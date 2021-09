Iberia dà fiducia all’inverno e mantiene il volo per le Maldive per tutta la stagione

Iberia mostra fiducia nella stagione invernale alle porte e stima una costante ripresa del traffico passeggeri. Ecco quindi il potenziamento del network in diverse direzioni, a cominciare dalla rotta verso le Maldive che, dopo il debutto estivo, sarà mantenuta per tutto l’inverno, con due voli diretti alla settimana tra dicembre e febbraio. Inoltre, tra dicembre e marzo Iberia volerà tre volte a settimana a Cali, in Colombia. Complessivamente durante la winter Iberia volerà verso 23 destinazioni a lungo raggio in 17 paesi, con quasi 280 voli a settimana.

Iberia prevede anche un costante aumento della domanda domestica, specialmente nel segmento business travel, fra Madrid e Bilbao, La Coruña e Vigo, e sta programmando quattro voli giornalieri per tutte e tre le città. La capacità sarà aumentata anche sui voli per le Asturie, con San Sebastián e Santander.

In Europa, Iberia sta aumentando la capacità sulla Madrid-Parigi fino a sette voli giornalieri in entrambe le direzioni, raggiungendo entrambi gli aeroporti Orly e Charles de Gaulle. Verso Londra sono già operativi cinque voli giornalieri di andata e ritorno, mentre aumenta la capacità per Lisbona, Oporto, Francoforte, Bruxelles, Ginevra, Milano, Roma, Zurigo, Düsseldorf, Monaco, Venezia, Lione e Marsiglia.

La compagnia aerea spagnola segnala che attualmente i mercati in più rapida crescita in America Latina sono Messico, Repubblica Dominicana e Colombia. Negli Stati Uniti, infine, i collegamenti verso New York e Miami sono stati portati a 10 voli settimanali.