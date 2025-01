Japan Airlines potenzia il lungo raggio. Prosegue il rinnovo della flotta Japan Airlines svela un operativo estivo 2025 nel segno dell’ampliamento del network e del rinnovo della flotta. Il prossimo 31 maggio la compagnia giapponese lancerà la rotta da Tokyo Narita a Chicago, che rafforza la rete nordamericana e semplifica i collegamenti tra il Sud-est asiatico, l’India e il Nord America. Il volo è in codeshare con American Airlines, con arrivo a Chicago alle 15:45 e partenza alle 12:10 tra il 1° settembre e il 25 ottobre 2025. Japan Transocean Air segna il suo debutto internazionale con una nuova rotta Naha-Taipei, mirata alla crescente domanda di turismo in entrata: i dettagli dell’operativo non sono stati ancora resi noti. Il potenziamento delle frequenze della rete risponde alla forte domanda del mercato, con le rotte Narita-San Diego e Narita-Bengaluru che diventeranno giornaliere dal 30 marzo al 25 ottobre. Anche le rotte Kansai-Los Angeles, Kansai-Honolulu e Chubu-Honolulu passeranno a voli giornalieri dal 18 luglio al 25 ottobre. Il servizio Narita-Honolulu raddoppia a due volte al giorno per tutto il mese di luglio 2025. Prosegue poi il rinnovo della flotta, con l’impiego dell’Airbus A350-1000 sulla rotta Haneda-Parigi a partire dal 1° maggio 2025, inizialmente a giorni alterni. Lo stesso velivolo sarà utilizzato anche sulla rotta per Los Angeles durante l’orario estivo. Condividi

