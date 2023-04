Grande successo per Aero 2023, la fiera della business aviation “Aero 2023” si conferma la principale fiera internazionale per l’aviazione generale e la business aviation. L’ultima edizione, che si è appena conclusa presso il centro espositivo dell’aeroporto di Friedrichshafen (Germania), ha visto oltre 670 espositori (di cui 27 italiani) provenienti da 35 Paesi, con una presenza totale di 27.200 visitatori. “Quest’anno la manifestazione ha confermato il grande successo delle nostre precedenti fiere che si erano svolte prima dello stop per la pandemia – ha dichiarato il direttore del salone, Tobias Bretzel –. In quattro intense giornate, i visitatori hanno potuto ottenere una panoramica completa delle nuove proposte dell’aviazione generale. Inoltre, grazie al programma di circa 200 conferenze e workshop, hanno potuto conoscere nuovi prodotti e progetti futuri e hanno potuto anche istruirsi sulla sicurezza nell’aviazione”. Importante anche la presenza delle aziende italiane a “Aero 2023”. Nel settore dei velivoli, la Blackshape ha presentato gli aerei Prime, Gabriel e BK160-TR, la ICP ha esposto gli ultraleggeri Savannah e Ventura, la Porto Aviation Group il nuovo Risen 915iS Superveloce, la Groppo Aviazione i velivoli Trail e G70 e la Promecc Aerospace le nuove versioni degli aerei Freccia e Pegaso. Per quanto riguarda l’ala rotante, la Konner Helicopters ha esposto i nuovi modelli K1-S19, K2 e anche l’anfibio K3. Nel settore degli autogiri, la Magni Gyro ha portato i nuovi M24 Plus, M26 e M16 Plus, mentre la Avio-Gyro ha presentato lo Sniper X. Nel settore degli idrovolanti, la Novotech ha fornito nuovi dettagli sul velivolo idro Seagull e la Scuola Italiana Volo ha illustrato le sue attività di produzione e installazione di galleggianti per velivoli anfibi, mentre l’Aviazione Marittima Italiana e il Gruppo Caroli Hotels hanno presentato i progetti europei SWAN per collegamenti turistici con idrovolanti tra Puglia, Grecia, Albania e Montenegro. Infine, Avioportolano ha firmato un accordo strategico con la statunitense Garmin International per fornire la cartografia aeronautica delle piste private in Italia. Altri espositori presenti sono stati Aero Club di Como, Aeroporto di Asiago, CMD, Cilaver, Contact, Flybox Avionics, FlyEurope.tv, Flymar, FP Propeller, Getecno, Gigolè, MAV, MW Fly, Nicelli e PMP.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444295 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lutto nel mondo del giornalismo romano e italiano per via della morte di Corrado Ruggeri, storica firma del Corriere della Sera. Ruggeri è spirato all’età di 65 anni. Un male incurabile e improvviso si è rivelato per lui fatale. I colleghi romani e non solo, lo ricordano per la sua intelligenza e la sua simpatia. Sempre pronto allo scherzo e al lavoro, un signor giornalista sempre curioso, che con i suoi viaggi e i suoi reportage ci ha insegnato come si guadano le realtà lontane da noi. Ci mancherà molto. Un abbraccio alla famiglia da tutto Travel Quotidiano. [post_title] => Ci ha lasciato Corrado Ruggeri, il grande giornalista viaggiatore [post_date] => 2023-04-24T15:22:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682349778000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444293 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I porti italiani crescono nel 2022 con oltre 490 milioni di tonnellate movimentate in aumento dell'1,9% sul 2021 e 61,4 milioni di passeggeri transitati, di cui 9 milioni di crocieristi. È quanto emerge dall'ultimo numero di "Port Infographics 2023", la newsletter con le statistiche e i dati aggiornati sui trasporti marittimi e la portualità a cura di Assoporti e SRM, centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo. Il sistema portuale italiano si conferma a vocazione multi-purpose, avendo gestito lo scorso anno rinfuse liquide per 169 milioni di tonnellate, Ro-Ro per 120,9 milioni, container per 119,5 milioni, rinfuse solide per 61,1 milioni e "altre merci" per 19,7 milioni. Inoltre, hanno visto la movimentazione di oltre 61,4 milioni di passeggeri di cui 9 di croceristi. Le previsioni del trasporto marittimo mondiale segnalano una crescita in termini di tonnellaggio pari a +1,6% per il 2023 e +2,8% per il 2024. Oil & Gas sono le commodities che incontreranno le prospettive più favorevoli, spinte