Icelandair aggiunge Detroit al network delle destinazioni servite negli Stati Uniti Icelandair aprirà una nuova rotta stagionale verso gli Stati Uniti: Detroit, Michigan, sarà servita dal 18 maggio 2023 dall’aeroporto di Keflavik (Reykjavík), con quattro voli settimanali diretti, fino al 30 ottobre successivo. Il volo partirà per l’Islanda alle 20:30 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì con un Boeing 737MAX da 160 posti; il volo di ritorno 873 partirà dall’Islanda alla volta di Detroit alle 17:00 negli stessi giorni e arriverà alle 18:25. Il tempo di volo è di circa sei ore, con coincidenze disponibili presso l’hub Icelandair dell’aeroporto internazionale di Keflavík per oltre 25 destinazioni in Islanda, Groenlandia, Regno Unito, Scandinavia ed Europa continentale. I passeggeri Icelandair possono anche fare uno scalo in Islanda per un massimo di 7 notti senza costi aggiuntivi, durante il viaggio verso la destinazione finale. Il traffico sui collegamenti transatlantici del vettore ha registrato un progressivo incremento dopo l’eliminazione delle restrizioni di viaggio contro il Covid; nel terzo trimestre 2022 i passeggeri su queste rotte hanno rappresentato circa il 43% del totale della compagnia islandese. Con Detroit salgono a quota 15 le destinazioni servite da Icelandair negli Stati Uniti.

