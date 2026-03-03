Ita Airways all’Itb: nell’estate fino a 47 frequenze settimanali tra Italia e Germania Ita Airways ritorna all’Itb di Berlino, per il quarto anno consecutivo, con un nuovo spazio espositivo: l’Italian Piazza – sitauto all’interno dello stand del Gruppo Lufthansa – dove i team di International e Local Sales accoglieranno da oggi visitatori e partner commerciali. a – dove i team di International e Local Sales accoglieranno da oggi visitatori e partner commerciali. L’idea alla base di “Italian Piazza” è di evocare quelle immagini che all’estero richiamano immediatamente l’identità italiana: la piazza come luogo di convivialità e condivisione per eccellenza, la rassicurante pavimentazione in pietra, i tavolini per chiacchierare davanti a un caffè, la panchina e soprattutto un ulivo italiano, emblema del clima e della vita mediterranei. La Germania è un mercato strategico per Ita: lo schedule estivo 2026 prevede fino a 47 frequenze settimanali tra i due Paesi, con gli aeroporti di Francoforte, Monaco e Amburgo collegati all’hub di Roma Fiumicino e a Milano Linate. Da qui, i passeggeri in viaggio dalla Germania avranno la possibilità di accedere all’intero network della compagnia, incluse le principali destinazioni in Italia e nel mondo. La programmazione estiva di Ita Airways include un totale di 72 destinazioni di cui 19 domestici, 36 internazionali e 17 intercontinentali, incluse 12 destinazioni stagionali (3 nazionali e 9 internazionali) verso le isole italiane, greche e spagnole. E con l’avvio della summer 2026 saranno ripristinati anche i voli verso Londra Heathrow da Roma Fiumicino, con due frequenze giornaliere. Dal 1° maggio 2026 inoltre prenderà il via il nuovo volo intercontinentale per Houston: si tratta del primo collegamento diretto nella storia tra Roma Fiumicino e la città texana, operato con tre voli settimanali, che saliranno a cinque dal mese di giugno. Houston è la nona destinazione di Ita sul mercato nordamericano, ulteriormente ampliato dall’aumento di frequenze settimanali verso Miami, che passano da 7 a 9 a partire da giugno, in continuità con l’offerta dell’attuale stagione invernale. Il pacchetto di novità estive comprende anche i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia e l’incremento di sette voli a settimana da Roma Fiumicino a Tunisi nel periodo compreso tra giugno e settembre. Per la summer 2026 tra i collegamenti stagionali ci saranno anche Olbia–Torino e Olbia–Genova, operativi nel mese di agosto, entrambi con una frequenza settimanale il sabato. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All'Itb di Berlino è stato inaugurato il padiglione dell'Italia rappresentato naturalmente dall'Enit. «Questa per noi è la fiera più importante per la Germania è il primo mercato per il nostro Paese - ha iniziato l'ad di Enit, Ivana Jelinic -. Questa è l'occasione per lanciare il programma che vede coinvolte tre regioni italiane, Sicilia, Calabria e Sardegna che hanno avuto delle difficoltà a causa dell'uragano Harry. Vorrei dire in questa occasione, che le regioni sono perfettamente in grado di ricevere i turisti. Naturalmente la campagna di supporto si rivolgerà anche in altri Paesi, Francia Spagna e altre». «Sarà una campagna on top nelle diverse regioni d'Italia con particolare interesse per queste tre - ha affermato il direttore marketing di Enit, Marino Bonavolontà -. Abbiamo scelto una campagna che lavora là dove è necessario. Voglio dire che sono regioni che hanno un impatto fortissimo sul turismo italiano. E questo sia sul turismo italiano che internazionale. Per la Calabria ci focalizzeremo su Germania, Regno Unito, repubblica Ceka e Polonia. Per la Sardegna, dalla Germania, Svizzera e dalla Francia, mentre per la Sicilia Francia, Stati Uniti e Regno Unito». Mercato e regioni Il mercato è stato diviso in tipologie: mercato domestico e internazionale. Il progetto si rivolge anche ai mercati di seconda fascia. insomma quelli che non presentano flussi enormi, come per esempio, l'Australia, il Benelux, l'Austria. Hanno parlato infine gli assessori regionali coinvolti nella campagna. Ha iniziato Giovanni Calabrese, assessore regionale al turismo della calabria, che naturalmente ringraziato il governo per questo programma che punta a rilanciare il turismo in una terra che è stata toccata dall'uragano. «Stiamo lavorando intensamente - ha detto l'assessore per ripristinare le aree colpite, e siamo già ad una buona fase». L'assessore ha poi elencato le straordinarie bellezze della Calabria. Franco0 Cuccureddu, assessore al turismo della Sardegna ha parlato delle grandi potenzialità dell'isola. «Dopo l'uragano Harry molte notizie hanno dato come distrutte parecchie spiagge. Questo non è vero. Cala Goloritze, che è stata giudicata la spiaggia più bella del mondo è perfetta. Come del resto le altre spiagge sarde». Questa campagna è molto importante proprio per invertire la narrazione a livello internazionale». [post_title] => L'Enit all'Itb di Berlino. Forte campagna per Calabria, Sardegna e Sicilia [post_date] => 2026-03-03T15:03:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772550209000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508656 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo spazio aereo del Qatar rimane chiuso: Qatar Airways spiega nella nota odierna pubblicata sul proprio sito web che «le operazioni di volo rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar. Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena l'Autorità per l'aviazione civile del Qatar annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo del Qatar. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito il 4 marzo alle ore 09:00, ora di Doha (06:00 Utc)». La compagnia aerea consiglia quindi a tutti i passeggeri «di monitorare le ultime informazioni sui voli tramite qatarairways.com o l'app mobile di Qatar Airways. Se avete una prenotazione confermata con data di viaggio compresa tra il 28 febbraio e il 10 marzo 2026, avete diritto a: modifiche gratuite della data fino a 14 giorni dalla data di viaggio originale, oppure al rimborso del valore non utilizzato del vostro biglietto». Il vettore segnala inoltre che, «dato l'elevato volume di chiamate, i tempi di attesa potrebbero essere più lunghi del solito. Vi preghiamo di contattarci solo se avete in programma di viaggiare entro le prossime 48 ore». [post_title] => Qatar Airways: «Al momento le operazioni di volo restano sospese» [post_date] => 2026-03-03T12:06:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772539569000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508639 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nell’intera Germania l’aumento del 4% di pernottamenti stranieri registrato a dicembre 2025 conferma l’andamento positivo dell’incoming; Tourism Economics prevede una crescita del 3,2% nel 2026. Petra Hedorfer - presidente del cda della Dzt, l’Ente germanico per il turismo - ricorda che «Nel 2026 le condizioni generali dei viaggi internazionali sono state volatili a causa dei conflitti globali, ma la Germania continua ad essere una delle principali destinazioni turistiche. Il nostro eccellente posizionamento nel turismo urbano e culturale, i paesaggi naturali unici e un ottimo rapporto qualità-prezzo costituiscono una buona base di partenza nella concorrenza internazionale». È Agata Marchetti, direttore dell’Engt Italia, a presentare i dati del nostro paese: «Nel 2025 gli italiani che sono andati a scoprire la Germania hanno generato oltre 3,4 mln di pernottamenti. Il visitatore italiano si sposta per un city-trip, ma poi prolunga il soggiorno, oppure si ferma più a lungo e fa viaggi itineranti (24%). Tanti scoprono la Germania e poi tornano (69%) e molte sono le famiglie con figli (35%). L’età media del viaggiatore e di 43,7 anni, mentre la durata media del soggiorno è di 5,2 giorni. Si va in Germania per leisure (65%), ma sta crescendo anche il viaggio business (21%) e ci sono tante forme miste tra leisure e workation (14%). I nostri ospiti arrivano per il 52% dal Nord Italia - la Germania è una destinazione di prossimità - per il 20% dal Centro Italia e per il 28% dal Sud e dalle Isole, favoriti dai nuovi collegamenti aerei. Ita Airways offre infatti 118 voli settimanali da Milano Linate e Roma Fiumicino verso Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf; easyJet opera collegamenti giornalieri da Linate per Francoforte, Amburgo e Monaco e 4 nuove rotte da Malpensa per Amburgo e Düsseldorf. Sono giornalieri i voli di Condor da Roma e Milano Linate per Francoforte, mentre dal prossimo mese di giugno Volotea fornirà collegamenti giornalieri da Firenze verso Berlino». Le motivazioni di viaggio del turista italiano e le novità dell’offerta turistica «Per gli italiani, la varietà e la qualità dell'offerta sono fattori di importanza superiore alla media rispetto ai visitatori di altri paesi. - prosegue Marchetti - Tra i principali motivi di viaggio ci sono l’arte e la cultura, la varietà e qualità dell’offerta, le città e l’atmosfera, anche quella naturale. Si raggiunge la Germania soprattutto in aereo (60%) e in macchina (26%), vista la prossimità. Nel 2024 i viaggi in treno sono aumentati del 140% rispetto all'anno precedente e il dato è passato dal 2 al 7%. Da maggio a ottobre sarà disponibile un collegamento tra Monaco e Ancona, sulla riviera Adriatica, mentre il prossimo dicembre partirà un collegamento diretto con il Frecciarossa da Milano e Roma fino a Monaco di Baviera e, nel 2028, anche da Roma a Berlino. A giugno 2026 prendrà il via il collegamento ferroviario di European Sleepers tra Milano e Colonia. Il 2026 dell’Engt è strutturato su 4 campagne che si svilupperanno nei prossimi mesi: “Next Stop Travel Destination Germany”, “Culinary Germany”, “Simply Feel Good” e “Season’s Greetings”. Tra le proposte di questo 2026: quest’anno ricorrono i 150 anni della fondazione del Festival di Bayreuth da parte di Richard Wagner. Ancora oggi l’evento musicale si svolge nel suggestivo Festspielhaus sul Grüner Hügel, il teatro ideato dallo stesso compositore per esaltare la sua visione artistica e acustica. L’anniversario sarà arricchito da eventi collaterali in tutta la città e nel territorio, con concerti, mostre e installazioni che offriranno un’immersione nel mondo di Wagner e nella storia del festival. “Manifesta 16 Ruhr”, la biennale nomade europea di arte contemporanea, approderà nella regione industriale della Ruhr. Al centro della 16esima edizione il progetto “This is not a church”, incentrato sulla trasformazione in spazi per la cultura e la vita sociale delle chiese costruite nel dopoguerra — molte delle quali oggi non più utilizzate — in nuovi spazi dedicati alla cultura e alla vita civica. La nuova galleria Nature Inside dedicata al romanticismo che si trova nel Museo della Pomerania programmerà eventi dove l’arte incontra la tecnologia, come la mostra in corso dedicata al pittore Caspar David Friedrich. A Lipsia, invece, si potrà visitare il Digital Art Center nel Kunstkraftwerk/ex-centrale elettrica, dove sono in corso due mostre immersive: la prima dedicata a Frida Kahlo e la seconda, annuale, dal titolo “Leuchtende Freiheit”, sulla rivoluzione pacifica del 1989 che iniziò proprio a Lipsia e ha portato alla caduta del Muro di Berlino. A Lipsia si potrà anche seguire un percorso in 26 tappe dedicato a Wagner. A maggio a Norimberga, aprirà in via sperimentale il Centro di Documentazione dell’area del Congresso del Reich, completamente ristrutturata. È un progetto ambizioso, di grande importanza culturale, sociale e politica, un luogo per l’educazione storico-politica. Da gennaio a dicembre 2026, l’area metropolitana di Francoforte RheinMain è World Design Capital 2026 e sono in programma eventi, mostre, installazioni urbane e workshop. Quest’anno ricorrono anche i 60 anni della Strada Barocca dell'Alta Svevia: 860 chilometri, quattro itinerari e oltre 50 tappe che costituiscono una delle più antiche strade culturali e turistiche della Germania. Berlino, centro di design di importanza internazionale, ha organizzato quest’anno il nuovo festival “DesignDays Berlin”, mentre Treviri - ricca di testimonianze del suo passato romano - celebra il 40° anniversario come patrimonio mondiale dell'Unesco. Significative le proposte legate alla natura e adatte alle famiglie. Nella Bassa Sassonia, a soli 30’ da Hannover, si trova il lago SteinhuderMeer, dove la prossima estate aprirà lo SkyLoop: un arco panoramico di 40m. Nelle varie regioni tedesche, i Lander, ci sono tanti labiriti da scoprire con i bambini, mentre verrà inaugurato nella Foresta Bavarese il nuovo bike-park Arber con flow trail, jump line e anche percorsi dedicati ai piccoli. Interessanti le innovative proposte per il pernottamento, che vanno dalle aree di campeggio sulla spiaggia del Mar Baltico agli hotel-fienili del Wild-Berghof Buchet, immersi nella natura e dove vivere tante attività. Senza dimenticare il lusso discreto del Chiemgauhof il Retreat esclusivo realizzato dall’architetto milanese Matteo Thun sulle rive del Chiemsee. (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="508645,508642,508646"] [post_title] => Gli italiani amano la Germania: facile da raggiungere e meta di proposte per tutti [post_date] => 2026-03-03T11:51:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772538671000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508622 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ritorna all'Itb di Berlino, per il quarto anno consecutivo, con un nuovo spazio espositivo: l'Italian Piazza - sitauto all’interno dello stand del Gruppo Lufthansa - dove i team di International e Local Sales accoglieranno da oggi visitatori e partner commerciali. L'idea alla base di “Italian Piazza” è di evocare quelle immagini che all'estero richiamano