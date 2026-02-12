Italo, la flotta sarà dotata entro il 2027 di connessione ultraveloce Starlink Italo introdurrà la connessione Internet ultraveloce Starlink, diventando la prima grande compagnia ferroviaria al mondo a dotare l’intera flotta di treni di una connettività affidabile. Starlink è la costellazione satellitare più avanzata al mondo che utilizza l’orbita terrestre bassa per fornire una connessione a banda larga in grado di supportare streaming, giochi online, videochiamate e altro ancora. Dopo quasi un anno di test sui treni a 300 km/h, Starlink ha raggiunto velocità fino a oltre 400 Mpbs (megabit al secondo) e una bassa latenza di 25 ms (millisecondi). Tra i passeggeri che hanno utilizzato Starlink (sul treno su cui si stavano effettuando i test), l’85% si è dichiarato pienamente soddisfatto. Circa l’80% dei passeggeri ha anche valutato la propria esperienza di navigazione durante l’utilizzo di Starlink migliore rispetto al passato. Italo introdurrà Starlink sulla propria flotta a partire dalla metà del 2026, per concludere l’implementazione nel 2027. Questo accordo rappresenta il primo passo di un progetto più ampio volto ad ampliare i servizi multimediali a bordo di Italo. Nel corso del 2026, le opzioni di intrattenimento a disposizione dei viaggiatori si amplieranno, consentendo loro di usufruire in modo rapido e sicuro di un’ampia gamma di prodotti e servizi innovativi grazie alla nuova connessione. «Questo con Starlink rappresenta un accordo importante e strategico – spiega Gianbattista La Rocca, ad di Italo – che conferma il nostro impegno per migliorare l’esperienza di viaggio. Siamo consapevoli di quanto oggi il mondo sia sempre connesso, per questo abbiamo deciso di investire per offrire ai viaggiatori questa possibilità». «Starlink offre una connettività affidabile e ad alta velocità – aggiunge Jason Fritch, Vice President Starlink Enterprise Sales – SpaceX – in aree difficili a causa della mancanza di infrastrutture o di ostacoli naturali. Siamo entusiasti di portare Starlink nella flotta di Italo e trasformare l’esperienza di viaggio in treno ad alta velocità in una regione particolarmente difficile dal punto di vista geografico come l’Italia». Condividi

