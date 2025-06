Israele: gli aeroporti di Tel Aviv e Haifa tornano alla piena operatività senza più limitazioni ai voli L’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e quello di Haifa tornano alla piena operatività, dopo «la decisione del Comando del Fronte Interno di revocare le restrizioni». La notizia diffusa dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo spiega che «Nel contesto del ritorno alla normalità, sono state revocate le limitazioni sul numero di voli in arrivo e in partenza, così come quelle sul numero di passeggeri per ciascun volo. Inoltre, non sono più in vigore restrizioni all’accesso degli aeroporti da parte dei passeggeri e degli accompagnatori». Da questa mattina, i negozi duty-free degli aeroporti riprenderanno le attività, in conformità con le direttive di sicurezza e le normative vigenti. L’Autorità Aeroportuale e l’aeroporto Ben Gurion sono in costante contatto con le compagnie aeree israeliane e internazionali con l’obiettivo di aggiornare il piano voli e accelerare il pieno ripristino delle operazioni da parte di tutte le compagnie. Ai passeggeri viene raccomandato «di seguire le comunicazioni delle compagnie aeree per ricevere informazioni aggiornate sull’operatività dei voli. I valichi di frontiera con Giordania ed Egitto continueranno a funzionare regolarmente». Condividi

Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia rimarca le priorità della destinazione in occasione dell'annuale saluto all'estate, a Milano.\r

\r

Il nostro Paese, che si conferma tra i primi 10 mercati che generano il maggior numero di arrivi e pernottamenti in Croazia, contribuisce fortemente al prolungamento della stagione turistica, grazie alla facile accessibilità delle destinazioni in Croazia che permette di trascorrere anche un semplice fine settimana. Accesso quest'anno ancor più agevolato con l'avvio della nuova rotta di Croatia Airlines, da Milano a Zagabria: in pratica sono 5 gli aeroporti croati collegati direttamente con 9 città italiane, con voli regolari operati da 6 diverse compagnie aeree.\r

\r

Intanto, nei primi 5 mesi del 2025 il paese ha registrato 168.000 arrivi e oltre 399.000 pernottamenti di ospiti italiani, per una crescita, rispettivamente, del +13% e del +8% rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. \r

\r

«La Croazia si sta riposizionando sul mercato italiano, valorizzando la differenziazione e l’eccellenza dell’offerta turistica - commenta Viviana Vukelic -. Sempre più protagonista in Europa e nel Mediterraneo, ambisce a essere riconosciuta come meta sostenibile e premium, capace di offrire un’ampia gamma di esperienze autentiche e di alto livello. Negli ultimi anni, il Paese ha visto numerosi investimenti significativi nel settore del turismo, tra cui nuove strutture alberghiere, modernizzazione di marine e lo sviluppo di campeggi di alta qualità, a conferma di un chiaro orientamento verso il miglioramento continuo dell’offerta turistica».\r

\r

Raffica di nuovi investimenti alberghieri\r

\r

A Petrčane (a pochi km da Zara) Congress & Event Center presso Hotel Pinija 4*, inaugurato a marzo: due sale multifunzionali in grado di ospitare fino a 600 partecipanti.\r

\r

A Zara, nel mese di aprile è stato aperto l’Hyatt Regency Zadar 5* (il primo Hyatt in Croazia): la struttura con vista mare offre 110 lussuose camere e 23 eleganti suite, una ricca e diversificata gamma di centri Spa e benessere. L’hotel dispone anche di oltre 700 mq di spazi congressuali.\r

\r

A Preko sull’isola di Ugljan: Hotel Hilton 4*, inaugurato il 16 giugno, dispone di 65 camere di design arredate con stile, una piscina, un ristorante e tutti i servizi che garantiscono agli ospiti un soggiorno confortevole e di alta qualità.\r

