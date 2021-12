Klm premiata da Apex come migliore compagnia aerea per i passeggeri

Nuovo riconoscimento per Klm che è stata insignita del premio Apex World Class 2022. Si tratta di un nuovo premio assegnato dalla Airline Passenger Experience Association e della categoria più alta dei premi globali per il settore delle compagnie aeree. Rappresenta un eccezionale riconoscimento dei risultati ottenuti in aree quali la sicurezza, il benessere e la sostenibilità.

Negli ultimi 20 mesi sono stati messi in evidenza nuovi valori che sono sempre più importanti per i clienti. L’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’esperienza complessiva del cliente è aumentata fortemente, così come l’importanza di un viaggio responsabile e sostenibile. Con il World Class Award, Apex misura e valuta le compagnie aeree rispetto ai nuovi parametri di riferimento sull’esperienza del cliente utilizzando un audit dei dati ancora più ampio e completo. Oltre alla sicurezza, al benessere e alla sostenibilità, vengono fissati standard elevati anche per il servizio, il comfort, la ristorazione e le prestazioni.

“Negli ultimi due anni abbiamo fatto tutto il possibile per trasportare i nostri passeggeri nel modo più sicuro, sostenibile e confortevole possibile – dall’inizio del loro viaggio fino all’arrivo a destinazione – commenta Boet Kreiken, vicepresidente esecutivo della Customer Experience Klm -. Il fatto che i nostri passeggeri lo apprezzino così tanto rende questo premio ancora più speciale. Inoltre i clienti si aspettano anche che le nostre operazioni siano il più possibile verdi e sostenibili. Questo premio è, soprattutto, un enorme complimento a tutti i nostri dipendenti, che hanno continuato a lavorare così duramente con grande dedizione e passione durante questi tempi difficili. Questo riconoscimento offre anche un incoraggiamento al personale di Klm in tutto il mondo a continuare il buon lavoro per raggiungere una ripresa sostenibile”.