[post_title] => Italo, la flotta sarà dotata entro il 2027 di connessione ultraveloce Starlink [post_date] => 2026-02-12T13:10:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770901826000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507231 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Abbiamo organizzato una serata speciale per ringraziare Milano e gli agenti di viaggio, il cui supporto è indispensabile per lo sviluppo dell’azienda, e per ritrovare i tanti amici che abbiamo sul territorio» afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione Crociere del gruppo Msc, incontrando gli operatori presso la location per eventi Philing. «Crediamo sia importante essere vicini alle adv e questo può avvenire con una serata speciale, così come con una fiera: quest’anno abbiamo scelto una modalità nuova e vedremo cosa ci aspetta nel futuro» aggiunge Luca Valentini, direttore commerciale Italia di Msc. “The Best Holiday ever”: è il claim lanciato da Msc Crociere. «Per la prima volta un nuovo posizionamento del brand viene affiancato da una campagna pubblicitaria e da una promozione per le adv e il mercato intero. - prosegue Valentini - Chi prenota adesso la propria crociera ha la possibilità di vivere una vacanza con uno sconto fino al 30% sulle singole partenze e verso tutte le destinazioni. Ci sono grandissime novità, già a partire dalla stagione Summer 2026. - prosegue - Dalla primavera si arricchiranno le proposte sulla Grecia - con località dove prenderanno vita nuove crociere, oltre alle riconfermate Mikonos e Santorini - sulla Turchia - con il porto di Marmaris - e poi ci sono gli itinerari a noi sempre cari come quelli verso la Sicilia. Partiremo con l’Alaska: una grandissima novità per cui abbiamo aperto le vendite già l’anno scorso e che ci sta dando ottimi risultati. I passeggeri italiani potranno comodamente volare da Roma e da Milano, per poi imbarcarsi e scoprire le bellezze di un territorio poco conosciuto. Ci sono tante novità anche sul Nord Europa: abbiamo aumentato i voli diretti dal Nord Italia - da Verona, Malpensa, Linate - e poi da Roma e, da circa 2 anni, è in catalogo quello da Bari. Presentiamo anche il Winter con il ritorno nel Mediterraneo di Msc Euribia e, soprattutto, l'arrivo a dicembre della nuova nave ammiraglia: Msc World Asia. Andremo a presidiare sempre di più il Mediterraneo. Oggi abbiamo otto porti di imbarco nel Mediterraneo occidentale e, 13 in Italia; presidiamo tutti i continenti 12 mesi all'anno. Siamo leader in Sud Africa e in Sud America, abbiamo navi 12 mesi nei Caraibi e 12 mesi nel Nord Europa. Sul lungo raggio raddoppiamo poi il nostro impegno nelle Antille e apriamo il porto di Santo Domingo con Msc Opera - con voli diretti da Malpensa e Fumicino. Siamo felici di annunciare che queste crociere settimanali che non saranno soltanto nel Winter, ma proseguiranno poi tutto l’anno! Per la stagione invernale abbiamo oggi una nave che parte settimanalmente da Fort-de-France in Martinica, ma Msc Opera farà non solo l'inverno 26-27, ma anche il summer 27. Prosegue quindi una destagionalizzazione completa di Santo Domingo e delle Antille del Sud». Msc Crociere ha in corso un grande piano industriale con l’arrivo di 12 nuove unità fino al 2035 e ha l’obiettivo di essere presente sul mercato italiano, presidiando tutte le adv e guardando al futuro con nuove navi e nuove iniziative; con una particolare attenzione alle esigenze dei clienti e anche all’accessibilità al prodotto. «Proprio per migliorare l’esperienza del consumatore nel 2008 è nato l’Msc Yacht Club, un servizio del tutto esclusivo già disponibile sulle nuove navi; grazie a un progetto in corso anche alcune navi già varate precedentemente verranno dotate del servizio, tra queste Msc Poesia e anche Msc Magnifica, che ospiterà l’Msc Yacht Club questa primavera nel suo itinerario in Alaska e poi nella World Cruise del 2027. È un’esperienza di bordo molto richiesta dai nostri crocieristi e da chi voglia approcciarsi al mondo della vacanza sul mare. Credo che l'ascolto sia fondamentale e quando si vedono navi come Msc World Europa o la prossima Msc World Asia si può capire quanto l'attenzione per i clienti venga poi concretizzata con le esperienze di bordo, da quelle culinarie, a quelle di intrattenimento, fino alle escursioni, che prevedono ogni anno oltre 100 itinerari. - conclude Vicentini - In questo è fondamentale il ruolo delle adv, che raccontano al meglio l’offerta a bordo di una nave Msc, facendo vivere l'esperienza della crociera al viaggiatore ancora prima che la nave parta. Quanto all’accessibilità ai nostri prodotti grande è la collaborazione con Italo e il mondo delle ferrovie e con molte compagnie aeree». Chiara Ambrosioni [post_title] => Msc Crociere: una serata a Milano per incontrare le adv e raccontare proposte e promozioni [post_date] => 2026-02-12T11:34:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770896077000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse® gsa, presenta l’offerta dedicata ai gruppi che voleranno su Canada, Perù e Messico, a partire da aprile fino ad ottobre 2026 da Roma e Venezia. A disposizione delle adv un ventaglio di tariffe competitive, condizioni flessibili e diversi vantaggi, tra i quali voli diretti da Roma e Venezia per Toronto e voli diretti da Roma per Montreal; Voli in Connessione da Roma e Venezia per Lima in Perù e da Roma per Cancun; risposte in 48 ore per gruppi di minimo 10 persone; Miglior tariffa e condizioni di gruppo vantaggiose; Combinabilità di aeroporti; Bagaglio in stiva da 23 Kg e bagaglio a mano inclusi nella tariffa ; Pasti inclusi. Molti i vantaggi anche per i viaggi studio con Air Transat. Toronto infatti si conferma meta privilegiata per i viaggi studio all'estero, offrendo agli studenti un ambiente sicuro, accogliente e multiculturale. Toronto combina istituzioni educative di alto livello con una qualità della vita, rendendo l'esperienza formativa indimenticabile. Grazie ai voli diretti Air Transat da Roma (giornalieri) e Venezia (3 volte a settimana) l’organizzazione di gruppi viaggi studio risulta semplice e conveniente. Per i viaggi di piacere, Air Transat propone la possibilità di creare itinerari flessibili con arrivo in una città e partenza dall'altra. Questa formula permette di massimizzare l'esperienza canadese, scoprendo il fascino cosmopolita di Toronto e l'anima europea di Montreal e anche la natura del Québec in un unico viaggio. Air Transat offre dall’Italia connessioni ottimali via Toronto o Montréal per destinazioni soleggiate latino-americane da maggio ad ottobre 2026. Da Roma e Venezia è possibile raggiungere Lima, porta d’accesso al patrimonio Inca; da Roma si può raggiungere Cancun. [post_title] => Air Transat, offerta e servizi dedicati ai gruppi su Toronto, Montréal, Lima e Cancun [post_date] => 2026-02-12T09:53:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770890004000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507137 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande focus sull'Italia per Tap Air Portugal che da fine marzo, quando entrerà in vigore l'orario estivo, tornerà "a effettuare 103 voli a settimana dall'Italia per il Portogallo, dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bologna, Firenze e Venezia - afferma Davide Calicchia, market manager della compagnia nel nostro Paese -, tutti operati con macchine tendenzialmente medio-grandi. Abbiamo ancora, gioco forza, qualche Embraer che arriva su Firenze e dovremmo riuscire a toglierli da Napoli, dove dovremmo volare con aeromobili più grandi, ma tutto è soggetto a quello che è ovviamente la disponibilità macchine». Proprio il rinnovo della flotta è uno dei punti chiave del percorso di sviluppo Tap: «Entro il 2029 entreranno 20 nuovi aeromobili Airbus A320neo e A321neo (alcuni dei quali già consegnati) dotati di cabine Airspace, con cappelliere XL che garantiscono un +37% di capacità: elemento che credo agevoli parecchio le operazioni di imbarco. Questi velivoli sostituiranno progressivamente tutti i ceo, rendendo la flotta Tap una delle più giovani». A proposito di flotta, è previsto per il prossimo giugno «il debutto della nuova cabina di Premium economy che sarà disponibile sui velivoli di lungo raggio, su A330 e A321Lr: le