immediatamente l'identità italiana: la piazza come luogo di convivialità e condivisione per eccellenza, la rassicurante pavimentazione in pietra, i tavolini per chiacchierare davanti a un caffè, la panchina e soprattutto un ulivo italiano, emblema del clima e della vita mediterranei. La Germania è un mercato strategico per Ita: lo schedule estivo 2026 prevede fino a 47 frequenze settimanali tra i due Paesi, con gli aeroporti di Francoforte, Monaco e Amburgo collegati all’hub di Roma Fiumicino e a Milano Linate. Da qui, i passeggeri in viaggio dalla Germania avranno la possibilità di accedere all’intero network della compagnia, incluse le principali destinazioni in Italia e nel mondo. La programmazione estiva di Ita Airways include un totale di 72 destinazioni di cui 19 domestici, 36 internazionali e 17 intercontinentali, incluse 12 destinazioni stagionali (3 nazionali e 9 internazionali) verso le isole italiane, greche e spagnole. E con l'avvio della summer 2026 saranno ripristinati anche i voli verso Londra Heathrow da Roma Fiumicino, con due frequenze giornaliere. Dal 1° maggio 2026 inoltre prenderà il via il nuovo volo intercontinentale per Houston: si tratta del primo collegamento diretto nella storia tra Roma Fiumicino e la città texana, operato con tre voli settimanali, che saliranno a cinque dal mese di giugno. Houston è la nona destinazione di Ita sul mercato nordamericano, ulteriormente ampliato dall’aumento di frequenze settimanali verso Miami, che passano da 7 a 9 a partire da giugno, in continuità con l’offerta dell’attuale stagione invernale. Il pacchetto di novità estive comprende anche i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia e l’incremento di sette voli a settimana da Roma Fiumicino a Tunisi nel periodo compreso tra giugno e settembre. Per la summer 2026 tra i collegamenti stagionali ci saranno anche Olbia–Torino e Olbia–Genova, operativi nel mese di agosto, entrambi con una frequenza settimanale il sabato. [post_title] => Ita Airways all'Itb: nell'estate fino a 47 frequenze settimanali tra Italia e Germania [post_date] => 2026-03-03T11:05:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772535940000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508600 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà operativa dal 9 settembre, alcuni mesi più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto, il nuovo collegamento di European Sleeper sulla Milano-Colonia-Bruxelles. I biglietti saranno in vendita dal prossimo 17 marzo. Il nuovo European Sleeper Milano-Zurigo-Colonia-Bruxelles prevede partenze dal capoluogo lombardo (stazione di Porta Garibaldi) il mercoledì, venerdì e domenica sera, con arrivo a Colonia e Bruxelles la mattina successiva. Il servizio di ritorno da Bruxelles sarà effettuato nelle notti di lunedì, giovedì e sabato. Nel giro di sei mesi, la rete passerà così da una a tre rotte. Il collegamento diretto da e per i Paesi Bassi inizierà nel 2027. La nuova rotta verso Colonia e Bruxelles crea un importante collegamento fra il Nord e il Sud d'Europa: si rivolge sia ai viaggiatori di piacere che a quelli business, collegando durante la notte importanti regioni economiche e culturali. Le coincidenze strategiche a Bruxelles (con collegamenti da e per Londra), Colonia (con Amsterdam e Berlino), Zurigo (con i Grigioni e l’Austria occidentale) e Milano (con Venezia, Firenze e Roma) ampliano ulteriormente la portata e l’impatto di questo nuovo servizio di treni notturni. In Svizzera, il treno circolerà inizialmente via Zurigo e attraverso il Gottardo, poiché il percorso originariamente previsto per il Sempione si è rivelato non praticabile a causa di lavori infrastrutturali programmati fino al 2027. Fortunatamente, il nuovo tracciato lungo l’asse del Gottardo offre anche nuove opportunità. I lavori infrastrutturali sono tra le ragioni del rinvio dell’avvio dal 18 giugno al 9 settembre 2026. L’elevato numero di cantieri previsti in Germania nell’estate del 2026 non avrebbe consentito di garantire il livello di affidabilità richiesto. Inoltre, il processo di certificazione in Svizzera, nuovo Paese per European Sleeper, ha portato l’azienda a concludere che un avvio a settembre offrirà un’introduzione più stabile del servizio. L’attivazione di una sezione separata del treno da e per Amsterdam risulta meno sostenibile nella bassa stagione e viene pertanto posticipata al 2027. L’itinerario previsto offre comunque collegamenti agevoli da e verso i Paesi Bassi. Le coincidenze con altri treni saranno possibili a Colonia (per Amsterdam e Utrecht), Aquisgrana (per Heerlen), Liegi (per Maastricht) e Bruxelles (per Breda e Rotterdam). [post_title] => European Sleeper: posticipato al 9 settembre il lancio della Milano-Colonia-Bruxelles [post_date] => 2026-03-03T09:58:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772531927000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ha iniziato ad operare un numero limitato di voli nella serata di ieri, 2 marzo, dopo che l'Autorità aeroportuale di Dubai ha autorizzato una parziale riapertura dell'aeroporto. «Stiamo offrendo la massima priorità ai passeggeri con prenotazioni precedenti e coloro a cui è stato riprenotato un viaggio su questi voli limitati saranno contattati direttamente da Emirates». La compagnia raccomanda ai passeggeri di «non recarsi in aeroporto, a meno che non venga notificato di farlo. Tutti gli altri voli rimangono sospesi fino a nuovo avviso». Emirates continuerà a «monitorare la situazione e svilupperemo di conseguenza il nostro programma operativo. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul nostro sito web e sui canali ufficiali dei social media». Etihad Airways Etihad Airways ha dichiarato che i voli commerciali rimarranno sospesi fino a mercoledì, ma alcuni “voli di riposizionamento, cargo e rimpatrio” potrebbero essere effettuati previa approvazione operativa e di sicurezza. Primi rimpatri in Italia Intanto, è previsto per oggi, 3 marzo, il rientro dei primi gruppi di italiani bloccati in Medio Oriente (sarebbero decine di migliaia i connazionali presenti in questi giorni tra Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrein e Qatar): con un volo speciale Abu Dhabi-Milano, torneranno circa 200 studenti minorenni. Ieri invece, 2 marzo, è decollato un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman o trasferiti da Dubai nel Sultantato, con assistenza della Farnesina. Sebbene alcuni voli siano quindi riusciti a partire dagli Emirati Arabi Uniti, la stragrande maggioranza rimane cancellata. In un post pubblicato martedì su X, Flightradar24 ha affermato che le cancellazioni nei sette principali aeroporti della regione mediorientale - Dubai International, Hamad International Airport di Doha, Zayed International Airport di Abu Dhabi, Sharjah International Airport, Kuwait International Airport, Bahrain International Airport e Dubai World Central - Al Maktoum International - hanno ormai superato i 12.300 voli