto 2022, a seguito dell'elevata domanda su questa rotta. Grazie al nuovo operativo, la compagnia aerea può vantare 14 voli settimanali per Doha. I 2 voli giornalieri saranno operati da aeromobili A330-300 con 27 posti in Business Class, 16 posti in Economy con spazio extra per le gambe e 247 posti in Economy Class.","post_title":"Tourism Malaysia fa coppia con Malaysia Airlines per la formazione al trade","post_date":"2023-01-19T10:07:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1674122831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'alta stagione 2022 corsa via velocemente con una buona occupazione e una richiesta al di sopra delle aspettative, ma al contempo caratterizzata dal caro carburante che ha ridotto significativamente i margini dell’operazione. La prima estate di Caboverdetime dopo la chiusura Covid ha mostrato risultati contraddittori. Da una parte la soddisfazione per la tanto agognata riapertura dei confini di Capo Verde per gli italiani, e una domanda a livelli quasi inaspettati; dall'altra i prezzi crescenti dei voli che hanno imposto grossi sforzi commerciali al fine di evitare la ricaduta dell’intero costo carburante sul cliente finale. \"La situazione sembra però oggi finalmente rientrata nella normalità\", rassicura il responsabile commerciale e vendite del to bresciano, Pietro Dusi.\r

\r

Dallo scorso 14 gennaio è cambiato anche l’operativo del volo da Bergamo, tornato al sabato sera con rientro la domenica. Ciò permetterà un avvicinamento più comodo per chi parte dal Centro o Sud Italia. Con questa novità, Caboverdetime si aspetta quindi un incremento delle prenotazioni di circa il 15%; vendite sino a oggi mancate a motivo di un collegamento non troppo comodo, che obbligava gli ospiti a richiedere un giorno di ferie in più per poter partire di venerdì. «Le prospettive sono obiettivamente interessanti – conferma ancora Dusi -. Già oggi sono vivaci le richieste estive e le vendite dell’inverno stanno rispettando le aspettative. Il 2023 ci auguriamo perciò che possa essere un anno di stabilizzazione, caratterizzato da marginalità più coerenti con gli investimenti messi in atto».\r

\r

Sul fronte commerciale, infine, l’operatore bresciano conferma la commissione del 15% per tutte le agenzie sulle due strutture di proprietà (l’Halos Casa Resort e il Sobrado Boutique Hotel, ndr), «con una marginalità dunque superiore alla media di mercato – conclude Dusi -. A breve pubblicheremo anche le tariffe estive per le partenze da maggio a dicembre 2023, con il nuovo catalogo prossimo a essere inviato alle adv accompagnato da una speciale iniziativa prenota prima».","post_title":"Dusi, Caboverdetime: il 2023 si apre sotto buoni auspici. Confermate le commissioni al 15%","post_date":"2023-01-19T09:36:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674120973000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea rilancia una volta di più l'investimento su Olbia: dal 26 maggio, infatti, prenderà il via il volo alla volta di Madrid, collegamento che avrà 3 frequenze a settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì per un totale di oltre 20.800 posti, pari a 116 voli. Inoltre, la low-cost ha confermato l’avvio di una seconda nuova rotta per Nizza, il cui volo inaugurale è in calendario per il 28 maggio, con due frequenze settimanali, il mercoledì e la domenica, per un totale di oltre 14.000 posti e 78 voli. Il network di Volotea da Olbia conta così 22 destinazioni, di cui 7 in Francia, 2 in Spagna e 13 in Italia.\r

Proprio sullo scalo della Costa Smeralda la compagnia ha una delle sue basi operative e nelle scorse settimane ha manifestato interesse per gestire i voli in regime di continuità e senza alcuna compensazione economica alla volta di Roma Fiumicino.\r

\"L'annuncio di oggi, oltre a incrementare i flussi turistici da e per la Sardegna, riconferma il ruolo chiave del mercato sardo nei nostri piani di investimento - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore -. Contiamo di annunciare presto importanti novità a Olbia, dove stiamo lavorando insieme al management dell’aeroporto per creare nuove direttrici turistiche internazionali”.\r

Diventano così 22 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Olbia, 7 in Francia (Bordeaux, Deauville, Lille, Lione, Nantes, Strasburgo e Nizza – Novità 2023), 2 in Spagna (Barcellona e Madrid – Novità 2023) e 13 in Italia (Ancona, Bologna, Catania, Firenze – Novità 2023, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona).\r

","post_title":"Volotea marca stretto Olbia: due nuove rotte per Madrid e Nizza","post_date":"2023-01-18T14:42:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674052932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Siamo molto positivi sul prossimo futuro e prevediamo un altro anno di crescita per noi di Rcl\". Gianni Rotondo guarda con fiducia alla prossima estate, confortato da trend di mercato globali in crescita per tutto il mercato delle crociere: \"La domanda per i nostri prodotti rimane alta pure in Italia - spiega il general manager Emea region, international representative office di Royal Caribbean International -, mentre tornano ad allargarsi le finestre di prenotazione in tutta Europa: dopo il recente caos dei viaggi, l’advance booking è infatti nuovamente alla ribalta. E ciò ci conforta in vista di uno schieramento di prodotti che nel Vecchio continente sarà consistente anche la prossima estate, tra cui ricordo la Symphony of the Seas e la Odyssey of the Seas: due tra le più recenti new entry della nostra flotta, destinate a fare base a Civitavecchia\".\r

\r

Certo, le sfide non mancano. A partire dall’inflazione, che sta erodendo una quota non trascurabile del potere d’acquisto dei consumatori. \"Siamo profondamente consapevoli delle pressioni esercitate sui nostri ospiti dall’aumento del costo della vita – aggiunge Rotondo -. Come azienda globale anche noi non siamo affatto immuni da problemi come questi. Ma durante il Covid abbiamo imparato a essere resilienti e flessibili\".\r

\r

Un approccio che tra le altre cose sta aiutando la compagnia a far fronte alla questione caro petrolio: \"Abbiamo già coperto il 54% del nostro fabbisogno per il 2023 a prezzi inferiori a quelli di mercato – rivela sempre Rotondo -. Al momento non abbiamo perciò intenzione di imporre alcun supplemento carburante. E tutto ciò anche grazie ai recenti investimenti per l’efficientamento dei consumi sulle nostre navi: il design innovativo della prua, l’ottimizzazione energetica e più in generale una complessiva riduzione delle necessità di carburante per l’alimentazione dei nostri motori\".","post_title":"Rcl: fiducia sull'estate e nessun adeguamento carburante in vista","post_date":"2023-01-18T12:21:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1674044508000]}]}}