vendite saranno aperte da fine marzo». Tornando all'Italia, il nostro Paese si conferma un bacino strategico non solo sul p2p ma soprattutto sulle prosecuzioni oltre Lisbona: «Circa il 67% dei passeggeri vola oltre il nostro hub, e di questi la maggior parte ha come destinazione finale il Brasile, dove Tap opera su 15 città (inclusa la new entry di Sao Luis, che sarà operativa dal prossimo 26 ottobre, ndr). E gli italiani non si limitano a raggiungere Rio o San Paolo, ma sempre più spesso guardano con interesse alle destinazioni 'minori', in particolare con una richiesta crescente sull'Amazzonia: questo anche grazie alle iniziative che lo scorso anno abbiamo realizzato in collaborazione con Embratur per promuovere questi territori, e che probabilmente ripeteremo in futuro con un focus su altri stati». Spazio anche al Nord America nell'offerta Tap oltre Lisbona, con lo schedule estivo che conferma un totale di 101 frequenze settimanali, operate principalmente da Lisbona, verso Boston (14), Chicago (5), Los Angeles (4), Miami (10), New York Jfk (7), New York Newark (14), San Francisco (5), Washington (14), Toronto (12) e Montreal (5). A queste si aggiungono 11 frequenze settimanali da Porto, con 4 voli per Boston e 7 per Newark, «ci sarà anche una San Francisco, a conferma del crescente ruolo dello scalo portoghese nel network di lungo raggio della compagnia». Infine, non si arresta il trend positivo legato al contributo del trade alle vendite di Tap in Italia: «Nel 2025 abbiamo registrato un incremento del 5%in termini di ricavi dalle sole agenzie offline. Il trade resta estremamente strategico per noi, anche in ambito corporate un segmento di traffico che oggi è arrivato a rappresentare circa il 30%: quota significativa se pensiamo che Tap nasce come vettore prettamente leisure». [post_title] => Tap Air Portugal: Italia sempre più strategica sulle rotte beyond Lisbona [post_date] => 2026-02-12T09:35:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770888915000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507140 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche la seconda giornata del Tove non ha tradito le aspettative. La manifestazione ha fissato a 150 agenti di viaggio le presenze del secondo giorno. Un evento che supera i 400 agenti di viaggio in due sessioni diventa qualcosa di diverso da un manifestazione qualsiasi. Questa è l'edizione di consacrazione del Tove come uno dei punti di riferimento del settore. Come dire: qualcosa è cambiato. C'è una nuova attenzione, un nuovo dialogo, una nuova comunicazione fra operatori e agenti di viaggio, un'idea diversa della manifestazione del gruppo Travel che diventa punto d'incontro, di interesse, di interviste, di presentazione dei prodotti, di un colloquio continuo. Tutte le difficoltà dell'organizzazione sembrano ripagate da questa esplosione di consenso. Il gruppo Travel intanto sta già pensando all'edizione 2027 del Tove e ringrazia tutti per l'interesse dimostrato. Guarda tutte le immagini. [gallery columns="2" size="medium" ids="507149,507148,507147,507199,507200,507206,507208,507209"] [post_title] => Seconda giornata di Tove. Il pienone continua ancora [post_date] => 2026-02-11T14:50:27+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770821427000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Molte le novità per Disney Cruise Line che presenta i nuovi itinerari per l’estate 2027 con una proposta ampia e articolata che include crociere in Europa, nei Caraibi e in altre destinazioni internazionali. Le prenotazioni per l’estate 2027 apriranno in esclusiva per i membri del Disney Cruise Line Castaway Club lunedì 16 febbraio e saranno disponibili al pubblico a partire da lunedì 23 febbraio. La Disney Wish arriva per la prima volta in Europa Per la prima volta la Disney Wish arriverà in Europa. La nave proporrà itinerari da tre a dieci notti verso una selezione di destinazioni europee, tra cui Civitavecchia, Zara (Croazia) e Hellesylt (Norvegia). Disney Magic e Disney Wonder tornano in Alaska Le navi Disney Magic e Disney Wonder salperanno di nuovo verso l’Alaska partendo da Vancouver per una nuova stagione di esplorazioni tra paesaggi e meraviglie naturali. Entrambe le navi proporranno itinerari di sette notti mentre la Disney Magic offrirà anche crociere più brevi, da sei a otto notti, per coloro che desiderano scoprire la storia e la bellezza senza tempo dell'Alaska. Disney Cruise Line espande le sue mete alle Bahamas e ai Caraibi La Disney Dream tornerà a Port Canaveral per l’estate 2027, offrendo crociere di tre e quattro notti alle Bahamas, con tappa presso le isole private Disney: Disney Castaway Cay e Disney Lookout Cay a Lighthouse Point. La Disney Fantasy continuerà a partire da Port Canaveral con itinerari di quattro e cinque notti verso le Bahamas e alcuni porti caraibici. Gli ospiti possono anche scegliere un viaggio di dieci notti nei Caraibi meridionali per una lunga vacanza tropicale progettata pensando alle famiglie, con attività coinvolgenti per tutti, sia a bordo che a terra. La Disney Treasure intraprenderà itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali partendo da Port Canaveral invitando gli ospiti a visitare alcune delle isole più belle dei Caraibi. Con partenza da Fort Lauderdale la Disney Destiny offrirà itinerari di tre, quattro e cinque notti per le Bahamas e i Caraibi, nonché quattro crociere di sette notti per i Caraibi orientali e occidentali. La Disney Adventure continuerà a navigare da Singapore con itinerari di tre e quattro notti senza pernottamento a terra tra gennaio e agosto. Marvel Day at Sea e Pixar Day at Sea arricchiranno nuovamente una selezione di crociere Disney Cruise Line a partire da gennaio 2027 offrendo esperienze tematiche ispirate a due delle franchise più amate. Per rispondere alla crescente domanda del mercato italiano, Disney Cruise Line ha introdotto nuove iniziative per le agenzie di viaggio, con focus sugli itinerari e una sezione formativa su Disney Stars, offrendo strumenti utili per conoscere meglio l’universo Disney Cruise Line, supportare le vendite e diventare travel partner. [post_title] => Disney Wish per la prima volta in Europa, le novità della compagnia per il 2027 [post_date] => 2026-02-11T12:52:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770814353000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'iniziativa congiunta dei cinque comuni liguri di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano, presentata in occasione della BIT 2026, rappresenta un modello di turismo outdoor che ha saputo evolversi da una visione pionieristica a una realtà economica consolidata. Questo progetto integrato unisce il tradizionale prodotto balneare ligure con lo sviluppo delle attività nelle aree interne, sfruttando la conformazione unica del territorio che permette di spaziare dal mare ai monti durante tutto l'anno. La Strategia Regionale L'assessore regionale al turismo, Luca Lombardi, ha sottolineato l'importanza di fare squadra tra le piccole realtà locali e ha presentato le linee guida della Regione Liguria dichiarando che la Regione colloca il turismo outdoor al centro della propria strategia di sviluppo territoriale. «Un asset strategico è rappresentato dalla rete regionale dei percorsi che conta oltre 950 tracciati censiti e consente di costruire prodotti turistici integrati tra mare e aree interne. In questo quadro si inserisce il progetto la “Liguria degli Anelli”, che promuove il turismo lento e la transizione digitale del settore, rafforza il cicloturismo e la mobilità sostenibile come strumenti di connessione territoriale e di ampliamento dell'offerta esperienziale. Strategie che includono lo sviluppo delle aree interne, la destagionalizzazione e la promozione del DMS - piattaforma software adottata dalla Regione Liguria per la gestione integrata del turismo». L'outdoor come motore di innovazione turistica e strumento concreto di valorizzazione del territorio. La sinergia tra pubblico e privato, e tra costa ed entroterra, rappresenta un modello scalabile e replicabile per l'intera Regione, dimostrando i benefici del fare squadra per una strategia turistica condivisa. Il Modello Finale Outdoor Region Cinque destinazioni che, pur mantenendo identità e caratteristiche