\r

A Zaton (a una decina di km da Zara) il 28 giugno aprirà il nuovo complesso di piscine di 2500 m2 dello Zaton Holiday Resort 4*: ideale per le famiglie, ci sarà un nuovo ristorante con bar, situato all’interno del nuovo complesso di piscine.\r

\r

L’hotel Pical a Parenzo, in Istria, rappresenta attualmente il più grande investimento individuale nel turismo croato: un progetto di Valamar Holiday hotels and resorts del valore di 200 milioni di euro, che prevede la costruzione di un hotel di lusso a 5 stelle. L’hotel sorgerà nella zona di Pical, nei pressi di Parenzo, e sarà orientato al turismo durante tutto l’anno. L’apertura è prevista per la prima parte del 2026.\r

\r

A Spalato la catena alberghiera Maistra sta investendo per la ristrutturazione completa dell’hotel Marjan, trasformandolo in un hotel 5*, con obiettivo fissato entro il 2027.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Croazia, arrivi italiani a +13% nel 2025. «Focus su esperienze autentiche e di alto livello»","post_date":"2025-06-25T12:53:44+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1750856024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493324","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_468029\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Aeroporto di Tel Aviv[/caption]\r

\r

L'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e quello di Haifa tornano alla piena operatività, dopo «la decisione del Comando del Fronte Interno di revocare le restrizioni».\r

\r

\r

La notizia diffusa dell'Ufficio nazionale israeliano del turismo spiega che «Nel contesto del ritorno alla normalità, sono state revocate le limitazioni sul numero di voli in arrivo e in partenza, così come quelle sul numero di passeggeri per ciascun volo. Inoltre, non sono più in vigore restrizioni all’accesso degli aeroporti da parte dei passeggeri e degli accompagnatori».\r

\r

Da questa mattina, i negozi duty-free degli aeroporti riprenderanno le attività, in conformità con le direttive di sicurezza e le normative vigenti.\r

\r

L’Autorità Aeroportuale e l’aeroporto Ben Gurion sono in costante contatto con le compagnie aeree israeliane e internazionali con l’obiettivo di aggiornare il piano voli e accelerare il pieno ripristino delle operazioni da parte di tutte le compagnie. Ai passeggeri viene raccomandato «di seguire le comunicazioni delle compagnie aeree per ricevere informazioni aggiornate sull’operatività dei voli. I valichi di frontiera con Giordania ed Egitto continueranno a funzionare regolarmente».","post_title":"Israele: gli aeroporti di Tel Aviv e Haifa tornano alla piena operatività senza più limitazioni ai voli","post_date":"2025-06-25T11:10:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750849838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Limehome ha siglato quattro nuovi progetti in Italia, Spagna e Germania, che porteranno sul mercato circa 200 nuove unità nel corso del prossimo anno. \r

Nel nostro paese apriranno due hotel a Bari, situati nel pieno centro storico: i due immobili saranno pronti ad accogliere gli ospiti rispettivamente nel 2026 e nel 2028.\r

Sulla Costa Blanca spagnola, limehome riaprirà l’ex Hotel Centro Mar, affacciato sulla spiaggia di Benidorm in Calle Major, entro ottobre 2025.\r

In Germania, invece, a partire dall’autunno saranno disponibili 42 nuove unità all’interno del Gold Hotel a Berlino-Friedrichshain, rilevato da limehome in affitto nel 2024. Inoltre, nel centro di Jena (Turingia) è in corso la conversione di un ex hotel Ibis, che diventerà una struttura di design funzionale pronta ad accogliere ospiti nell’estate 2025.\r

Questi progetti si aggiungono a un elenco di conversioni alberghiere in continua crescita in grandi città europee come Barcellona, Basilea, Berlino e Praga.\r

«Una parte significativa dei circa 7-8 milioni di camere d’albergo in Europa è obsoleta - sottolinea il co-fondatore e co-ceo, Josef Vollmayr -. Allo stesso tempo, i costi operativi sono aumentati di circa il 40%. Con l’avvicinarsi della scadenza di molti contratti di locazione, la pressione sui gestori è enorme. In questo contesto, migliorare l’efficienza e modernizzare le strutture esistenti è fondamentale per garantirne la redditività economica».\r

