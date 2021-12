Ita Airways: mascherine Ffp2 omaggio per tutti i passeggeri

Sono 100 mila le mascherine Ffp2 che Ita Airways mette a disposizione dei passeggeri in fase d’imbarco sprovvisti degli strumenti di protezione autorizzati per viaggiare ai sensi del nuovo dpcm dello scorso 24 dicembre.

“La scelta di Ita Airways di non fare delle mascherine Ffp2 un servizio ancillare, e quindi trarne guadagno, rispetto a scelte diverse fatte da altri vettori, tra cui spiccano alcune compagnie low cost che le offrono in vendita, rappresenta un gesto di grande attenzione verso il cliente”, si legge in una nota. La compagnia ricorda inoltre che tutti gli aeromobili della flotta sono sanificati con prodotti ad alto potere igienizzante ogni giorno e che, grazie ai filtri Hepa e alla circolazione verticale, l’aria a bordo, non solo è rinnovata ogni tre minuti, ma è pura al 99,7%, come in una sala sterile.