differenti, condividono una strategia comune basata su sostenibilità, qualità delle esperienze all'aria aperta e integrazione tra costa ed entroterra. «Potenziare un'offerta capace di intercettare nuovi modelli di viaggio, sempre più orientati al movimento, al benessere e al contatto con la natura». Il percorso che prende a modello la storia e l'evoluzione di Finale Ligure e della Finale Outdoor Region, che, con oltre 250 trail dedicati alla mountain bike, più di 4.000 vie di arrampicata sportiva e un'ampia rete sentieristica, è oggi punto di riferimento internazionale per il turismo outdoor. Verranno ospitati quest'anno i Campionati Mondiali UCI Mountain Bike Enduro 2026, dal 16 al 18 ottobre. Eventi sportivi internazionali che fungono da strumenti di marketing e promozione per l'intera area, in un processo di contaminazione che si estende ai Comuni limitrofi. Il Consorzio FOR (Finale Outdoor Region), un'aggregazione di oltre duecento aziende private del territorio, è stato un precursore nell'ambito del turismo outdoor in Liguria. La sua storia trentennale dimostra come l'intuizione di alcuni imprenditori, che hanno saputo valorizzare i sentieri esistenti per l'arrampicata e la mountain bike, abbia portato alla nascita di una nuova industria capace di generare un indotto significativo e decine di migliaia di presenze annuali. La tutela del territorio è un presupposto fondamentale per il successo, gestito anche attraverso la "For You Card", una loyalty card che finanzia la manutenzione dei sentieri grazie a un sistema di cashback. Anna Morrone [post_title] => Dal mare all’entroterra: il modello turistico ligure che trasforma l’outdoor in un’industria per tutto l’anno [post_date] => 2026-02-11T10:00:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => arenzano [1] => finale-ligure [2] => loano [3] => outdoor [4] => pitra-ligure [5] => regione-liguria [6] => varazzeo ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Arenzano [1] => Finale Ligure [2] => Loano [3] => outdoor [4] => Pitra Ligure [5] => Regione Liguria [6] => Varazzeo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770804039000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sita lancia Advance Flight Delay Notification API per offrire alle compagnie aeree e agli aeroporti una visibilità anticipata di potenziali ritardi, consentendo alle squadre di agire tempestivamente e di limitare le interruzioni prima che si aggravino. L’International Air Transport Association stima che i ritardi nella gestione del flusso del traffico aereo in Europa sono costati, da soli, alle compagnie aeree e ai passeggeri, €16,1 miliardi lungo lo scorso decennio. Gran parte di questo costo non è causata dal ritardo stesso, ma dalla mancanza di un’informazione tempestiva, necessaria per adeguare i piani operativi, riassegnare le risorse e proteggere i programmi futuri prima che il disservizio si diffonda. Advance Flight Delay Notification API di Sita è la soluzione che utilizza le informazioni di partenza più aggiornate, combinate con una logica operativa basata sulla durata prevista del volo, per anticipare potenziali ritardi e per informare automaticamente gli aeroporti di destinazione. Il sistema fornisce avvisi automatici e aggiornamenti in tempo reale circa voli in ritardo o potenzialmente soggetti a disservizi, direttamente agli aeroporti di destinazione. Alle compagnie aeree e agli aeroporti di arrivo, questo può garantire il tempo necessario per adeguare tempestivamente i piani operativi, riducendo gli effetti a catena sulle operazioni di turnaround degli aeromobili, sulla pianificazione dell’equipaggio, sull’assegnazione dei gate e sui collegamenti dei passeggeri. «La maggior parte dei disservizi non sono causati dal ritardo in sé, ma dal tempo che occorre perché il ritardo diventi visibile ai team chiamati a gestire il disservizio - spiega Martin Smillie, vicepresidente senior, communications and data exchange di Sita - In tutto il settore, gli aeroporti di arrivo sono ancora costretti a reagire piuttosto che a intervenire. Advance Flight Delay Notification API cambia quel modello offrendo segnali tempestivi e affidabili cosicché le decisioni operative possano essere prese con calma e senza pressioni, riducendo l’impatto sui passeggeri, sui costi e sulle prestazioni della rete aerea». La soluzione fornisce avvisi centralizzati e notifiche push agli stakeholders interessati negli aeroporti di arrivo, favorendo un coordinamento più chiaro e una pianificazione delle risorse più efficace. Fornito tramite connessioni HTTP sicure e crittografate, Advance Flight Delay Notification API comprende avvisi automatici che informano i passeggeri quando un volo è previsto in partenza con 15 minuti di ritardo rispetto all'orario programmato, dando ai team un tempo prezioso per adeguare le procedure di imbarco dei passeggeri, la manutenzione degli aeromobili e i piani di volo successivi. Advance Flight Delay Notification API è offerto come servizio in abbonamento e rientra nel più ampio portafoglio API di Sita. [post_title] => Sita lancia Advance Flight Delay Notification API, nuovo sistema di alert per informare sui ritardi e ridurre le ripercussioni [post_date] => 2026-02-11T09:10:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770801027000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per Napoli una presenza in Bit dopo un 2025 da record, che ha visto la città superare i 20 milioni di visitatori nell’anno delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione e del quarto scudetto. A Milano sarà presentato “il Modello Napoli”, una fase avanzata del percorso turistico avviato tre anni fa: quella della programmazione di qualità, dal governo dei flussi turistici al potenziamento strutturale dei servizi di accoglienza. «La Bit è un momento di confronto concreto tra territori, operatori e istituzioni sui temi che oggi contano davvero: gestione dei flussi, sostenibilità, qualità dei servizi e integrazione tra livelli di governo – sottolinea l'assessora al turismo e alle attività produttive del comune di Napoli, Teresa Armato. – Napoli è diventata una destinazione turistica a tutto tondo e porta a Milano un’esperienza che contribuisce a trasformare il turismo in una risorsa stabile per la città». Attualmente i dati sulla permanenza media – che si avvicina alle tre notti – e su un tasso di ritorno superiore al 90% confermano l’evoluzione di Napoli verso una destinazione più strutturata e policentrica. Il lavoro portato avanti negli ultimi anni si basa su strumenti come l’analisi dei dati dell’Osservatorio turistico urbano, le attività della Dmo di relazione con buyer e media internazionali, assieme all’avvio di servizi digitali per l’accoglienza. Sono in fase di sviluppo un’app unica turistico-culturale e l’installazione di infopoint digitalizzati e bagni fissi automatizzati, finanziati anche attraverso risorse ministeriali. Il potenziamento dei servizi, affidato a una task force interassessorile, oltre all’accoglienza riguarda anche pulizia, sicurezza e mobilità pubblica. Riconfermati gli appuntamenti del contenitore “Vedi Napoli e poi torni” lungo tutto l’anno; i grandi eventi di Città della musica con i concerti al Maradona, in Piazza del Plebiscito e alla Mostra d’Oltremare, ai quali si aggiunge la sfida dei grandi appuntamenti sportivi. Il Golfo di Napoli ospiterà le pre-regate di luglio 2026, un assaggio dell’America’s Cup 2027, evento di rilevanza internazionale destinato a produrre ricadute di medio-lungo periodo su tutta la città e, in particolare, a Bagnoli. A Milano verranno anche presentati i canali ufficiali Instagram e Facebook @napolianewcity, curati dalla Dmo. [post_title] => Modello Napoli in Bit, il turismo come risorsa stabile per la città [post_date] => 2026-02-10T11:28:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770722882000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "italo la flotta sara dotata entro 2027 connessione ultraveloce starlink" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1352,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Italo introdurrà la connessione Internet ultraveloce Starlink, diventando la prima grande compagnia ferroviaria al mondo a dotare l'intera flotta di treni di una connettività affidabile.\r