dal 28 febbraio al 3 marzo. [post_title] => Dubai: parziale riapertura dell'aeroporto nella serata di ieri [post_date] => 2026-03-03T09:27:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772530059000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508573 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Condor trasferirà le proprie operazioni al nuovo Terminal 3 (T3) dell'aeroporto di Francoforte nell'estate del 2027. La decisione, confermata congiuntamente con l'operatore aeroportuale Fraport AG, è in linea con gli sforzi più ampi di entrambe le società per rafforzare il ruolo dello scalo tedesco come importante hub aeronautico internazionale e motore economico per la regione Reno-Meno. Il Terminal 3 è una delle strutture aeroportuali più avanzate d'Europa, dotata di tecnologie all'avanguardia, procedure semplificate per i passeggeri e aree di comfort migliorate, dal check-in ai controlli di sicurezza e all'imbarco. L'infrastruttura è progettata per aumentare l'efficienza operativa e gestire il numero crescente di passeggeri, soddisfacendo al contempo elevati standard di sostenibilità. La decisione di Condor di basare le proprie operazioni nel nuovo terminal evidenzia i piani di crescita, stabilità operativa e miglioramento dell'esperienza di viaggio per i passeggeri. Il trasferimento contribuirà anche al valore economico sostenibile e alla creazione di posti di lavoro sia direttamente nell'ambito delle operazioni di volo che indirettamente attraverso fornitori, prestatori di servizi e il settore turistico. Il trasferimento è previsto dopo che quest'anno il Terminal 3 avrà iniziato a funzionare a pieno regime, con l'apertura ufficiale e il trasferimento graduale delle compagnie aeree dai terminal esistenti. [post_title] => Condor trasferirà le operazioni al Terminal 3 di Francoforte nell'estate 2027 [post_date] => 2026-03-03T09:25:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772529909000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508562 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All Nippon Airways e The Pokémon Company presenteranno nel corso del 2026 tre nuovi Pokémon Jet con livree personalizzate per commemorare il 30° anniversario del brand Pokémon. La collaborazione si fonda su una partnership iniziata nel 1998 con il primo Pokémon Jet al mondo. Ana opera attualmente il “Pikachu Jet NH” e l'“Eevee Jet NH” nell'ambito del progetto Pokémon Air Adventures, un'iniziativa dedicata a collegare persone e comunità in tutto il mondo. Ad oggi, un totale di otto aeromobili hanno sfoggiato livree speciali dedicate ai Pokémon. «Questo progetto va oltre la semplice livrea: si tratta di creare un mondo coinvolgente che stimoli l'immaginazione, ispiri la curiosità e porti la gioia della scoperta ai nostri passeggeri durante tutto il loro viaggio”, ha affermato Keiji Omae, executive vice president of customer experience del vettore -. Che il viaggio sia cominciato sullo schermo di un Game Boy decenni fa o si stiano esplorando nuove regioni attraverso le app mobili, invitiamo tutti a vivere la prossima ‘avventura’ nel mondo reale con Ana. Molti dei passeggeri che volano con noi oggi sono gli stessi bambini che nel 1998 hanno ammirato con stupore il nostro primo Pokémon Jet». Doppio anniversario Il 2026 segna una pietra miliare per entrambe le aziende: oltre ad essere il trentesimo anniversario di Pokémon Rosso e Pokémon Verde, usciti il 27 febbraio 1996, quest'anno è anche il quarantesimo anniversario del primo volo internazionale di Ana. La compagnia considera questa storica coincidenza come un'opportunità per esprimere gratitudine ai fan di tutto il mondo e creare nuove esperienze per la prossima generazione di viaggiatori, incentrate sul concetto: “Prova l'emozione e il divertimento del viaggio con Pokémon”. Le livree dei nuovi jet traggono ispirazione dai giochi originali Pokémon Rosso, Verde e Blu: Pokémon Jet Red (Boeing 787-8): operativo sulle rotte nazionali in Giappone; Pokémon Jet Green (Boeing 787-9): operativo sulle rotte internazionali; Pokémon Jet Blue (Boeing 737-800): operativo sulle rotte nazionali in Giappone. Oltre alle livree degli aeromobili, il progetto includerà campagne speciali che consentiranno ai passeggeri di immergersi completamente nel mondo di Ana e Pokémon. [post_title] => Ana: quest'anno debuttano tre livree speciali dedicate ai Pokémon [post_date] => 2026-03-03T09:15:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772529353000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508545 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'oleoturismo in Italia cresce con decisione e si conferma tra i segmenti più dinamici dei tour enogastronomici.Tra il 2021 e il 2024 la partecipazione alle esperienze legate all'olio extravergine di oliva è aumentata del 37,1% e 7 italiani su 10 lo considerano un simbolo del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. A rilevarlo è il secondo Rapporto sul turismo dell'olio promosso dall'Associazione nazionale Città dell'olio, Coldiretti e Unaprol, curato da Roberta Garibaldi. Con analisi emerge che il trend si inserisce nell'espansione globale del turismo del gusto, un mercato da 11,5 miliardi di dollari destinato a superare i 40 miliardi entro il 2030, con crescita media annua del 20%. Lo studio segnala che l'Europa pesa per circa il 30% e l'Italia resta tra le mete più desiderate per esperienze enogastronomiche. Il report di settore rileva che la domanda cresce sia sul mercato interno, dove il 70% sceglie degustazioni con abbinamenti gastronomici, sia nei principali mercati esteri, in particolare Germania, Francia, Austria, Svizzera e Stati Uniti. Uno scenario economico che in Italia conta oltre 619mila imprese olivicole e più di 500 cultivar. Accanto a degustazioni, visite ai frantoi e acquisti in azienda, aumenta inoltre la richiesta di esperienze immersive come itinerari tra ulivi secolari, cene in uliveto (scelte dal 71%), percorsi culturali e visite a frantoi storici. Toscana (29%) e Puglia (28%) guidano le preferenze, seguite da Sicilia (20%), Umbria (18%) e Liguria (15%), mentre cresce l'interesse per territori meno noti ma di alta qualità produttiva. Sul fronte della spesa emergono differenze tra mercati: in Europa prevale una fascia tra 20 e 40 euro, mentre i turisti statunitensi mostrano maggiore propensione al segmento premium, con quote rilevanti disposte a spendere tra 60 e 100 euro. [post_title] => Il turismo dell'olio sta diventando la nuova frontiera dell'enogastronomia [post_date] => 2026-03-02T14:38:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772462311000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita airways allitb nellestate fino a 47 frequenze settimanali tra italia e germania" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2653,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'Itb di Berlino è stato inaugurato il padiglione dell'Italia rappresentato naturalmente dall'Enit.\r