«In Italia, nei dossier analizzati, abbiamo visto che la nostra gestione può portare un efficientamento lato costi sino al 40%, oltre al fatto che tendiamo a sviluppare ricavi maggiori e meno dipendenti dai canali ota rispetto all’hotel famigliare medio» aggiunge Alessandro Giuffrè, country manager Italia & director expansion.\r

L'azienda con sede a Monaco è attiva anche nello sviluppo di nuove costruzioni alberghiere: in fase di realizzazione ci sono quasi 400 nuove unità nei centri turistici spagnoli di Madrid e Barcellona, oltre che a Burgos – città lungo il Cammino di Santiago e meta ideale per soggiorni brevi. ","post_title":"Limehome amplia il portfolio in Italia con due strutture nel centro storico di Bari","post_date":"2025-06-25T10:28:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1750847324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Interruzioni minime così come minimi sono stati i disagi per i passeggeri Emirates durante l'emergenza della notte di lunedì 23 giugno che - a causa del conflitto fra Iran e Israele - ha costretto ad una breve interruzione delle operazioni di volo del vettore di Dubai.\r

\r

Voli che sono ripresi però regolarmente nel giro di poche ore: lo spiega la stessa compagnia aerea in una nota in cui evidenzia che i piani di contingenza e gestione delle interruzioni, sono stati attivati immediatamente, registrando un numero limitato di cancellazioni e alcuni voli soggetti a percorsi più lunghi a causa della congestione dello spazio aereo.\r

Nonostante la rapida evoluzione degli eventi nella regione, l’operatività della rete Emirates è proseguita regolarmente. Nelle ultime due settimane, la compagnia ha mantenuto i voli programmati, deviando le rotte per evitare le zone di conflitto e servendo oltre 1,7 milioni di passeggeri su più di 5.800 voli in tutto il suo network globale, garantendo così certezza nei loro piani di viaggio proprio quando era maggiormente necessario e confermando l’impegno verso un’esperienza di volo sicura e affidabile.\r

La compagnia ha agito tempestivamente sospendendo esclusivamente i voli verso le aree direttamente interessate dal conflitto, mantenendo invece regolari le operazioni verso tutte le altre destinazioni. I servizi con Amman e Beirut sono stati sospesi brevemente, per poi riprendere subito dopo.\r

«La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è la massima priorità della compagnia, che non opererebbe mai un volo se non fosse sicuro farlo - si legge nella nota del vettore -. Emirates monitora costantemente l’evolversi della situazione, collabora con le autorità aeronautiche competenti e valuta ogni potenziale rischio per garantire che tutti i voli vengano deviati in modo sicuro, lontano dalle aree di conflitto e nel pieno rispetto dei più rigorosi requisiti normativi».\r

In vista della stagione estiva, la compagnia continuerà a monitorare attivamente la situazione in coordinamento con le autorità competenti, con l’obiettivo prioritario di garantire operazioni sicure e regolari, adattandosi rapidamente per consentire ai passeggeri di viaggiare con tranquillità.","post_title":"Emirates: operazioni di volo regolari, disagi minimi per i passeggeri dopo l'emergenza","post_date":"2025-06-25T09:52:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750845145000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La crociata per l'abolizione dell'addizionale comunale, l'atavico auspicio per il miglioramento dei servizi Atc in tutta Europa. L'atteso lancio della piattaforma Travel Agent Direct. L'estate 2025 conferma ancora una volta la centralità del mercato Italia nel percorso di sviluppo di Ryanair, ed è Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost a ribardirlo.\r