\r

Starlink è la costellazione satellitare più avanzata al mondo che utilizza l'orbita terrestre bassa per fornire una connessione a banda larga in grado di supportare streaming, giochi online, videochiamate e altro ancora.\r

\r

Dopo quasi un anno di test sui treni a 300 km/h, Starlink ha raggiunto velocità fino a oltre 400 Mpbs (megabit al secondo) e una bassa latenza di 25 ms (millisecondi). Tra i passeggeri che hanno utilizzato Starlink (sul treno su cui si stavano effettuando i test), l'85% si è dichiarato pienamente soddisfatto. Circa l'80% dei passeggeri ha anche valutato la propria esperienza di navigazione durante l'utilizzo di Starlink migliore rispetto al passato. Italo introdurrà Starlink sulla propria flotta a partire dalla metà del 2026, per concludere l'implementazione nel 2027.\r

\r

Questo accordo rappresenta il primo passo di un progetto più ampio volto ad ampliare i servizi multimediali a bordo di Italo. Nel corso del 2026, le opzioni di intrattenimento a disposizione dei viaggiatori si amplieranno, consentendo loro di usufruire in modo rapido e sicuro di un'ampia gamma di prodotti e servizi innovativi grazie alla nuova connessione.\r

\r

«Questo con Starlink rappresenta un accordo importante e strategico - spiega Gianbattista La Rocca, ad di Italo - che conferma il nostro impegno per migliorare l’esperienza di viaggio. Siamo consapevoli di quanto oggi il mondo sia sempre connesso, per questo abbiamo deciso di investire per offrire ai viaggiatori questa possibilità».\r

\r

«Starlink offre una connettività affidabile e ad alta velocità - aggiunge Jason Fritch, Vice President Starlink Enterprise Sales - SpaceX - in aree difficili a causa della mancanza di infrastrutture o di ostacoli naturali. Siamo entusiasti di portare Starlink nella flotta di Italo e trasformare l'esperienza di viaggio in treno ad alta velocità in una regione particolarmente difficile dal punto di vista geografico come l'Italia».\r

\r

","post_title":"Italo, la flotta sarà dotata entro il 2027 di connessione ultraveloce Starlink","post_date":"2026-02-12T13:10:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770901826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Abbiamo organizzato una serata speciale per ringraziare Milano e gli agenti di viaggio, il cui supporto è indispensabile per lo sviluppo dell’azienda, e per ritrovare i tanti amici che abbiamo sul territorio» afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione Crociere del gruppo Msc, incontrando gli operatori presso la location per eventi Philing.\r

\r

«Crediamo sia importante essere vicini alle adv e questo può avvenire con una serata speciale, così come con una fiera: quest’anno abbiamo scelto una modalità nuova e vedremo cosa ci aspetta nel futuro» aggiunge Luca Valentini, direttore commerciale Italia di Msc. “The Best Holiday ever”: è il claim lanciato da Msc Crociere.\r

\r

«Per la prima volta un nuovo posizionamento del brand viene affiancato da una campagna pubblicitaria e da una promozione per le adv e il mercato intero. - prosegue Valentini - Chi prenota adesso la propria crociera ha la possibilità di vivere una vacanza con uno sconto fino al 30% sulle singole partenze e verso tutte le destinazioni. Ci sono grandissime novità, già a partire dalla stagione Summer 2026. - prosegue - Dalla primavera si arricchiranno le proposte sulla Grecia - con località dove prenderanno vita nuove crociere, oltre alle riconfermate Mikonos e Santorini - sulla Turchia - con il porto di Marmaris - e poi ci sono gli itinerari a noi sempre cari come quelli verso la Sicilia. Partiremo con l’Alaska: una grandissima novità per cui abbiamo aperto le vendite già l’anno scorso e che ci sta dando ottimi risultati.\r

\r

I passeggeri italiani potranno comodamente volare da Roma e da Milano, per poi imbarcarsi e scoprire le bellezze di un territorio poco conosciuto. Ci sono tante novità anche sul Nord Europa: abbiamo aumentato i voli diretti dal Nord Italia - da Verona, Malpensa, Linate - e poi da Roma e, da circa 2 anni, è in catalogo quello da Bari. Presentiamo anche il Winter con il ritorno nel Mediterraneo di Msc Euribia e, soprattutto, l'arrivo a dicembre della nuova nave ammiraglia: Msc World Asia. Andremo a presidiare sempre di più il Mediterraneo.\r

\r

Oggi abbiamo otto porti di imbarco nel Mediterraneo occidentale e, 13 in Italia; presidiamo tutti i continenti 12 mesi all'anno. Siamo leader in Sud Africa e in Sud America, abbiamo navi 12 mesi nei Caraibi e 12 mesi nel Nord Europa. Sul lungo raggio raddoppiamo poi il nostro impegno nelle Antille e apriamo il porto di Santo Domingo con Msc Opera - con voli diretti da Malpensa e Fumicino. Siamo felici di annunciare che queste crociere settimanali che non saranno soltanto nel Winter, ma proseguiranno poi tutto l’anno!\r

\r

Per la stagione invernale abbiamo oggi una nave che parte settimanalmente da Fort-de-France in Martinica, ma Msc Opera farà non solo l'inverno 26-27, ma anche il summer 27. Prosegue quindi una destagionalizzazione completa di Santo Domingo e delle Antille del Sud».\r

\r

Msc Crociere ha in corso un grande piano industriale con l’arrivo di 12 nuove unità fino al 2035 e ha l’obiettivo di essere presente sul mercato italiano, presidiando tutte le adv e guardando al futuro con nuove navi e nuove iniziative; con una particolare attenzione alle esigenze dei clienti e anche all’accessibilità al prodotto.\r

\r

«Proprio per migliorare l’esperienza del consumatore nel 2008 è nato l’Msc Yacht Club, un servizio del tutto esclusivo già disponibile sulle nuove navi; grazie a un progetto in corso anche alcune navi già varate precedentemente verranno dotate del servizio, tra queste Msc Poesia e anche Msc Magnifica, che ospiterà l’Msc Yacht Club questa primavera nel suo itinerario in Alaska e poi nella World Cruise del 2027.\r

\r

È un’esperienza di bordo molto richiesta dai nostri crocieristi e da chi voglia approcciarsi al mondo della vacanza sul mare. Credo che l'ascolto sia fondamentale e quando si vedono navi come Msc World Europa o la prossima Msc World Asia si può capire quanto l'attenzione per i clienti venga poi concretizzata con le esperienze di bordo, da quelle culinarie, a quelle di intrattenimento, fino alle escursioni, che prevedono ogni anno oltre 100 itinerari. - conclude Vicentini - In questo è fondamentale il ruolo delle adv, che raccontano al meglio l’offerta a bordo di una nave Msc, facendo vivere l'esperienza della crociera al viaggiatore ancora prima che la nave parta.\r

