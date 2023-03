Ita Airways apre una nuova rotta estiva da Trieste ad Olbia, dal 22 luglio Ita Airways collegherà con un volo stagionale Trieste ad Olbia. La nuova rotta estiva sarà attiva dal 22 luglio fino al 3 settembre, con due frequenze settimanali: il sabato con partenza da Trieste alle 15:25 e ripartenza da Olbia alle 17:25 e la domenica con partenza alle 15:05 e ripartenza da Olbia alle 16:55. I collegamenti saranno operati con i nuovi Airbus A220-300, aerei di ultima generazione a 148 posti che sono appena entrati in flotta. A partire dal 1° aprile prossimo, inoltre, Ita Airways potenzierà ulteriormente i collegamenti tra Trieste Airport e l’hub di Roma Fiumicino: i voli giornalieri saliranno infatti a quattro, consentendo la programmazione di viaggi di andata e ritorno in giornata e garantendo sempre migliori connessioni con tutti i voli del network nazionale internazionale ed intercontinentale.

