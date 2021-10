Icelandair punta ad ampliare la flotta con l’acquisizione di altri tre Boeing 737 Max

Icelandair punta a potenziare la flotta con l’aggiunta di altri tre Boeing 737 Max: la compagnia aerea, che già opera con sei Max 8 e tre Max 9, è in trattativa con società di leasing e mira a chiudere l’accordo entro fine anno. Il vettore ha configurato i Max 8 per ospitare 16 passeggeri in Business Class e 144 in Economy, rispetto ai 16+156 per i Max 9, e ha precisato che hanno “garantito una migliore affidabilità tecnica, efficienza del carburante e autonomia rispetto a quanto originariamente previsto”, generando, in particolare, il 36% in meno di emissioni di Co2 rispetto ai 17 Boeing 757.

Icelandair ha ilanciato un rinnovo della strategia di flotta a lungo termine, che era stata messa in stand-by durante la crisi innescata dalla pandemia, e che dovrebbe essere completata “prima della fine dell’anno”. Oltre ai Max e ai 757, Icelandair opera quattro 767-300ER, tre Dash-8-200 e due Dash-8 Q400.

L’amministratore delegato Bogi Nils Bogason ha recentemente dichiarato che il miglioramento della domanda e l’aumento della capacità hanno aiutato il vettore a trarre profitto dalle operazioni di linea nel trimestre per la prima volta in due anni. I suoi volumi di carico e le entrate hanno superato i livelli pre-Covid-19. Mentre la capacità era al 50% dei livelli pre-pandemia nel terzo trimestre, il ceo prevede di raggiungere il 75% nel quarto trimestre e l’80% entro il 2022, grazie anche alla riapertura delle frontiere statunitensi, prevista per il prossimo 8 novembre.