\r

Quanto all’accessibilità ai nostri prodotti grande è la collaborazione con Italo e il mondo delle ferrovie e con molte compagnie aeree».\r

\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"Msc Crociere: una serata a Milano per incontrare le adv e raccontare proposte e promozioni","post_date":"2026-02-12T11:34:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770896077000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse® gsa, presenta l’offerta dedicata ai gruppi che voleranno su Canada, Perù e Messico, a partire da aprile fino ad ottobre 2026 da Roma e Venezia.\r

\r

A disposizione delle adv un ventaglio di tariffe competitive, condizioni flessibili e diversi vantaggi, tra i quali voli diretti da Roma e Venezia per Toronto e voli diretti da Roma per Montreal; Voli in Connessione da Roma e Venezia per Lima in Perù e da Roma per Cancun; risposte in 48 ore per gruppi di minimo 10 persone; Miglior tariffa e condizioni di gruppo vantaggiose; Combinabilità di aeroporti; Bagaglio in stiva da 23 Kg e bagaglio a mano inclusi nella tariffa ; Pasti inclusi.\r

\r

Molti i vantaggi anche per i viaggi studio con Air Transat. Toronto infatti si conferma meta privilegiata per i viaggi studio all'estero, offrendo agli studenti un ambiente sicuro, accogliente e multiculturale. Toronto combina istituzioni educative di alto livello con una qualità della vita, rendendo l'esperienza formativa indimenticabile. Grazie ai voli diretti Air Transat da Roma (giornalieri) e Venezia (3 volte a settimana) l’organizzazione di gruppi viaggi studio risulta semplice e conveniente.\r

\r

Per i viaggi di piacere, Air Transat propone la possibilità di creare itinerari flessibili con arrivo in una città e partenza dall'altra. Questa formula permette di massimizzare l'esperienza canadese, scoprendo il fascino cosmopolita di Toronto e l'anima europea di Montreal e anche la natura del Québec in un unico viaggio.\r

\r

Air Transat offre dall’Italia connessioni ottimali via Toronto o Montréal per destinazioni soleggiate latino-americane da maggio ad ottobre 2026. Da Roma e Venezia è possibile raggiungere Lima, porta d’accesso al patrimonio Inca; da Roma si può raggiungere Cancun.","post_title":"Air Transat, offerta e servizi dedicati ai gruppi su Toronto, Montréal, Lima e Cancun","post_date":"2026-02-12T09:53:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770890004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande focus sull'Italia per Tap Air Portugal che da fine marzo, quando entrerà in vigore l'orario estivo, tornerà \"a effettuare 103 voli a settimana dall'Italia per il Portogallo, dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bologna, Firenze e Venezia - afferma Davide Calicchia, market manager della compagnia nel nostro Paese -, tutti operati con macchine tendenzialmente medio-grandi. Abbiamo ancora, gioco forza, qualche Embraer che arriva su Firenze e dovremmo riuscire a toglierli da Napoli, dove dovremmo volare con aeromobili più grandi, ma tutto è soggetto a quello che è ovviamente la disponibilità macchine».\r

\r

Proprio il rinnovo della flotta è uno dei punti chiave del percorso di sviluppo Tap: «Entro il 2029 entreranno 20 nuovi aeromobili Airbus A320neo e A321neo (alcuni dei quali già consegnati) dotati di cabine Airspace, con cappelliere XL che garantiscono un +37% di capacità: elemento che credo agevoli parecchio le operazioni di imbarco. Questi velivoli sostituiranno progressivamente tutti i ceo, rendendo la flotta Tap una delle più giovani».\r

\r

A proposito di flotta, è previsto per il prossimo giugno «il debutto della nuova cabina di Premium economy che sarà disponibile sui velivoli di lungo raggio, su A330 e A321Lr: le vendite saranno aperte da fine marzo».\r

\r

Tornando all'Italia, il nostro Paese si conferma un bacino strategico non solo sul p2p ma soprattutto sulle prosecuzioni oltre Lisbona: «Circa il 67% dei passeggeri vola oltre il nostro hub, e di questi la maggior parte ha come destinazione finale il Brasile, dove Tap opera su 15 città (inclusa la new entry di Sao Luis, che sarà operativa dal prossimo 26 ottobre, ndr). E gli italiani non si limitano a raggiungere Rio o San Paolo, ma sempre più spesso guardano con interesse alle destinazioni 'minori', in particolare con una richiesta crescente sull'Amazzonia: questo anche grazie alle iniziative che lo scorso anno abbiamo realizzato in collaborazione con Embratur per promuovere questi territori, e che probabilmente ripeteremo in futuro con un focus su altri stati».\r

\r

Spazio anche al Nord America nell'offerta Tap oltre Lisbona, con lo schedule estivo che conferma un totale di 101 frequenze settimanali, operate principalmente da Lisbona, verso Boston (14), Chicago (5), Los Angeles (4), Miami (10), New York Jfk (7), New York Newark (14), San Francisco (5), Washington (14), Toronto (12) e Montreal (5). A queste si aggiungono 11 frequenze settimanali da Porto, con 4 voli per Boston e 7 per Newark, «ci sarà anche una San Francisco, a conferma del crescente ruolo dello scalo portoghese nel network di lungo raggio della compagnia».\r

\r

Infine, non si arresta il trend positivo legato al contributo del trade alle vendite di Tap in Italia: «Nel 2025 abbiamo registrato un incremento del 5%in termini di ricavi dalle sole agenzie offline. Il trade resta estremamente strategico per noi, anche in ambito corporate un segmento di traffico che oggi è arrivato a rappresentare circa il 30%: quota significativa se pensiamo che Tap nasce come vettore prettamente leisure».","post_title":"Tap Air Portugal: Italia sempre più strategica sulle rotte beyond Lisbona","post_date":"2026-02-12T09:35:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770888915000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche la seconda giornata del Tove non ha tradito le aspettative. La manifestazione ha fissato a 150 agenti di viaggio le presenze del secondo giorno. Un evento che supera i 400 agenti di viaggio in due sessioni diventa qualcosa di diverso da un manifestazione qualsiasi. Questa è l'edizione di consacrazione del Tove come uno dei punti di riferimento del settore.\r

\r

Come dire: qualcosa è cambiato. C'è una nuova attenzione, un nuovo dialogo, una nuova comunicazione fra operatori e agenti di viaggio, un'idea diversa della manifestazione del gruppo Travel che diventa punto d'incontro, di interesse, di interviste, di presentazione dei prodotti, di un colloquio continuo.\r

