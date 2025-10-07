IndiGo pronta a debuttare su Londra Heathrow con la rotta da Mumbai Conto alla rovescia per l’avvio dei voli giornalieri diretti tra Mumbai e Londra Heathrow operati da IndiGo: i nuovi collegamenti inizieranno il 26 ottobre e rappresentano una tappa fondamentale nella strategia di espansione globale della compagnia aerea. Londra sarà la seconda destinazione del vettore indiano nel Regno Unito, dopo il del lancio del volo tra Mumbai e Manchester, all’inizio di quest’anno. I voli saranno operati quotidianamente utilizzando il Boeing 787-9 Dreamliner di IndiGo, che è stato preso in leasing wet/damp da Norse Atlantic Airways. La configurazione dell’aeromobile prevede due classi, economy e IndiGoStretch, la classe business del vettore. IndiGo offrirà pasti caldi e bevande gratuiti ispirati ai sapori locali e globali a tutti i passeggeri. «L’ingresso a Heathrow è sia un traguardo importante che un passo strategico in avanti nel rafforzamento della presenza globale di IndiGo – afferma il ceo, Pieter Elbers -. Il corridoio India-Regno Unito riveste da tempo una notevole rilevanza, non solo per i forti legami bilaterali, ma anche per il crescente traffico tra i due paesi. Dopo l’eccezionale risposta ai nostri voli di debutto a lungo raggio per Manchester, siamo entusiasti di mettere piede a Londra». «In quanto gateway internazionale del Regno Unito, questa nuova rotta rafforzerà ulteriormente i legami vitali tra il Regno Unito e l’India, creando opportunità per il commercio, il turismo e lo scambio culturale» ha aggiunto Ross Baker, chief customer officer di Heathrow. Condividi

Gli incontri, della durata di circa tre ore durante la pausa pranzo, offrono una presentazione interattiva e dinamica del prodotto, seguita da un business lunch che è anche occasione di confronto tra gli esperti del settore e gli specialisti della Destinazione. Le agenzie vengono invitate a partecipare alle sessioni tramite un invito digitale, condiviso direttamente dai consulenti di zona.\r

«Questo programma di formazione è di fondamentale importanza -ha dichiarato Monica Astuti, country head Italia di Disneyland Paris -: crediamo fermamente nel suo valore e siamo pronti a supportare le agenzie, fornendo loro strumenti pratici e utili. Il nostro obiettivo è di essere sempre più presenti e capillari sul territorio, coinvolgendo un numero crescente di agenzie, comprese quelle più piccole o situate in aree più remote».\r

Dopo le 16 tappe di settembre che hanno coinvolto più di 250 partecipanti, nei prossimi giorni la squadra italiana di Disneyland Paris raggiungerà le seguenti città: Reggio Calabria, Presezzo (BG), San Benedetto del Tronto, Torino, Mestre, Altamura, Roma e Palermo.\r

Le tappe previste di novembre invece sono le seguenti: Napoli, Avellino, Imperia, Verona, Cagliari, Messina, Como e Lecce. \r

Oltre al livello Discovery il programma di formazione include altri due livelli: Disney Stars Accademy dedicato alle agenzie di viaggio già codificate, incentrato sul consolidamento della conoscenza del prodotto con un focus sulla comunicazione della prima Destinazione turistica europea e Disney Stars University dedicata alle 34 agenzie Ambassador che ha come obiettivo principale il rafforzamento e il miglioramento delle tecniche di vendita. Quest’ultima si svolgerà a Disneyland Paris subito dopo l’apertura di World of Frozen, una nuova area che aprirà nel Parco Walt Disney Studios nella primavera del 2026.","post_title":"Disneyland Paris: riparte la formazione dedicata agli agenti di viaggio","post_date":"2025-10-07T10:50:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759834225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498568","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per l'avvio dei voli giornalieri diretti tra Mumbai e Londra Heathrow operati da IndiGo: i nuovi collegamenti inizieranno il 26 ottobre e rappresentano una tappa fondamentale nella strategia di espansione globale della compagnia aerea.\r

\r

Londra sarà la seconda destinazione del vettore indiano nel Regno Unito, dopo il del lancio del volo tra Mumbai e Manchester, all'inizio di quest'anno. I voli saranno operati quotidianamente utilizzando il Boeing 787-9 Dreamliner di IndiGo, che è stato preso in leasing wet/damp da Norse Atlantic Airways.\r

