Kenya Airways: sfuma la privatizzazione. Nuovo codeshare con Ita Airways

Il governo fa retromarcia sulla privatizzazione di Kenya Airways, garantendo però al vettore assistenza finanziaria per due anni e l’acquisto di parte del suo debito. Inoltre, è stato anche firmato un accordo di codeshare con Ita Airways.

La compagnia aerea, da tempo in crisi finanziaria (gli utili mancano dal 2014) ha registrato nel 2020 una perdita triplicata e un calo del 59% del fatturato a causa dell’impatto della pandemia di Covid-19. Ora, il governo ha annunciato che fornirà a Kenya Airways un’assistenza finanziaria di circa 475 milioni di dollari all’anno per i prossimi due esercizi, mentre si farà carico del suo debito di 825 milioni di dollari entro giugno del 2022.

Il vettore, già partner di SkyTeam, ha nel frattempo confermato il 24 dicembre l’accordo di codeshare con Ita Airways, per offrire ai passeggeri “connessioni senza soluzione di continuità dal network di Kenya Airways verso destinazioni in tutta Europa”. I passeggeri che viaggiano con il codice KQ da Nairobi saranno in grado di connettersi a 13 destinazioni servite da Ita in Italia: Brindisi, Bologna, Bari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia e Verona, “grazie ai tre scali internazionali europei di Amsterdam, Parigi e Londra”.