\r

Tutte le difficoltà dell'organizzazione sembrano ripagate da questa esplosione di consenso. Il gruppo Travel intanto sta già pensando all'edizione 2027 del Tove e ringrazia tutti per l'interesse dimostrato.\r

\r

Guarda tutte le immagini.\r

\r

[gallery columns=\"2\" size=\"medium\" ids=\"507149,507148,507147,507199,507200,507206,507208,507209\"]\r

\r

","post_title":"Seconda giornata di Tove. Il pienone continua ancora","post_date":"2026-02-11T14:50:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1770821427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Molte le novità per Disney Cruise Line che presenta i nuovi itinerari per l’estate 2027 con una proposta ampia e articolata che include crociere in Europa, nei Caraibi e in altre destinazioni internazionali.\r

\r

Le prenotazioni per l’estate 2027 apriranno in esclusiva per i membri del Disney Cruise Line Castaway Club lunedì 16 febbraio e saranno disponibili al pubblico a partire da lunedì 23 febbraio.\r

\r

La Disney Wish arriva per la prima volta in Europa\r

\r

Per la prima volta la Disney Wish arriverà in Europa. La nave proporrà itinerari da tre a dieci notti verso una selezione di destinazioni europee, tra cui Civitavecchia, Zara (Croazia) e Hellesylt (Norvegia).\r

\r

Disney Magic e Disney Wonder tornano in Alaska\r

\r

Le navi Disney Magic e Disney Wonder salperanno di nuovo verso l’Alaska partendo da Vancouver per una nuova stagione di esplorazioni tra paesaggi e meraviglie naturali. Entrambe le navi proporranno itinerari di sette notti mentre la Disney Magic offrirà anche crociere più brevi, da sei a otto notti, per coloro che desiderano scoprire la storia e la bellezza senza tempo dell'Alaska.\r

\r

Disney Cruise Line espande le sue mete alle Bahamas e ai Caraibi\r

\r

La Disney Dream tornerà a Port Canaveral per l’estate 2027, offrendo crociere di tre e quattro notti alle Bahamas, con tappa presso le isole private Disney: Disney Castaway Cay e Disney Lookout Cay a Lighthouse Point.\r

\r

La Disney Fantasy continuerà a partire da Port Canaveral con itinerari di quattro e cinque notti verso le Bahamas e alcuni porti caraibici. Gli ospiti possono anche scegliere un viaggio di dieci notti nei Caraibi meridionali per una lunga vacanza tropicale progettata pensando alle famiglie, con attività coinvolgenti per tutti, sia a bordo che a terra.\r

\r

La Disney Treasure intraprenderà itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali partendo da Port Canaveral invitando gli ospiti a visitare alcune delle isole più belle dei Caraibi.\r

\r

Con partenza da Fort Lauderdale la Disney Destiny offrirà itinerari di tre, quattro e cinque notti per le Bahamas e i Caraibi, nonché quattro crociere di sette notti per i Caraibi orientali e occidentali.\r

\r

La Disney Adventure continuerà a navigare da Singapore con itinerari di tre e quattro notti senza pernottamento a terra tra gennaio e agosto.\r

\r

Marvel Day at Sea e Pixar Day at Sea arricchiranno nuovamente una selezione di crociere Disney Cruise Line a partire da gennaio 2027 offrendo esperienze tematiche ispirate a due delle franchise più amate.\r

\r

Per rispondere alla crescente domanda del mercato italiano, Disney Cruise Line ha introdotto nuove iniziative per le agenzie di viaggio, con focus sugli itinerari e una sezione formativa su Disney Stars, offrendo strumenti utili per conoscere meglio l’universo Disney Cruise Line, supportare le vendite e diventare travel partner.\r

\r

","post_title":"Disney Wish per la prima volta in Europa, le novità della compagnia per il 2027","post_date":"2026-02-11T12:52:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770814353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L'iniziativa congiunta dei cinque comuni liguri di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano, presentata in occasione della BIT 2026, rappresenta un modello di turismo outdoor che ha saputo evolversi da una visione pionieristica a una realtà economica consolidata. Questo progetto integrato unisce il tradizionale prodotto balneare ligure con lo sviluppo delle attività nelle aree interne, sfruttando la conformazione unica del territorio che permette di spaziare dal mare ai monti durante tutto l'anno.\r

\r

\r

\r

La Strategia Regionale\r

\r

L'assessore regionale al turismo, Luca Lombardi, ha sottolineato l'importanza di fare squadra tra le piccole realtà locali e ha presentato le linee guida della Regione Liguria dichiarando che la Regione colloca il turismo outdoor al centro della propria strategia di sviluppo territoriale. «Un asset strategico è rappresentato dalla rete regionale dei percorsi che conta oltre 950 tracciati censiti e consente di costruire prodotti turistici integrati tra mare e aree interne. In questo quadro si inserisce il progetto la “Liguria degli Anelli”, che promuove il turismo lento e la transizione digitale del settore, rafforza il cicloturismo e la mobilità sostenibile come strumenti di connessione territoriale e di ampliamento dell'offerta esperienziale. Strategie che includono lo sviluppo delle aree interne, la destagionalizzazione e la promozione del DMS - piattaforma software adottata dalla Regione Liguria per la gestione integrata del turismo». L'outdoor come motore di innovazione turistica e strumento concreto di valorizzazione del territorio.\r

\r

La sinergia tra pubblico e privato, e tra costa ed entroterra, rappresenta un modello scalabile e replicabile per l'intera Regione, dimostrando i benefici del fare squadra per una strategia turistica condivisa.\r

\r

\r

\r

Il Modello Finale Outdoor Region\r

\r

Cinque destinazioni che, pur mantenendo identità e caratteristiche differenti, condividono una strategia comune basata su sostenibilità, qualità delle esperienze all'aria aperta e integrazione tra costa ed entroterra. «Potenziare un'offerta capace di intercettare nuovi modelli di viaggio, sempre più orientati al movimento, al benessere e al contatto con la natura». Il percorso che prende a modello la storia e l'evoluzione di Finale Ligure e della Finale Outdoor Region, che, con oltre 250 trail dedicati alla mountain bike, più di 4.000 vie di arrampicata sportiva e un'ampia rete sentieristica, è oggi punto di riferimento internazionale per il turismo outdoor. Verranno ospitati quest'anno i Campionati Mondiali UCI Mountain Bike Enduro 2026, dal 16 al 18 ottobre. Eventi sportivi internazionali che fungono da strumenti di marketing e promozione per l'intera area, in un processo di contaminazione che si estende ai Comuni limitrofi. Il Consorzio FOR (Finale Outdoor Region), un'aggregazione di oltre duecento aziende private del territorio, è stato un precursore nell'ambito del turismo outdoor in Liguria. La sua storia trentennale dimostra come l'intuizione di alcuni imprenditori, che hanno saputo valorizzare i sentieri esistenti per l'arrampicata e la mountain bike, abbia portato alla nascita di una nuova industria capace di generare un indotto significativo e decine di migliaia di presenze annuali. La tutela del territorio è un presupposto fondamentale per il successo, gestito anche attraverso la \"For You Card\", una loyalty card che finanzia la manutenzione dei sentieri grazie a un sistema di cashback.\r

