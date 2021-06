Klm conquista il Diamond Award: è la migliore compagnia per sicurezza sanitaria

Klm è stata insignita dell’Apex Diamond Award Health Safety, il premio che rappresenta il più alto livello di certificazione possibile per le compagnie aeree in materia di salute e sicurezza. La compagnia aerea olandese è la seconda europea a ricevere questa certificazione Diamond, dopo Virgin Atlantic.

“In questi tempi abbiamo fatto della salute e dell’igiene dei nostri clienti, dei nostri dipendenti e dell’intera società la nostra massima priorità – ha commentato Boet Kreiken, vicepresidente esecutivo Customer Experience Klm -. Il conseguimento del più alto livello possibile di certificazione Apex significa che Klm è una delle compagnie aeree leader nel campo dell’igiene e della sicurezza sanitaria. La gente sceglie di viaggiare con noi perché voliamo in modo responsabile. Per questo motivo, quest’anno abbiamo analizzato l’intero viaggio dei nostri clienti e abbiamo stabilito lo standard più elevato possibile per garantire ai nostri clienti salute e igiene ottimali, prima, durante e dopo il loro viaggio”.