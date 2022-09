Il Newark Liberty perde lo status di aeroporto di New York, dal 3 ottobre

L’aeroporto internazionale di Newark-Liberty non verrà più considerato aeroporto “di New York”. La perdita di quello che è stato finora uno status dello scalo acquisito da anni è conseguenza dei nuovi standard imposti dalla Iata, che saranno in vigore dal prossimo 3 ottobre.

Il cambiamento che non tiene quindi conto del fatto che l’aeroporto, appena oltre il fiume Hudson, è fisicamente più vicino a una parte della città rispetto agli scali del Jfk e di LaGuardia, entrambi nel distretto di Queens.

Newark avrà ora un proprio codice città, come previsto dalla Iata, ma se si cercano voli in generale per “New York City”, Newark e il tradizionale codice “Ewr” continueranno a comparire tra le opzioni di scelta.