\r

La configurazione dell'aeromobile prevede due classi, economy e IndiGoStretch, la classe business del vettore. IndiGo offrirà pasti caldi e bevande gratuiti ispirati ai sapori locali e globali a tutti i passeggeri.\r

\r

«L'ingresso a Heathrow è sia un traguardo importante che un passo strategico in avanti nel rafforzamento della presenza globale di IndiGo - afferma il ceo, Pieter Elbers -. Il corridoio India-Regno Unito riveste da tempo una notevole rilevanza, non solo per i forti legami bilaterali, ma anche per il crescente traffico tra i due paesi. Dopo l'eccezionale risposta ai nostri voli di debutto a lungo raggio per Manchester, siamo entusiasti di mettere piede a Londra».\r

\r

«In quanto gateway internazionale del Regno Unito, questa nuova rotta rafforzerà ulteriormente i legami vitali tra il Regno Unito e l'India, creando opportunità per il commercio, il turismo e lo scambio culturale» ha aggiunto Ross Baker, chief customer officer di Heathrow.","post_title":"IndiGo pronta a debuttare su Londra Heathrow con la rotta da Mumbai","post_date":"2025-10-07T10:20:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759832457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498557","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Bologna vola alto nei primi nove mesi del 2025, con un totale di 8.531.374, in aumento del +2,4% sullo stesso periodo del 2024. Con questo risultato il 'Guglielmo Marconi' ha già eguagliato il totale di passeggeri annui del 2018. I movimenti del periodo gennaio-settembre 2025 sono stati 60.288, in crescita dello 0,9% sul periodo corrispondente del 2024.\r

\r

Settembre, in particolare, è stato l'ennesimo mese sopra quota un milione di passeggeri - 1.022.858 per la precisione -, dopo quelli di aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto.\r

\r

Le destinazioni più gettonate di settembre 2025 sono state, nell'ordine: Catania, Tirana, Barcellona, Parigi Charles de Gaulle, Cagliari, Palermo, Istanbul, Brindisi, Bucarest Otopeni e Londra Heathrow. Il giorno più trafficato del mese è stato domenica 21, con 38.344 passeggeri tra arrivi e partenze.","post_title":"Aeroporto Bologna: traffico passeggeri a +2,4% nei primi nove mesi 2025","post_date":"2025-10-07T09:55:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759830921000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dan Air ha inaugurato i voli di linea regolari sulla rotta Bucarest–Damasco, diventando così la prima compagnia dell’Unione europea a riprendere collegamenti commerciali con la Siria.\r

\r

I voli sono operati con aeromobili Airbus A320 da 180 posti e registrano già un’elevata domanda, segno del crescente interesse per la ripresa dei collegamenti diretti tra l’Europa orientale e il Medio Oriente.\r

\r

Questo traguardo è visto come un segnale di ripartenza e di dialogo internazionale, volto a rafforzare i rapporti economici, culturali e turistici tra i due Paesi.\r

\r

«Dan Air sta dimostrando grande visione strategica nel tornare a operare su una rotta di forte valore simbolico e potenziale economico - commenta Claudio Novembrini, sales & marketing manager di Spazio srl, gsa della compagnia aerea romena in Italia -. Questa iniziativa apre nuove prospettive di traffico e collaborazione per il mercato europeo, e siamo orgogliosi di rappresentare in Italia una compagnia così dinamica e orientata al futuro».","post_title":"Dan Air è tornata a collegare Bucarest a Damasco","post_date":"2025-10-07T09:44:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759830273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2025 sarà ricordato come un anno particolarmente travagliato per il trasporto aereo italiano, dai grandi hub metropolitani agli scali regionali, nessun aeroporto è rimasto immune da una serie di eventi che hanno messo a dura prova la resilienza del sistema e la pazienza di milioni di passeggeri.\r

\r

Scioperi improvvisi, blackout, guasti tecnici e problemi infrastrutturali si sono propagati da un capo all’altro dell’Europa e hanno provocato un effetto domino che ha coinvolto non solo i grandi scali come Fiumicino, Malpensa e Linate, ma anche aeroporti secondari, creando una rete di disservizi che ha toccato ogni regione italiana.\r