\r

Anna Morrone\r

\r

","post_title":"Dal mare all’entroterra: il modello turistico ligure che trasforma l’outdoor in un’industria per tutto l’anno","post_date":"2026-02-11T10:00:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["arenzano","finale-ligure","loano","outdoor","pitra-ligure","regione-liguria","varazzeo"],"post_tag_name":["Arenzano","Finale Ligure","Loano","outdoor","Pitra Ligure","Regione Liguria","Varazzeo"]},"sort":[1770804039000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sita lancia Advance Flight Delay Notification API per offrire alle compagnie aeree e agli aeroporti una visibilità anticipata di potenziali ritardi, consentendo alle squadre di agire tempestivamente e di limitare le interruzioni prima che si aggravino.\r

\r

L’International Air Transport Association stima che i ritardi nella gestione del flusso del traffico aereo in Europa sono costati, da soli, alle compagnie aeree e ai passeggeri, €16,1 miliardi lungo lo scorso decennio. Gran parte di questo costo non è causata dal ritardo stesso, ma dalla mancanza di un’informazione tempestiva, necessaria per adeguare i piani operativi, riassegnare le risorse e proteggere i programmi futuri prima che il disservizio si diffonda.\r

\r

Advance Flight Delay Notification API di Sita è la soluzione che utilizza le informazioni di partenza più aggiornate, combinate con una logica operativa basata sulla durata prevista del volo, per anticipare potenziali ritardi e per informare automaticamente gli aeroporti di destinazione. Il sistema fornisce avvisi automatici e aggiornamenti in tempo reale circa voli in ritardo o potenzialmente soggetti a disservizi, direttamente agli aeroporti di destinazione. Alle compagnie aeree e agli aeroporti di arrivo, questo può garantire il tempo necessario per adeguare tempestivamente i piani operativi, riducendo gli effetti a catena sulle operazioni di turnaround degli aeromobili, sulla pianificazione dell’equipaggio, sull’assegnazione dei gate e sui collegamenti dei passeggeri.\r

\r

«La maggior parte dei disservizi non sono causati dal ritardo in sé, ma dal tempo che occorre perché il ritardo diventi visibile ai team chiamati a gestire il disservizio - spiega Martin Smillie, vicepresidente senior, communications and data exchange di Sita - In tutto il settore, gli aeroporti di arrivo sono ancora costretti a reagire piuttosto che a intervenire. Advance Flight Delay Notification API cambia quel modello offrendo segnali tempestivi e affidabili cosicché le decisioni operative possano essere prese con calma e senza pressioni, riducendo l’impatto sui passeggeri, sui costi e sulle prestazioni della rete aerea».\r

\r

La soluzione fornisce avvisi centralizzati e notifiche push agli stakeholders interessati negli aeroporti di arrivo, favorendo un coordinamento più chiaro e una pianificazione delle risorse più efficace.\r

\r

Fornito tramite connessioni HTTP sicure e crittografate, Advance Flight Delay Notification API comprende avvisi automatici che informano i passeggeri quando un volo è previsto in partenza con 15 minuti di ritardo rispetto all'orario programmato, dando ai team un tempo prezioso per adeguare le procedure di imbarco dei passeggeri, la manutenzione degli aeromobili e i piani di volo successivi.\r

\r

Advance Flight Delay Notification API è offerto come servizio in abbonamento e rientra nel più ampio portafoglio API di Sita.","post_title":"Sita lancia Advance Flight Delay Notification API, nuovo sistema di alert per informare sui ritardi e ridurre le ripercussioni","post_date":"2026-02-11T09:10:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1770801027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per Napoli una presenza in Bit dopo un 2025 da record, che ha visto la città superare i 20 milioni di visitatori nell’anno delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione e del quarto scudetto.\r

\r

A Milano sarà presentato “il Modello Napoli”, una fase avanzata del percorso turistico avviato tre anni fa: quella della programmazione di qualità, dal governo dei flussi turistici al potenziamento strutturale dei servizi di accoglienza.\r

\r

«La Bit è un momento di confronto concreto tra territori, operatori e istituzioni sui temi che oggi contano davvero: gestione dei flussi, sostenibilità, qualità dei servizi e integrazione tra livelli di governo – sottolinea l'assessora al turismo e alle attività produttive del comune di Napoli, Teresa Armato. – Napoli è diventata una destinazione turistica a tutto tondo e porta a Milano un’esperienza che contribuisce a trasformare il turismo in una risorsa stabile per la città».\r

\r

Attualmente i dati sulla permanenza media – che si avvicina alle tre notti – e su un tasso di ritorno superiore al 90% confermano l’evoluzione di Napoli verso una destinazione più strutturata e policentrica.\r

\r

Il lavoro portato avanti negli ultimi anni si basa su strumenti come l’analisi dei dati dell’Osservatorio turistico urbano, le attività della Dmo di relazione con buyer e media internazionali, assieme all’avvio di servizi digitali per l’accoglienza. \r

Sono in fase di sviluppo un’app unica turistico-culturale e l’installazione di infopoint digitalizzati e bagni fissi automatizzati, finanziati anche attraverso risorse ministeriali. \r

Il potenziamento dei servizi, affidato a una task force interassessorile, oltre all’accoglienza riguarda anche pulizia, sicurezza e mobilità pubblica.\r

\r

Riconfermati gli appuntamenti del contenitore “Vedi Napoli e poi torni” lungo tutto l’anno; i grandi eventi di Città della musica con i concerti al Maradona, in Piazza del Plebiscito e alla Mostra d’Oltremare, ai quali si aggiunge la sfida dei grandi appuntamenti sportivi. \r

Il Golfo di Napoli ospiterà le pre-regate di luglio 2026, un assaggio dell’America’s Cup 2027, evento di rilevanza internazionale destinato a produrre ricadute di medio-lungo periodo su tutta la città e, in particolare, a Bagnoli. \r

A Milano verranno anche presentati i canali ufficiali Instagram e Facebook @napolianewcity, curati dalla Dmo.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Modello Napoli in Bit, il turismo come risorsa stabile per la città","post_date":"2026-02-10T11:28:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1770722882000]}]}}