\r

\"La stagione estiva sta andando bene e siamo fiduciosi possa proseguire in modo altrettanto soddisfacente. L’Italia si conferma un mercato chiave per Ryanair, con 65 milioni di passeggeri trasportati nel 2025. Qui operiamo su 32 aeroporti e 19 basi, con 105 aeromobili basati che corrisponde ad un investimento di 10,5 miliardi di dollari. Un impegno, questo, che supporta, nel nostro Paese, più di 50.000 posti di lavoro tra diretti e indotto\".\r

\r

Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia sono state le prime regioni a intervenire sull'addizionale, ma il percorso è ancora lungo: \"Anche la Sicilia ha deciso di abolire l’addizionale comunale, a partire dagli aeroporti minori. E’ una decisione che abbiamo accolto con favore, consapevoli di quanto la riduzione dei costi di accesso possa avere un impatto positivo, diretto e immediato, sull’aumento del numero di voli, aeromobili basati e tariffe basse, come dimostrato dalla crescita record che stanno registrando le regioni Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia\". Del resto \"questa tassa che oggi pagano i passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani e che di municipale, nonostante il nome, ha ben poco, se consideriamo che solo il 5% dei proventi finisce nelle casse degli enti locali. L’eliminazione dell’addizionale municipale in queste tre regioni ha permesso di sbloccare investimenti importanti: in Abruzzo per la summer 2025 è stato basato un secondo aeromobile con l’apertura di 5 nuove rotte da/per Pescara, una crescita del traffico del 30%, per arrivare ad 1 milione di passeggeri all’anno.\r

\r

In Calabria, il nostro piano di crescita prevede l’aumento della capacità del 50%, 1 nuova base a Reggio Calabria, 3 nuovi aeromobili basati, nuove rotte in tutti gli aeroporti della regione, Lamezia, Reggio e Crotone, e un investimento di 15 milioni di euro per due nuovi hangar dedicati alle attività di manutenzione che supporteranno oltre 300 posti di lavoro altamente qualificati, mentre sono in totale oltre 1.700 i posti di lavoro supportati, tra diretto e indotto, se prendiamo in considerazione l’operativo estivo 2025. In Friuli Venezia-Giulia, da quando è stata abolita l’addizionale municipale, una nuova base è stata aperta a Trieste, che oggi ha 2 aeromobili basati, il traffico è raddoppiato fino a 1.1 milioni di passeggeri, sono state aperte 10 nuove rotte, domestiche e non domestiche, supportando oltre 800 posti di lavoro\".\r

\r

L'estate con i picchi di traffico porta con sè diverse sfide, quali sono le maggiori criticità? \"Il tema dei servizi Atc è senza dubbio una delle principali criticità. Ma è un discorso che riguarda l’intero continente europeo. Riteniamo che i servizi Atc in tutta Europa debbano essere messi nelle condizioni di poter operare al meglio, anzitutto attraverso una adeguata dotazione di personale. Ogni anno gli Atc sottorganico sono responsabili di oltre il 90% dei ritardi dei voli in Europa, causando anche un aumento del 10% delle emissioni nel settore aereo europeo\".\r

\r

Infine il nuovo rapporto con le agenzie di viaggio che nasce dal lancio di Tad: \"Siamo molto soddisfatti del lavoro che ci ha portato al lancio della nostra nuova piattaforma, rappresenta un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno continuo verso pratiche di distribuzione eque e trasparenti, poiché i passeggeri vedranno ora solo i prezzi reali di Ryanair e avranno la certezza che i loro dati di contatto saranno forniti a Ryanair, così da poterli contattare direttamente per informazioni essenziali sul volo. Con la crescita stimata a 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034, siamo entusiasti di poter espandere le nostre collaborazioni con agenzie di viaggio affidabili in tutta Europa\".","post_title":"Ryanair: \"L'Italia si conferma mercato chiave\". Sfide e attese dell'estate","post_date":"2025-06-25T09:15:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750842935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493240","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478614\" align=\"alignright\" width=\"190\"] Eugenio Giani[/caption]\r