\r

«Questa per noi è la fiera più importante per la Germania è il primo mercato per il nostro Paese - ha iniziato l'ad di Enit, Ivana Jelinic -. Questa è l'occasione per lanciare il programma che vede coinvolte tre regioni italiane, Sicilia, Calabria e Sardegna che hanno avuto delle difficoltà a causa dell'uragano Harry. Vorrei dire in questa occasione, che le regioni sono perfettamente in grado di ricevere i turisti. Naturalmente la campagna di supporto si rivolgerà anche in altri Paesi, Francia Spagna e altre». \r

\r

«Sarà una campagna on top nelle diverse regioni d'Italia con particolare interesse per queste tre - ha affermato il direttore marketing di Enit, Marino Bonavolontà -. Abbiamo scelto una campagna che lavora là dove è necessario. Voglio dire che sono regioni che hanno un impatto fortissimo sul turismo italiano. E questo sia sul turismo italiano che internazionale. Per la Calabria ci focalizzeremo su Germania, Regno Unito, repubblica Ceka e Polonia. Per la Sardegna, dalla Germania, Svizzera e dalla Francia, mentre per la Sicilia Francia, Stati Uniti e Regno Unito».\r

Mercato e regioni\r

Il mercato è stato diviso in tipologie: mercato domestico e internazionale. Il progetto si rivolge anche ai mercati di seconda fascia. insomma quelli che non presentano flussi enormi, come per esempio, l'Australia, il Benelux, l'Austria. \r

\r

Hanno parlato infine gli assessori regionali coinvolti nella campagna. Ha iniziato Giovanni Calabrese, assessore regionale al turismo della calabria, che naturalmente ringraziato il governo per questo programma che punta a rilanciare il turismo in una terra che è stata toccata dall'uragano. «Stiamo lavorando intensamente - ha detto l'assessore per ripristinare le aree colpite, e siamo già ad una buona fase». L'assessore ha poi elencato le straordinarie bellezze della Calabria.\r

\r

Franco0 Cuccureddu, assessore al turismo della Sardegna ha parlato delle grandi potenzialità dell'isola. «Dopo l'uragano Harry molte notizie hanno dato come distrutte parecchie spiagge. Questo non è vero. Cala Goloritze, che è stata giudicata la spiaggia più bella del mondo è perfetta. Come del resto le altre spiagge sarde». Questa campagna è molto importante proprio per invertire la narrazione a livello internazionale». \r

\r

","post_title":"L'Enit all'Itb di Berlino. Forte campagna per Calabria, Sardegna e Sicilia","post_date":"2026-03-03T15:03:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","senza-categoria"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1772550209000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo spazio aereo del Qatar rimane chiuso: Qatar Airways spiega nella nota odierna pubblicata sul proprio sito web che «le operazioni di volo rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar. Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena l'Autorità per l'aviazione civile del Qatar annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo del Qatar. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito il 4 marzo alle ore 09:00, ora di Doha (06:00 Utc)».\r

\r

La compagnia aerea consiglia quindi a tutti i passeggeri «di monitorare le ultime informazioni sui voli tramite qatarairways.com o l'app mobile di Qatar Airways.\r

Se avete una prenotazione confermata con data di viaggio compresa tra il 28 febbraio e il 10 marzo 2026, avete diritto a: modifiche gratuite della data fino a 14 giorni dalla data di viaggio originale, oppure al rimborso del valore non utilizzato del vostro biglietto».\r

\r

Il vettore segnala inoltre che, «dato l'elevato volume di chiamate, i tempi di attesa potrebbero essere più lunghi del solito. Vi preghiamo di contattarci solo se avete in programma di viaggiare entro le prossime 48 ore».\r

\r

","post_title":"Qatar Airways: «Al momento le operazioni di volo restano sospese»","post_date":"2026-03-03T12:06:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1772539569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell’intera Germania l’aumento del 4% di pernottamenti stranieri registrato a dicembre 2025 conferma l’andamento positivo dell’incoming; Tourism Economics prevede una crescita del 3,2% nel 2026. Petra Hedorfer - presidente del cda della Dzt, l’Ente germanico per il turismo - ricorda che «Nel 2026 le condizioni generali dei viaggi internazionali sono state volatili a causa dei conflitti globali, ma la Germania continua ad essere una delle principali destinazioni turistiche. Il nostro eccellente posizionamento nel turismo urbano e culturale, i paesaggi naturali unici e un ottimo rapporto qualità-prezzo costituiscono una buona base di partenza nella concorrenza internazionale».\r

\r

È Agata Marchetti, direttore dell’Engt Italia, a presentare i dati del nostro paese: «Nel 2025 gli italiani che sono andati a scoprire la Germania hanno generato oltre 3,4 mln di pernottamenti. Il visitatore italiano si sposta per un city-trip, ma poi prolunga il soggiorno, oppure si ferma più a lungo e fa viaggi itineranti (24%). Tanti scoprono la Germania e poi tornano (69%) e molte sono le famiglie con figli (35%). L’età media del viaggiatore e di 43,7 anni, mentre la durata media del soggiorno è di 5,2 giorni. Si va in Germania per leisure (65%), ma sta crescendo anche il viaggio business (21%) e ci sono tante forme miste tra leisure e workation (14%). I nostri ospiti arrivano per il 52% dal Nord Italia - la Germania è una destinazione di prossimità - per il 20% dal Centro Italia e per il 28% dal Sud e dalle Isole, favoriti dai nuovi collegamenti aerei. Ita Airways offre infatti 118 voli settimanali da Milano Linate e Roma Fiumicino verso Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf; easyJet opera collegamenti giornalieri da Linate per Francoforte, Amburgo e Monaco e 4 nuove rotte da Malpensa per Amburgo e Düsseldorf. Sono giornalieri i voli di Condor da Roma e Milano Linate per Francoforte, mentre dal prossimo mese di giugno Volotea fornirà collegamenti giornalieri da Firenze verso Berlino».\r

