In Italia il traffico passeggeri 2022 supera i 164 milioni. Ryanair si conferma primo vettore Nel 2022 il traffico passeggeri nei cieli d’Italia ha superato quota 164 milioni, dato inferiore solo del 14% a quello pre-Covid del 2012 e che rappresenta una crescita del +104% rispetto al 2021. I risultati sono quelli elaborati dall’Enac, che attraverso il presidente Pierluigi Di Palma evidenzia come «La crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 fortunatamente è alle spalle per quel che riguarda il nostro settore. Aerei e aeroporti hanno ripreso ad avere numeri di tutto rispetto e a connettere il mondo. Il trasporto aereo, d’altronde, ha cambiato il nostro modo di vivere negli ultimi decenni e ha ripreso il suo rapido volo non appena le condizioni sanitarie e sociali ce lo hanno permesso. Con la stessa velocità, che è una caratteristica prioritaria dell’aviazione civile, l’innovazione tecnologica ci sta portando verso una mobilità aerea del tutto nuova, sostenibile e intermodale». Nel 2022 sono stati 164.342.812 i passeggeri dei voli commerciali di linea e charter negli aeroporti italiani, su rotte nazionali e internazionali; il traffico domestico con i suoi 64,5 milioni di passeggeri, ha registrato un incremento del +53% rispetto al 2021, mentre il traffico internazionale, con 99,9 milioni di passeggeri, è cresciuto del +160,8% rispetto al medesimo anno. Le conferme di Roma Fiumicino e Ryanair L’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma al primo posto per traffico passeggeri con circa 29,1 milioni e con la quota del 17,7% del traffico passeggeri totale; alle sue spalle Milano Malpensa (21,2 milioni), Milano Bergamo (13,1 milioni), Napoli (10,9 milioni) e Catania Fontanarossa (10,1 milioni). La classifica delle compagnie aeree, considerando i collegamenti nazionali e internazionali di linea e charter vede al primo posto Ryanair con 45,7 milioni di passeggeri; a seguire Ita Airways (6,4 milioni) ed easyJet (3,2 milioni); al quarto posto Wizz Air (3,1 milioni) e al quarto Volotea (2,7 milioni); quinta Malta Air (1,8 milioni). La ripartizione dei voli tra le tipologie di vettori nel 2022 ha registrato circa 56 milioni per le compagnie tradizionali, con una quota del 34%, e circa 109 milioni per quelle del segmento low cost, quota del 66% sul totale.