\r

Si è aperta a Firenze la XIII edizione di Arcobaleno d’Estate. L’iniziativa, promossa dalla regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto di Toscana promozione turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria, si concluderà il prossimo 24 giugno. Anche per questa edizione il tema è quello della Toscana diffusa.\r

\r

«La cornice delle Giubbe Rosse – ha spiegato il presidente della regione Eugenio Giani -, storicamente cuore dell'avanguardia artistica e letteraria italiana, ha dato il via quest'anno alla XIII edizione di Arcobaleno d’Estate. Un festival che, come la nostra regione, unisce capoluoghi e borghi, città e periferie, in un unico racconto di bellezza e comunità. Questa edizione, come un anno fa, è dedicata alla Toscana diffusa: quella delle piazze meno celebrate ma ugualmente vitali, dei talenti che fioriscono in ogni angolo del territorio, delle tradizioni che si rinnovano senza confini. Arcobaleno d’estate è il filo che lega Firenze a Prato, Siena a Livorno, l’Appennino all’Arcipelago, in un’estate di musica, arte e incontri che celebra l’identità toscana».\r

\r

«Arcobaleno d’Estate – ha detto l’assessore al turismo Leonardo Marras - è l'appuntamento atteso che arriva con l'inizio della bella stagione. Una manifestazione sempre più diffusa su tutto il territorio che racconta l’anima più autentica della Toscana. Anche quest'anno, grazie alla collaborazione con La Nazione e con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e delle associazioni di categoria, viene offerto un calendario ricco di eventi capaci di interpretare e raccontare al meglio le tante ricchezze dei nostri territori».\r

\r

Collettore di tutte le iniziative è lo spazio dedicato ad Arcobaleno estate all’interno di www.visittuscany.com, il sito ufficiale della destinazione nella regione curato da Fondazione Sistema Toscana e che nell’ultimo anno ha contato quasi cinque milioni di visitatori. Dal link www.visittuscany.com/it/arcobaleno, oltre a consultare il programma in continuo e costante aggiornamento via via che comuni, ambiti turistici, enti ed associazioni ed operatori caricheranno nuovi appuntamenti, è anche possibile scaricare il kit grafico per promuovere le proprie iniziative online e offline.","post_title":"Toscana, al via la XIII edizione di Arcobaleno d'estate","post_date":"2025-06-24T12:56:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1750769773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493246","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell’ambito della presentazione del Rapporto “L’Economia del Veneto” di Banca d’Italia – sede di Venezia, il presidente di Aidit, Domenico Pellegrino, è intervenuto su invito di Pier Luigi Ruggiero, direttore della sede di Venezia della Banca d’Italia. Il presidente ha partecipato al panel di discussione con Nicola Camatti, docente del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari, e Riccardo Cristadoro, Capo del Servizio Economia e Relazioni Internazionali della Banca d’Italia.\r

\r

​Chiamato a dibattere sul tema dell’overtourism, Pellegrino ha indicato Venezia come caso emblematico per affrontare il fenomeno e trasformarlo in un’occasione di innovazione istituzionale. «Non siamo di fronte a un eccesso di domanda turistica, ma a un deficit strutturale di regia. L’overtourism nasce dove manca una governance capace di integrare norme, tecnologia e visione politica. Venezia è una delle poche destinazioni dove il presidio è già iniziato», ha dichiarato il presidente di Aidit.\r

\r

​Nel 2024 Venezia ha registrato 13,3 milioni di presenze (+2,2% rispetto al 2023) e circa 28 milioni di visitatori totali, il 60% dei quali sono escursionisti giornalieri. Significativo il contributo al PIL regionale, ma i benefici economici si scontrano con criticità crescenti per la residenzialità, l’accessibilità abitativa e la qualità della vita urbana.\r