\r

\r

Le motivazioni di viaggio del turista italiano e le novità dell’offerta turistica\r

«Per gli italiani, la varietà e la qualità dell'offerta sono fattori di importanza superiore alla media rispetto ai visitatori di altri paesi. - prosegue Marchetti - Tra i principali motivi di viaggio ci sono l’arte e la cultura, la varietà e qualità dell’offerta, le città e l’atmosfera, anche quella naturale. Si raggiunge la Germania soprattutto in aereo (60%) e in macchina (26%), vista la prossimità.\r

\r

Nel 2024 i viaggi in treno sono aumentati del 140% rispetto all'anno precedente e il dato è passato dal 2 al 7%. Da maggio a ottobre sarà disponibile un collegamento tra Monaco e Ancona, sulla riviera Adriatica, mentre il prossimo dicembre partirà un collegamento diretto con il Frecciarossa da Milano e Roma fino a Monaco di Baviera e, nel 2028, anche da Roma a Berlino. A giugno 2026 prendrà il via il collegamento ferroviario di European Sleepers tra Milano e Colonia.\r

\r

Il 2026 dell’Engt è strutturato su 4 campagne che si svilupperanno nei prossimi mesi: “Next Stop Travel Destination Germany”, “Culinary Germany”, “Simply Feel Good” e “Season’s Greetings”. Tra le proposte di questo 2026: quest’anno ricorrono i 150 anni della fondazione del Festival di Bayreuth da parte di Richard Wagner. Ancora oggi l’evento musicale si svolge nel suggestivo Festspielhaus sul Grüner Hügel, il teatro ideato dallo stesso compositore per esaltare la sua visione artistica e acustica. L’anniversario sarà arricchito da eventi collaterali in tutta la città e nel territorio, con concerti, mostre e installazioni che offriranno un’immersione nel mondo di Wagner e nella storia del festival. “Manifesta 16 Ruhr”, la biennale nomade europea di arte contemporanea, approderà nella regione industriale della Ruhr. Al centro della 16esima edizione il progetto “This is not a church”, incentrato sulla trasformazione in spazi per la cultura e la vita sociale delle chiese costruite nel dopoguerra — molte delle quali oggi non più utilizzate — in nuovi spazi dedicati alla cultura e alla vita civica. La nuova galleria Nature Inside dedicata al romanticismo che si trova nel Museo della Pomerania programmerà eventi dove l’arte incontra la tecnologia, come la mostra in corso dedicata al pittore Caspar David Friedrich.\r

\r

A Lipsia, invece, si potrà visitare il Digital Art Center nel Kunstkraftwerk/ex-centrale elettrica, dove sono in corso due mostre immersive: la prima dedicata a Frida Kahlo e la seconda, annuale, dal titolo “Leuchtende Freiheit”, sulla rivoluzione pacifica del 1989 che iniziò proprio a Lipsia e ha portato alla caduta del Muro di Berlino. A Lipsia si potrà anche seguire un percorso in 26 tappe dedicato a Wagner. A maggio a Norimberga, aprirà in via sperimentale il Centro di Documentazione dell’area del Congresso del Reich, completamente ristrutturata. È un progetto ambizioso, di grande importanza culturale, sociale e politica, un luogo per l’educazione storico-politica. Da gennaio a dicembre 2026, l’area metropolitana di Francoforte RheinMain è World Design Capital 2026 e sono in programma eventi, mostre, installazioni urbane e workshop.\r

\r

Quest’anno ricorrono anche i 60 anni della Strada Barocca dell'Alta Svevia: 860 chilometri, quattro itinerari e oltre 50 tappe che costituiscono una delle più antiche strade culturali e turistiche della Germania. Berlino, centro di design di importanza internazionale, ha organizzato quest’anno il nuovo festival “DesignDays Berlin”, mentre Treviri - ricca di testimonianze del suo passato romano - celebra il 40° anniversario come patrimonio mondiale dell'Unesco. Significative le proposte legate alla natura e adatte alle famiglie. Nella Bassa Sassonia, a soli 30’ da Hannover, si trova il lago SteinhuderMeer, dove la prossima estate aprirà lo SkyLoop: un arco panoramico di 40m. Nelle varie regioni tedesche, i Lander, ci sono tanti labiriti da scoprire con i bambini, mentre verrà inaugurato nella Foresta Bavarese il nuovo bike-park Arber con flow trail, jump line e anche percorsi dedicati ai piccoli. Interessanti le innovative proposte per il pernottamento, che vanno dalle aree di campeggio sulla spiaggia del Mar Baltico agli hotel-fienili del Wild-Berghof Buchet, immersi nella natura e dove vivere tante attività. Senza dimenticare il lusso discreto del Chiemgauhof il Retreat esclusivo realizzato dall’architetto milanese Matteo Thun sulle rive del Chiemsee.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"508645,508642,508646\"]","post_title":"Gli italiani amano la Germania: facile da raggiungere e meta di proposte per tutti","post_date":"2026-03-03T11:51:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772538671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508622","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ritorna all'Itb di Berlino, per il quarto anno consecutivo, con un nuovo spazio espositivo: l'Italian Piazza - sitauto all’interno dello stand del Gruppo Lufthansa - dove i team di International e Local Sales accoglieranno da oggi visitatori e partner commerciali.\r

\r

L'idea alla base di “Italian Piazza” è di evocare quelle immagini che all'estero richiamano immediatamente l'identità italiana: la piazza come luogo di convivialità e condivisione per eccellenza, la rassicurante pavimentazione in pietra, i tavolini per chiacchierare davanti a un caffè, la panchina e soprattutto un ulivo italiano, emblema del clima e della vita mediterranei.\r

\r

La Germania è un mercato strategico per Ita: lo schedule estivo 2026 prevede fino a 47 frequenze settimanali tra i due Paesi, con gli aeroporti di Francoforte, Monaco e Amburgo collegati all’hub di Roma Fiumicino e a Milano Linate. Da qui, i passeggeri in viaggio dalla Germania avranno la possibilità di accedere all’intero network della compagnia, incluse le principali destinazioni in Italia e nel mondo.\r