\r

Diritto di Volo ha condotto un'analisi dettagliata degli eventi che hanno caratterizzato l'anno, mappando non solo i principali disservizi ma anche l'evoluzione delle richieste di assistenza da parte dei viaggiatori colpiti dai disagi.\r

Un’odissea lunga un anno\r

L'anno è iniziato con gennaio che ha visto scioperi del personale paralizzare Milano Linate, Malpensa e Venezia, mentre le festività appena concluse avevano già lasciato in eredità un boom di richieste di rimborso del 133% per ritardi superiori alle tre ore, cancellazioni e smarrimenti bagagli tra dicembre 2024 e gennaio 2025. Marzo ha portato con sé le conseguenze di un incendio all'aeroporto di Londra Heathrow che ha avuto ripercussioni immediate su Fiumicino e sui principali scali milanesi, generando una cascata di cancellazioni che ha coinvolto migliaia di passeggeri in transito.\r

\r

Aprile è stato caratterizzato da un blackout che ha colpito Spagna, Portogallo e Francia, con effetti critici sui voli in partenza da Fiumicino, mentre a giugno il malfunzionamento del sistema radar Enav nel nord Italia ha compromesso oltre 300 voli, provocando cancellazioni e ritardi significativi negli scali di Milano, Torino, Genova e Bergamo.\r

\r

L'estate ha confermato il trend negativo, con uno sciopero nazionale a luglio che ha cancellato decine di voli tra Linate e Malpensa, e agosto ha chiuso la stagione con dati allarmanti a livello europeo. Secondo il report mensile di Cirium Aviation Analytics, infatti, sono stati cancellati circa 15.788 voli previsti, pari al 2% del totale dei voli europei programmati, mentre a livello globale il numero è salito a circa 25.378 voli cancellati, con una media di 818 cancellazioni al giorno.\r

E i passeggeri?\r

È fondamentale chiarire che molti di questi eventi rientrano tra le \"circostanze eccezionali\", situazioni che per loro natura esulano dalla responsabilità diretta delle compagnie aeree, e per le quali non è previsto l'indennizzo forfettario tradizionale. Tuttavia, questo non significa che i passeggeri rimangano senza tutele: i regolamenti nazionali, comunitari e internazionali garantiscono diritti irrinunciabili spesso sottovalutati o ignorati.\r

\r

Le compagnie aeree restano infatti obbligate a sostenere le spese di riprotezione, garantendo un volo alternativo o, in mancanza di questa possibilità, il rimborso completo del biglietto. Allo stesso tempo, tutte le spese extra connesse al disservizio, dai pasti alle sistemazioni alberghiere, dai trasporti di collegamento alle comunicazioni necessarie, devono essere anticipate o rimborsate dalla compagnia.","post_title":"2025: un anno molto complesso per i cieli italiani ed europei","post_date":"2025-10-06T10:59:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1759748389000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyAlps torna a programmare la crescita internazionale dell'aeroporto di Bolzano: per l'inverno 2025-26 la compagnia volerà infatti verso le nuove destinazioni di Dresda e Varsavia. Dresda sarà collegata da dicembre due volte a settimana (mercoledì e domenica), mentre la rotta per Varsavia sarà operata ogni venerdì a partire da dicembre.\r

\r

Il vettore altoatesino amplia così il network internazionale con due importanti centri culturali ed economici, aprendo al contempo nuove opportunità per il turismo invernale.\r

Il collegamento con Copenaghen, già operato nelle stagioni invernali passate, verrà significativamente potenziato in risposta all’elevata domanda e sarà proposto fino a tre volte alla settimana, garantendo così ai passeggeri maggiore flessibilità nella pianificazione del viaggio.\r

\r

Anche la rotta per Hannover, già affermatasi nella stagione estiva, verrà operata per la prima volta durante i mesi invernali. Con il nuovo operativo della winter i passeggeri in partenza da Bolzano avranno a disposizione 11 collegamenti diretti verso metropoli europee e importanti centri regionali.\r

