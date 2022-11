Ita Airways: taglio del nastro per il nuovo Crew Briefing Center al T1 di Fiumicino Taglio del nastro per il nuovo Crew Briefing Center di Ita Airways, situato all’aeroporto di Roma Fiumicino e realizzato in linea con i valori e gli obiettivi aziendali: centralità delle persone, sostenibilità, innovazione e digitalizzazione. Il centro mira a dotare i naviganti di un luogo che combini le caratteristiche di funzionalità e innovazione con quelle dell’accoglienza e della familiarità, per far sentire alle persone la vicinanza dell’azienda di cui sono parte. Un nuovo concept creato per venire incontro alle esigenze del personale navigante Ita Airways – che conta circa 750 membri tra comandanti e piloti e 1.500 tra capi cabina e assistenti di volo – per rispettare una professione così delicata e strategica per un vettore aereo. Il nuovo centro è uno spazio di oltre 1.000 mq che, grazie all’unificazione delle aree Landside (500 mq) e Airside (670 mq) consentita dalla riallocazione dei controlli radiogeni, ha ridotto il percorso verso l’imbarco degli equipaggi. All’interno del Cbc sono state create delle zone ancora più funzionali con poltrone per riposo individuale con un’area separata e dedicata; nuove aree spogliatoi con ampi e confortevoli spazi; un nuovo deposito bagaglio ancora più spazioso e funzionale.

