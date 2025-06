Ita Airways e Plus Ultra Líneas Aéreas: intesa sulle rotte Italia-Sud America Ita Airways e Plus Ultra Líneas Aéreas hanno formalizzato un’alleanza strategica che consentirà ai passeggeri di entrambe le compagnie di collegare i voli tra l’Italia e il Sud America, attraverso l’aeroporto di Madrid-Barajas. L’accordo di interlinea consente l’emissione di un unico biglietto che include le rotte operate da Ita Airways da Madrid a Roma e da lì, verso un’ampia varietà di destinazioni domestiche e internazionali operate dal vettore italiano, tra cui Firenze, Venezia, Milano o Napoli. Inoltre, i passeggeri Plus Ultra potranno accedere a collegamenti come Tel Aviv, Dubai, Riyadh o Jeddah. Una delle caratteristiche dell’alleanza tra le due compagnie è che i viaggiatori hanno la certezza di avere una coincidenza a Barajas per la loro destinazione finale a Roma o nel resto d’Italia, indipendentemente da eventuali problemi di orario. I passeggeri potranno acquistare un unico biglietto elettronico che copre l’intero viaggio fino alla destinazione finale, disponibile tramite i principali sistemi di distribuzione globali, agenzie di viaggio e direttamente su Plus Ultra. «Questo è il primo importante accordo con questa compagnia – commenta l’amministratore delegato del vettore spagnolo, Roberto Roselli – che ci consente di accedere a un mercato per noi molto importante, come quello delle migliaia di latinoamericani che vivono in Italia e che visitano frequentemente i loro Paesi di origine, oltre alla numerosa comunità di italiani in America Latina». Condividi