\r

Il network invernale include - oltre a quelli già citati - voli per Anversa, Amburgo, Berlino, Duesseldorf, Goteborg, Londra Gatwick e Billund.","post_title":"SkyAlps amplia il network europeo per l'inverno con voli per Dresda e Varsavia","post_date":"2025-10-06T10:55:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759748114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"CarréBlu invita a scoprire l'Indonesia \"segreta\" attraverso un itinerario in programma dal 26 dicembre all'8 gennaio, il cui comun denominatore è lo snorkeling. Oltre 17.000 isole, ciascuna con il suo segreto, i suoi colori, il suo ritmo: l'Indonesia è un mosaico infinito di mari e foreste, villaggi sospesi nel tempo e leggende che si tramandano da secoli.\r

\r

CarréBlu propone il Capodanno in veliero nell'arcipelago di Raja Ampat, uno degli ultimi paradisi incontaminati del pianeta in compagnia della guida e antropologa Anna Canuto, che conduce in un viaggio sottomarino per mostrare la bellezza di questo luogo.\r

Un'area unica\r

In dettaglio, si scoprirà Raja Ampat, un arcipelago di 1.500 isole, lagune e pinnacoli di roccia avvolti da giungle tropicali, nel cuore del \"Coral Triangle\". Dal 26 dicembre all'8 gennaio ci si sposterà a bordo della Tiarè, che sarà la casa galleggiante in un viaggio che non è solo esplorazione, ma poesia.\r

\r

\r

\r

Il vero lusso qui è l'essenzialità: il silenzio interrotto solo dal mare, la connessione profonda con la natura, il privilegio raro di essere tra i pochi al mondo ad attraversare queste acque. A bordo, un equipaggio attento e premuroso, insieme alla guida antropologa che conosce a memoria queste acque, pronta a trasformare ogni momento in un ricordo prezioso.\r

\r

","post_title":"CarréBlu, Capodanno di snorkeling a Raja Ampat","post_date":"2025-10-06T10:44:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759747497000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498441","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hainan Airlines inaugurerà il prossimo 22 novembre dall'aeroporto di Bruxelles la sua quarta destinazione in Cina, Chongqing, che sarà servita da tre collegamenti alla settimana.\r

\r

Dopo aver lanciato Pechino nel 2006, seguita da Shenzhen e Shanghai, con l'aggiunge di una quarta meta, Hainan trasforma Bruxelles nel suo più grande hub europeo, con l'offerta di un totale di 16 voli settimanali: giornalieri per Pechino, quattro volte alla settimana per Shanghai, tre volte alla settimana per Shenzhen e tre volte alla settimana per Chongqing.\r

\r

Inoltre, tre volte alla settimana viene effettuato uno scalo per il rifornimento di carburante sulla rotta di ritorno da Boston a Pechino.\r

\r

Tutti i voli di Hainan per Bruxelles sono operati utilizzando l'ultimo Boeing 787-9 Dreamliner della compagnia aerea cinese, che include sedili business class reclinabili 1-2-1.\r

\r

Il percorso di sviluppo del network Hainan ha recentemente incluso anche il lancio di un nuovo collegamento da Chongqing ad Auckland, sempre con il 787-9 Dreamliner. Attualmente il vettore conta 28 787-9 Dreamliner nella sua flotta, che possono trasportare fino a 294 passeggeri in una configurazione a due classi, tra cui 26 o 30 posti in business class, e alcuni degli aerei includono una sezione economy con spazio extra per le gambe.","post_title":"Hainan Airlines rilancia da Bruxelles con il decollo della nuova rotta per Chongqing","post_date":"2025-10-06T10:39:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759747151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498431","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarebbero altre due destinazioni negli Stati Uniti per EgyptAir: la compagnia aerea ha presentato la richiesta alle autorità di regolamentazioni Usa, indicando Chicago e Los Angeles come possibili nuovi scali.\r

\r

Attualmente EgyptAir serve New York Jfk e Newark, oltre a collegamenti per Washington DC. I progetti futuri prevedono l'apertura di una rotta per per Los Angeles nel maggio del 2026 e di un'altra per Chicago il mese successivo.\r

\r

Il vettore egiziano sottolinea che «spera di avviare immediatamente le attività di vendita e la promozione» per entrambe le nuove tratte. EgyptAir opera rotte a lungo raggio con la sua flotta di Boeing 777 e 787. Ha inoltre ordinato 16 Airbus A350-900.","post_title":"EgyptAir cresce verso gli Stati Uniti: Los Angeles e Chicago nell'operativo 2026","post_date":"2025-10-06T10:03:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759745027000]}]}}