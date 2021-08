Il gruppo Lufthansa registra una crescita del 70% nel secondo trimestre

Il gruppo Lufthansa ha registrato nel secondo trimestre ricavi in ​​crescita del 70% e una perdita netta ridotta del 49% a 756 milioni di euro . Spera in un terzo trimestre di capacità al 50% di quello che erano nel 2019, se l’evoluzione della pandemia di Covid-19 e la revoca delle restrizioni di viaggio lo consentiranno.

Dopo i rivali Air France-KLM e Iag, cui fanno parte British Airways e Iberia, il gruppo tedesco composto da Lufthansa , Austrian Airlines , Brussels Airlines , Eurowings e Swiss International Air Lines ha presentato risultati finanziari incoraggianti il 5 agosto 2021 , a seguito di un forte rimbalzo della domanda.

“Grazie allo sviluppo positivo delle compagnie aeree, ai risultati record di Lufthansa Cargo e alla continua acquisizione di Lufthansa Technik e del gruppo LSG”, sottolinea una dichiarazione, la perdita operativadel gruppo nel secondo trimestre del 2021 è diminuito del 43% a -952 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il fatturato della società è stato pari a 3,2 miliardi di euro, in aumento del 70%, con la perdita netta che passa da 1.500 a 756 milioni di euro rispetto al secondo trimestre 2020.

Dal lato del traffico passeggeri, la capacità nel T2 ha rappresentato il 29% del livello prima della crisi del 2019; In totale, le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa hanno trasportato 7 milioni di passeggeri negli ultimi tre mesi, ovvero il 18% del livello pre-crisi. Il load factor medio è stato del 51% , in diminuzione di 32 punti percentuali rispetto al secondo trimestre del 2019. Tuttavia, il gruppo sottolinea un ” miglioramento costante “. ”, Con un’offerta intorno al 40% dei livelli del 2019 a fine giugno e un load factor del 58% “ influenzato positivamente dalla ripresa della domanda sulle rotte di corto e medio raggio in Europa ”. Il numero di destinazioni servite è attualmente l’84% del livello pre-crisi; entro settembre dovrebbero essere nuovamente offerte “quasi tutte le destinazioni

Il fatturato totale del Gruppo Star Alliance nel primo semestre dell’anno è stato di 5,77 miliardi di euro (-31%), con una perdita operativa rettificata di -2,1 miliardi di euro (+28%). L’utile netto del primo semestre è stato di -1,8 miliardi di euro (anno precedente: -3,6 miliardi di euro).

Secondo Carsten Spohr, ceo di Deutsche Lufthansa AG, “ Tutti i dipendenti Lufthansa in tutto il mondo hanno fatto di tutto per ridurre significativamente i costi in tutte le aree. Di conseguenza, siamo stati in grado di fermare i deflussi di cassa nell’attuale fase di ripresa della nostra attività e di generare un flusso di cassa positivo per la prima volta dall’inizio della pandemia. Il fatto che finora ci abbiano lasciato oltre 30.000 colleghi nel processo ci ha ferito tutti, ma era inevitabile salvare a lungo termine gli oltre 100.000 posti di lavoro rimanenti. Questa crisi unica è anche un’opportunità unica per noi di accelerare la trasformazione di Lufthansa al fine di consolidare il nostro ruolo di leader mondiale ”.