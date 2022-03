Ita Airways in Bmt con le novità dell’estate: dal lungo raggio al ritorno della Roma-Napoli

Ita Airways partecipa alla Bmt di Napoli (padiglione 5, stand 5024 – 25) con il team vendite Italia che porterà in primo piano la proposta estiva della compagnia aerea.

Ita opererà nella summer 64 destinazioni, di cui 23 nazionali, 34 internazionali e 7 intercontinentali. Grazie agli Airbus A330 e A350 di ultima generazione il vettore raggiungerà da Roma le più importanti mete del turismo mondiale come Miami, Boston, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires e Tokyo. Dal 2 aprile 2022 sarà operativo anche il collegamento da Milano Malpensa a New York Jfk, che si unisce alla Roma- Jfk già operata in winter.

Investimento significativo anche sul sud Italia, con l’aumento delle frequenze da Roma Fiumicino e Milano Linate verso per le mete preferite dai vacanzieri come Palermo, Catania, Bari, Brindisi e Lamezia Terme.

In particolar modo a partire dal 27 marzo 2022 riapre la rotta Roma Fiumicino verso Napoli con un volo giornaliero, che da giugno salirà a due arrivando a 14 frequenze settimanali.

La compagnia inoltre opererà voli stagionali nel mese di agosto da Roma e Milano Linate verso Lampedusa, Pantelleria, e verso le mete del mediterraneo come Corfù, Heraklion, Rodi, Ibiza, Minorca e Maiorca. Sempre nel mese di agosto verranno inoltre servite da Roma le destinazioni Cefalonia, Dubrovnik e Spalato e da Milano Linate la destinazione Salonicco.