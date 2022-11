Iberia: contenuti Ndc disponibili per le agenzie italiane sulla piattaforma Amadeus Iberia ha reso disponibili i propri contenuti Ndc per le agenzie di viaggio in Italia attraverso l’Amadeus Travel Platform. Le adv italiane che si collegheranno all’Ndc di Iberia tramite Amadeus potranno quindi cercare, confrontare, prenotare e servire i propri clienti in un unico ambiente di prenotazione. Allo stesso modo, i contenuti presenti sull’Ndc consentiranno agli agenti di viaggio di disporre di informazioni più dettagliate e pertinenti per soddisfare meglio le esigenze dei viaggiatori. Tra i vantaggi per le agenzie, l’accesso a una gamma più ampia di opzioni per le tariffe, a servizi accessori esclusivi, a offerte e campagne speciali solo per Ndc e a rimborsi del 100% per le prime 24 ore, senza Adm legati a tariffe, rimborsi o disponibilità.

