Iberia potenzia la capacità sulle rotte verso gli Stati Uniti per l’inverno

Iberia potenzia la capacità sulle rotte verso gli Stati Uniti, sulla scia dell’annuncio del governo Biden in merito alla riapertura ai flussi turistici internazionali dal prossimo 8 novembre. La compagnia aerea spagnola ha dunque messo in campo un ritorno in grande stile, con 70 voli settimanali di andata e ritorno dalla Spagna verso le destinazioni statunitensi che ha servito su base ridotta durante la pandemia.

Iberia opererà 10 voli settimanali per New York e Miami, cinque per Chicago e tre per Boston e Los Angeles; inoltre, la compagnia aerea spagnola effettuerà quattro voli settimanali per Porto Rico, rotta sulla quale è in vigore un Jba con American Airlines, British Airways e Finnair.

Nel dettaglio, spiega una nota del vettore spagnolo, grazie agli accordi di code-sharing con le compagnie aeree locali, i passeggeri di Iberia possono prenotare per altre 117 destinazioni negli Stati Uniti; pochi giorni fa la compagnia ha aggiunto 37 destinazioni sulla costa occidentale, grazie alla nuova intesa con Alaska Airlines e Level.

E per incentivare la domanda di viaggio, Iberia propone tariffe a partire da 111 euro a tratta da Madrid a Miami, 123 euro a New York e 131 euro a Chicago, oltre a pacchetti che includono quattro notti in un hotel di New York, a partire da 399 euro. Le tariffe speciali saranno disponibili fino al 20 ottobre per viaggiare tra novembre e la fine del marzo 2022.