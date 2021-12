HiSky: la flotta sale a cinque aeromobili con l’arrivo di due nuovi A320

HiSky amplia la flotta grazie all’acquisizione di altri due Airbus A320 che portano a cinque il totale degli aeromobili operativi. “Siamo uno degli operatori con la flotta più grande e più giovane della Repubblica Moldava” commenta il ceo Iulian Scorpan.

I due velivoli hanno un’età media di soli 4,5 anni e, come gli altri aeromobili della flotta HiSky, avranno una configurazione full economy con classi Premium e Premium Plus che permettono di avere numerosi benefit per i viaggiatori. Gli aeromobili sono già stati verniciati con i colori dell’azienda e arriveranno nella flotta HiSky tra pochi giorni.

“A marzo abbiamo operato il primo volo commerciale ed eccoci a dicembre con cinque velivoli attivi. E non dimentichiamo che abbiamo avuto un anno di pandemia, in cui gli operatori aerei di tutto il mondo hanno praticamente provato a rilanciare l’industria aeronautica. Dopo questi nove mesi di attività, non siamo più una piccola azienda all’inizio della strada, ma un grande, potente operatore e già la compagnia preferita di decine di migliaia di passeggeri. Ciò significa perseveranza, squadra professionale e correttezza nei confronti del passeggero”. Durante i primi nove mesi di attività HiSky ha trasportato un totale di circa 150.000 passeggeri.

HiSky è certificato come operatore aereo nella Repubblica Moldava e in Romania: da Chisinau la compagnia opera voli di linea per Milano Bergamo, Dublino, Parigi, Francoforte e Mosca. Sempre da Milano Bergamo si raggiungono Baia Mare e Targu Mures in Romania, ogni lunedi e venerdì.

Le agenzie di viaggio hanno la possibilità di ottenere un accesso b2b dedicato, richiedendo le credenziali al gsa di HiSky per l’Italia Edograf Helpfly all’indirizzo email hisky@edograf.com