Ita Airways trova l’intesa con i sindacati sul contratto di lavoro

C’è finalmente una tregua fra Ita Airways e i sindacati, dopo mesi segnati da continue tensioni: “Dopo cinque anni, che il Contratto Nazionale del Lavoro non veniva rinnovato abbiamo raggiunto un importante obiettivo che contiamo possa assicurare competitività a tutte le aziende italiane del trasporto aereo”. Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di Ita Airways, commenta così l’intesa raggiunta con le sigle sindacali sul nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ieri infatti, Assaereo con il rientro di Ita Airways tra i propri associati conseguente al cambiamento dei vertici dell’associazione con l’ingresso di rappresentanti nominati da Ita ha sottoscritto il rinnovo della parte specifica vettori del Contratto Nazionale Trasporto Aereo definendo regole specifiche a sostegno dell’attività di start up ed un nuovo regime retributivo che possa facilitarne la diffusione nel settore, contribuendo al miglioramento della competitività per tutte le aziende del trasporto aereo stesso.

“Due sono gli elementi da sottolineare – prosegue Altavilla -: l’introduzione del Premio di Risultato presente per la prima volta in una misura così significativa sulla retribuzione e soprattutto legato alla soddisfazione del cliente, a cui si lega la conferma degli obiettivi di profittabilità del business plan che prevedono il raggiungimento del pareggio operativo nel secondo trimestre del 2023”.

Nel complesso questo accordo sostiene il percorso strategico dell’azienda che prevede una crescita occupazionale già a partire dal 2022 coerentemente all’andamento macro-economico e specifico del trasporto aereo mondiale, e opportunità di sviluppo per il personale navigante. Infatti, già dalle prossime settimane verranno avviati nuovi Corsi per la Formazione di Comandanti da impiegare anche sulle macchine di nuova generazione che Ita Airways riceverà nei prossimi mesi da Airbus. Sono previsti un minino di 130 corsi nel 2022.

Particolare attenzione è stata posta al welfare aziendale: per la prima volta anche a tutti dipendenti di terra sarà riconosciuta l’assistenza sanitaria, e per il personale navigante vi sarà un innalzamento del premio rispetto alle condizioni attuali.

Il Premio di Risultato, per tutti i dipendenti sarà calcolato mediante la combinazione tra la redditività economica dell’azienda e la soddisfazione del cliente misurata mediante il sistema certificato NPS (Net Promoter Score). Questa componente variabile rappresenterà il 15% del livello retributivo, e sarà articolata su base semestrale. Le condizioni del 2022 restano invariate, mentre, in linea con quanto già previsto dalle altre compagnie aeree che avevano ridotto le retribuzioni a causa della pandemia, dal 2023 vi sarà un progressivo riallineamento degli elementi retributivi, che parte da un incremento del 3% per i piloti e del 1% per gli assistenti di volo.