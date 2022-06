Ita Airways testa il ‘Face Boarding’ all’aeroporto di Catania

Ita Airways ha aperto i test per il Face Boarding presso l’aeroporto di Catania. L’iniziativa messa in campo con la collaborazione della Sac, società di gestione del Fontanarossa, prevede che dal prossimo luglio, tutti i passeggeri del volo Ita Catania – Milano, dopo aver effettuato il check-in sul web o in aeroporto, potranno recarsi presso la “land side” dell’area partenze per utilizzare l’innovativa macchina per il riconoscimento facciale Reco Welcome Kiosk, che servirà al cliente per associare il proprio volto al suo documento d’identità elettronico e alla carta d’imbarco.

In questo modo potrà superare con facilità e velocemente i controlli di sicurezza e le procedure al gate, senza dover esibire i documenti o la carta d’imbarco in nessun altro momento.

Il Face Boarding, attraverso tecnologie avanzate, prevede l’integrazione di tecniche di computer vision e video analysis, allo scopo di implementare scenari di verifica e identificazione biometrica, basate su “face recognition”, in grado di analizzare in tempo reale i volti dei viaggiatori che attraversano i vari check-point di sicurezza sino ad arrivare al gate d’imbarco dell’aeroporto di Catania, in modalità “hands free” , senza cioè esibire documento d’identità e/o carta d’imbarco, facilitando e velocizzando di molto le fasi di imbarco.