Via alternativa\r

​L'associazione propone una via alternativa tanto all’approccio “laissez-faire” quanto a soluzioni anti-turistiche di tipo punitivo. Il modello auspicato è quello di uno sviluppo turistico responsabile, basato su: Governance istituzionale rafforzata, attraverso la creazione di organismi inter-istituzionali stabili, ispirati a modelli europei di “task force” . Piattaforme digitali integrate capaci di monitorare flussi turistici, pressione urbana e indicatori di sostenibilità in tempo reale. Fiscalità intelligente, con tasse di soggiorno graduate, i cui proventi siano destinati ai servizi per i residenti, Partnership pubblico-private orientate a investimenti in innovazione, formazione e sostenibilità\r

\r

​«L’esperienza di Venezia dimostra che crescita e sostenibilità non sono in contrasto, ma richiedono strumenti adeguati per coesistere», ha aggiunto Pellegrino, sottolineando come alcune misure già attuate o previste – ad esempio, il contributo di accesso, la limitazione degli affitti brevi e il contingentamento dei gruppi turistici – rappresentino segnali incoraggianti ma ancora insufficienti. Qui si può costruire un modello di riferimento per una strategia turistica nazionale che posizioni l'Italia come leader mondiale del turismo sostenibile.\r

​A valle dell’incontro, Ivano Zilio, Presidente Aidit Triveneto, ha ribadito che «il circuito del turismo organizzato è l’unico in grado di garantire fattivamente l’applicazione di politiche sostenibili, portando valore aggiunto ai turisti ed ai residenti, in una logica di sviluppo di lungo periodo».","post_title":"Pellegrino (Aidit): «Venezia è il caso emblematico in cui la governance è presente»","post_date":"2025-06-24T12:55:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1750769709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nessun volo passeggeri decollerà da Bruxelles il 25 giugno a causa di uno sciopero nazionale programmato. \r

\r

Sia l'aeroporto di Charleroi che quello di Bruxelles hanno ufficialmente cancellato tutti i voli in partenza. Gli aeroporti non avranno personale sufficiente per continuare le normali operazioni durante la giornata di sciopero nazionale.\r

\r

Anche l'aeroporto di Charleroi ha cancellato tutti i voli in arrivo. A Zaventem, l'aeroporto avverte che alcuni voli in arrivo potrebbero essere interessati. Si consiglia ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con la propria compagnia aerea o tramite il sito web dell'aeroporto.\r

\r

","post_title":"Il 25 giugno gli scali di Bruxelles e Charleroi saranno chiusi per sciopero","post_date":"2025-06-24T10:13:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750759990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyTeam, la più giovane delle tre principali alleanze aeree del mondo, ha celebrato il suo 25° anniversario, segnando un quarto di secolo di collaborazione internazionale e una missione condivisa per migliorare i viaggi globali.\r

\r

L'alleanza è stata fondata il 22 giugno 2000, quando Delta Air Lines, Air France (che in seguito si è fusa con Klm, facendola entrare nell'alleanza), Aeroméxico e Korean Air hanno unito le forze per contrastare il consolidamento dei loro diretti concorrenti attorno ad altri due grandi raggruppamenti di compagnie aeree: Star Alliance e oneworld.\r

\r

Da allora SkyTeam è cresciuta con l'ingresso di nuovi partner e, secondo i dati del 2024, è la seconda alleanza più grande del mondo sotto diversi aspetti. Attualmente le compagnie partner sono 18 e collegano oltre 945 destinazioni in 145 Paesi, con una quota di mercato globale di quasi il 14%, superata solo da Star Alliance.\r

\r

Il network combinato di SkyTeam copre gli aeroporti commerciali più a nord e più a sud del mondo, Longyearbyen, nell'arcipelago norvegese delle Svalbard e Ushuaia, nella Terra del Fuoco argentina.\r

\r

","post_title":"SkyTeam compie 25 anni: 18 vettori partner e una quota di mercato globale del 14%","post_date":"2025-06-24T09:51:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750758679000]}]}}