\r

La programmazione estiva di Ita Airways include un totale di 72 destinazioni di cui 19 domestici, 36 internazionali e 17 intercontinentali, incluse 12 destinazioni stagionali (3 nazionali e 9 internazionali) verso le isole italiane, greche e spagnole.\r

E con l'avvio della summer 2026 saranno ripristinati anche i voli verso Londra Heathrow da Roma Fiumicino, con due frequenze giornaliere.\r

\r

Dal 1° maggio 2026 inoltre prenderà il via il nuovo volo intercontinentale per Houston: si tratta del primo collegamento diretto nella storia tra Roma Fiumicino e la città texana, operato con tre voli settimanali, che saliranno a cinque dal mese di giugno.\r

Houston è la nona destinazione di Ita sul mercato nordamericano, ulteriormente ampliato dall’aumento di frequenze settimanali verso Miami, che passano da 7 a 9 a partire da giugno, in continuità con l’offerta dell’attuale stagione invernale.\r

\r

Il pacchetto di novità estive comprende anche i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia e l’incremento di sette voli a settimana da Roma Fiumicino a Tunisi nel periodo compreso tra giugno e settembre. Per la summer 2026 tra i collegamenti stagionali ci saranno anche Olbia–Torino e Olbia–Genova, operativi nel mese di agosto, entrambi con una frequenza settimanale il sabato.\r

","post_title":"Ita Airways all'Itb: nell'estate fino a 47 frequenze settimanali tra Italia e Germania","post_date":"2026-03-03T11:05:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772535940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà operativa dal 9 settembre, alcuni mesi più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto, il nuovo collegamento di European Sleeper sulla Milano-Colonia-Bruxelles. I biglietti saranno in vendita dal prossimo 17 marzo.\r

\r

Il nuovo European Sleeper Milano-Zurigo-Colonia-Bruxelles prevede partenze dal capoluogo lombardo (stazione di Porta Garibaldi) il mercoledì, venerdì e domenica sera, con arrivo a Colonia e Bruxelles la mattina successiva. Il servizio di ritorno da Bruxelles sarà effettuato nelle notti di lunedì, giovedì e sabato.\r

\r

Nel giro di sei mesi, la rete passerà così da una a tre rotte. Il collegamento diretto da e per i Paesi Bassi inizierà nel 2027. La nuova rotta verso Colonia e Bruxelles crea un importante collegamento fra il Nord e il Sud d'Europa: si rivolge sia ai viaggiatori di piacere che a quelli business, collegando durante la notte importanti regioni economiche e culturali.\r

\r

Le coincidenze strategiche a Bruxelles (con collegamenti da e per Londra), Colonia (con Amsterdam e Berlino), Zurigo (con i Grigioni e l’Austria occidentale) e Milano (con Venezia, Firenze e Roma) ampliano ulteriormente la portata e l’impatto di questo nuovo servizio di treni notturni.\r

\r

In Svizzera, il treno circolerà inizialmente via Zurigo e attraverso il Gottardo, poiché il percorso originariamente previsto per il Sempione si è rivelato non praticabile a causa di lavori infrastrutturali programmati fino al 2027. Fortunatamente, il nuovo tracciato lungo l’asse del Gottardo offre anche nuove opportunità. \r

\r

I lavori infrastrutturali sono tra le ragioni del rinvio dell’avvio dal 18 giugno al 9 settembre 2026. L’elevato numero di cantieri previsti in Germania nell’estate del 2026 non avrebbe consentito di garantire il livello di affidabilità richiesto. Inoltre, il processo di certificazione in Svizzera, nuovo Paese per European Sleeper, ha portato l’azienda a concludere che un avvio a settembre offrirà un’introduzione più stabile del servizio.\r

\r

L’attivazione di una sezione separata del treno da e per Amsterdam risulta meno sostenibile nella bassa stagione e viene pertanto posticipata al 2027. L’itinerario previsto offre comunque collegamenti agevoli da e verso i Paesi Bassi. Le coincidenze con altri treni saranno possibili a Colonia (per Amsterdam e Utrecht), Aquisgrana (per Heerlen), Liegi (per Maastricht) e Bruxelles (per Breda e Rotterdam).","post_title":"European Sleeper: posticipato al 9 settembre il lancio della Milano-Colonia-Bruxelles","post_date":"2026-03-03T09:58:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772531927000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha iniziato ad operare un numero limitato di voli nella serata di ieri, 2 marzo, dopo che l'Autorità aeroportuale di Dubai ha autorizzato una parziale riapertura dell'aeroporto.\r

\r

«Stiamo offrendo la massima priorità ai passeggeri con prenotazioni precedenti e coloro a cui è stato riprenotato un viaggio su questi voli limitati saranno contattati direttamente da Emirates».\r

\r

La compagnia raccomanda ai passeggeri di «non recarsi in aeroporto, a meno che non venga notificato di farlo. Tutti gli altri voli rimangono sospesi fino a nuovo avviso».\r

\r

Emirates continuerà a «monitorare la situazione e svilupperemo di conseguenza il nostro programma operativo. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul nostro sito web e sui canali ufficiali dei social media».\r

Etihad Airways\r

Etihad Airways ha dichiarato che i voli commerciali rimarranno sospesi fino a mercoledì, ma alcuni “voli di riposizionamento, cargo e rimpatrio” potrebbero essere effettuati previa approvazione operativa e di sicurezza.\r

Primi rimpatri in Italia\r

Intanto, è previsto per oggi, 3 marzo, il rientro dei primi gruppi di italiani bloccati in Medio Oriente (sarebbero decine di migliaia i connazionali presenti in questi giorni tra Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrein e Qatar): con un volo speciale Abu Dhabi-Milano, torneranno circa 200 studenti minorenni. Ieri invece, 2 marzo, è decollato un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman o trasferiti da Dubai nel Sultantato, con assistenza della Farnesina. \r

\r

Sebbene alcuni voli siano quindi riusciti a partire dagli Emirati Arabi Uniti, la stragrande maggioranza rimane cancellata. In un post pubblicato martedì su X, Flightradar24 ha affermato che le cancellazioni nei sette principali aeroporti della regione mediorientale - Dubai International, Hamad International Airport di Doha, Zayed International Airport di Abu Dhabi, Sharjah International Airport, Kuwait International Airport, Bahrain International Airport e Dubai World Central - Al Maktoum International - hanno ormai superato i 12.300 voli dal 28 febbraio al 3 marzo.","post_title":"Dubai: parziale riapertura dell'aeroporto nella serata di ieri","post_date":"2026-03-03T09:27:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","trasporti"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1772530059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508573","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor trasferirà le proprie operazioni al nuovo Terminal 3 (T3) dell'aeroporto di Francoforte nell'estate del 2027. La decisione, confermata congiuntamente con l'operatore aeroportuale Fraport AG, è in linea con gli sforzi più ampi di entrambe le società per rafforzare il ruolo dello scalo tedesco come importante hub aeronautico internazionale e motore economico per la regione Reno-Meno.\r

