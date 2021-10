Kenya Airways: nuovo accordo di codeshare con British Airways

British Airways ha siglato un codeshare con Kenya Airways, dopo la recente ripresa dei voli tra Londra e Nairobi. In base all’accordo, il vettore britannico aggiungerà il suo codice ai voli di Kenya Airways da Nairobi che collegano 20 destinazioni africane; il vettore keniota a sua volta aggiungerà il suo codice ai voli British da Londra Heathrow verso 26 destinazioni britanniche ed europee.

La compagnia aerea inglese ha ripristinatolo scorso settembre i collegamenti da Londra a Nairobi, mentre Kenya Airways aveva riavviato i servizi sulla rotta all’inizio di quest’estate dopo che il Kenya aveva allentato le restrizioni ai viaggi internazionali.

“Dopo 20 mesi complessi segnati dalle restrizioni di viaggio globali, è fantastico vedere la ripresa dei viaggi tra Regno Unito e Africa – ha dichiarato Christopher Fordyce, head of alliances di British Airways -. Con questo nuovo accordo di codeshare possiamo offrire ai nostri clienti l’accesso a un maggior numero di destinazioni in tutta la regione”. In Africa la compagnia britannica conta anche su una partnership di lunga data con la sudafricana Comair, che opera voli in franchising per l’operatore britannico.

Julius Thairu, chief commercial and customer officer di Kenya Airways, ha aggiunto: “L’accordo aumenterà le possibilità di scelta per migliaia di passeggeri e permetterà comode connessioni verso un numero significativo di nuove destinazioni, in particolare in Africa e in Europa”.