\r

Il Terminal 3 è una delle strutture aeroportuali più avanzate d'Europa, dotata di tecnologie all'avanguardia, procedure semplificate per i passeggeri e aree di comfort migliorate, dal check-in ai controlli di sicurezza e all'imbarco. L'infrastruttura è progettata per aumentare l'efficienza operativa e gestire il numero crescente di passeggeri, soddisfacendo al contempo elevati standard di sostenibilità.\r

\r

La decisione di Condor di basare le proprie operazioni nel nuovo terminal evidenzia i piani di crescita, stabilità operativa e miglioramento dell'esperienza di viaggio per i passeggeri. Il trasferimento contribuirà anche al valore economico sostenibile e alla creazione di posti di lavoro sia direttamente nell'ambito delle operazioni di volo che indirettamente attraverso fornitori, prestatori di servizi e il settore turistico.\r

\r

Il trasferimento è previsto dopo che quest'anno il Terminal 3 avrà iniziato a funzionare a pieno regime, con l'apertura ufficiale e il trasferimento graduale delle compagnie aeree dai terminal esistenti.","post_title":"Condor trasferirà le operazioni al Terminal 3 di Francoforte nell'estate 2027","post_date":"2026-03-03T09:25:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772529909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508562","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways e The Pokémon Company presenteranno nel corso del 2026 tre nuovi Pokémon Jet con livree personalizzate per commemorare il 30° anniversario del brand Pokémon.\r

\r

La collaborazione si fonda su una partnership iniziata nel 1998 con il primo Pokémon Jet al mondo. Ana opera attualmente il “Pikachu Jet NH” e l'“Eevee Jet NH” nell'ambito del progetto Pokémon Air Adventures, un'iniziativa dedicata a collegare persone e comunità in tutto il mondo. Ad oggi, un totale di otto aeromobili hanno sfoggiato livree speciali dedicate ai Pokémon.\r

\r

«Questo progetto va oltre la semplice livrea: si tratta di creare un mondo coinvolgente che stimoli l'immaginazione, ispiri la curiosità e porti la gioia della scoperta ai nostri passeggeri durante tutto il loro viaggio”, ha affermato Keiji Omae, executive vice president of customer experience del vettore -. Che il viaggio sia cominciato sullo schermo di un Game Boy decenni fa o si stiano esplorando nuove regioni attraverso le app mobili, invitiamo tutti a vivere la prossima ‘avventura’ nel mondo reale con Ana. Molti dei passeggeri che volano con noi oggi sono gli stessi bambini che nel 1998 hanno ammirato con stupore il nostro primo Pokémon Jet».\r

\r

Doppio anniversario\r

\r

Il 2026 segna una pietra miliare per entrambe le aziende: oltre ad essere il trentesimo anniversario di Pokémon Rosso e Pokémon Verde, usciti il 27 febbraio 1996, quest'anno è anche il quarantesimo anniversario del primo volo internazionale di Ana.\r

\r

La compagnia considera questa storica coincidenza come un'opportunità per esprimere gratitudine ai fan di tutto il mondo e creare nuove esperienze per la prossima generazione di viaggiatori, incentrate sul concetto: “Prova l'emozione e il divertimento del viaggio con Pokémon”.\r

\r

Le livree dei nuovi jet traggono ispirazione dai giochi originali Pokémon Rosso, Verde e Blu: Pokémon Jet Red (Boeing 787-8): operativo sulle rotte nazionali in Giappone; Pokémon Jet Green (Boeing 787-9): operativo sulle rotte internazionali; Pokémon Jet Blue (Boeing 737-800): operativo sulle rotte nazionali in Giappone.\r

\r

Oltre alle livree degli aeromobili, il progetto includerà campagne speciali che consentiranno ai passeggeri di immergersi completamente nel mondo di Ana e Pokémon.","post_title":"Ana: quest'anno debuttano tre livree speciali dedicate ai Pokémon","post_date":"2026-03-03T09:15:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772529353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'oleoturismo in Italia cresce con decisione e si conferma tra i segmenti più dinamici dei tour enogastronomici.Tra il 2021 e il 2024 la partecipazione alle esperienze legate all'olio extravergine di oliva è aumentata del 37,1% e 7 italiani su 10 lo considerano un simbolo del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale.\r

\r

A rilevarlo è il secondo Rapporto sul turismo dell'olio promosso dall'Associazione nazionale Città dell'olio, Coldiretti e Unaprol, curato da Roberta Garibaldi.\r

\r

Con analisi emerge che il trend si inserisce nell'espansione globale del turismo del gusto, un mercato da 11,5 miliardi di dollari destinato a superare i 40 miliardi entro il 2030, con crescita media annua del 20%. Lo studio segnala che l'Europa pesa per circa il 30% e l'Italia resta tra le mete più desiderate per esperienze enogastronomiche. Il report di settore rileva che la domanda cresce sia sul mercato interno, dove il 70% sceglie degustazioni con abbinamenti gastronomici, sia nei principali mercati esteri, in particolare Germania, Francia, Austria, Svizzera e Stati Uniti.\r

\r

Uno scenario economico che in Italia conta oltre 619mila imprese olivicole e più di 500 cultivar. Accanto a degustazioni, visite ai frantoi e acquisti in azienda, aumenta inoltre la richiesta di esperienze immersive come itinerari tra ulivi secolari, cene in uliveto (scelte dal 71%), percorsi culturali e visite a frantoi storici. Toscana (29%) e Puglia (28%) guidano le preferenze, seguite da Sicilia (20%), Umbria (18%) e Liguria (15%), mentre cresce l'interesse per territori meno noti ma di alta qualità produttiva.\r

\r

Sul fronte della spesa emergono differenze tra mercati: in Europa prevale una fascia tra 20 e 40 euro, mentre i turisti statunitensi mostrano maggiore propensione al segmento premium, con quote rilevanti disposte a spendere tra 60 e 100 euro. ","post_title":"Il turismo dell'olio sta diventando la nuova frontiera dell'enogastronomia","post_date":"2026-03-02T14:38:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772462311000]}]}}