dalla necessità di trasporto conseguenti alla guerra in corso. A livello internazionale avanza l'area del Mediterraneo: +3,5% le previsioni di crescita della movimentazione media annua dei container nei prossimi 5 anni contro il 2,8% del mondo. [post_title] => Crescono i porti italiani: 490 milioni di tonnellate di merci e 61,4 milioni di passeggeri [post_date] => 2023-04-24T15:04:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682348691000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444288 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_427276" align="alignleft" width="300"] Willie Walsh, ceo di Iata[/caption] La capacità delle compagnie aeree globali sarà inferiore al previsto quest'anno e rimarrà limitata almeno fino al 2025 , a causa dei ritardi nelle consegne di nuovi aerei e della mancanza di disponibilità di pezzi di ricambio , secondo l'Associazione del trasporto aereo internazionale. "Non vedo alcun miglioramento reale o significativo fino al 2025 al più presto, e potrebbe anche andare oltre ", ha detto a Reuters l'amministratore delegato della Iata Willie Walsh . Le compagnie aeree, sperando di lasciarsi alle spalle anni di restrizioni sanitarie, si aspettano che la domanda di viaggi aumenti ulteriormente e superi i livelli del 2019 quest'anno, ma la mancanza di aerei potrebbe frenare la crescita. I produttori di aeromobili Airbus e Boeing sono sotto pressione a causa di colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento, che portano a ritardi nelle consegne. I capi delle compagnie aeree segnalano anche una mancanza di pezzi di ricambio, soprattutto per i motori, ha affermato Willie Walsh. E da sottolineare: “ Questo significa che la capacità sarà leggermente inferiore alle previsioni dell'industria ”. [post_title] => Iata: capacità globale delle compagnie aeree limitata fino al 2025 [post_date] => 2023-04-24T12:04:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682337872000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Circa il 30% dei voli in Europa, ovvero " più di 10 milioni " di passeggeri aerei , è stato colpito dall'inizio di marzo dagli scioperi dei controllori francesi contro la riforma delle pensioni, ha affermato Eurocontrol. Secondo un rapporto dell'organismo di monitoraggio del traffico aereo in Europa, disponibile sul suo sito, ci sono stati " 34 giorni di disordini sociali " che hanno colpito il traffico aereo in Europa tra il 1 marzo e il 9 aprile, principalmente a causa dei controllori francesi, ma anche tedeschi. Questi 34 giorni “ hanno avuto un potenziale effetto su 237.000 voli ” in partenza, in arrivo o in transito negli spazi aerei dei Paesi interessati, “ soprattutto la Francia ”, secondo Eurocontrol. Data la posizione geografica della Francia, questi scioperi hanno avuto effetti a cascata su tutto il traffico aereo europeo. I 10 milioni di persone colpite tra marzo e aprile hanno in gran parte subito ritardi: la puntualità è scesa dal 79,8% al 70,5% nei giorni di azione sociale. Ma " ogni giorno di sciopero, circa 64.000 passeggeri non hanno potuto volare come previsto a causa di cancellazioni“, stima Eurocontrol. Dalla stessa fonte, tra il 7 marzo e il 9 aprile, le compagnie aeree hanno subito una media di 14 milioni di euro di costi aggiuntivi al giorno, dovuti a cancellazioni (8 milioni) o ritardi (6 milioni). Air France avrebbe perso 110.000 passeggeri nel primo trimestre e Aéroports de Paris, mezzo milione a Roissy-CDG e Paris-Orly, secondo il quotidiano Le Point . E per evitare le zone di controllo del traffico aereo francese, i vettori hanno volato in media 96.000 km in più per giorno di sciopero, aumentando il consumo di carburante e le emissioni di CO2, ha affermato Eurocontrol. [post_title] => Scioperi controllori francesi: più di 10 milioni di passeggeri colpiti [post_date] => 2023-04-24T12:00:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682337607000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444284 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La compagnia aerea Air Moldova ha annunciato venerdì la sospensione dei propri voli fino a l 25 aprile, a causa di difficoltà finanziarie legate in parte al conflitto nella vicina Ucraina. Privata dei propri aeromobili dal mese scorso, la compagnia nazionale moldava con sede all'aeroporto di Chisinau operava ancora la scorsa settimana con tre aeromobili presi in wet lease (noleggio con equipaggio) da SkyUp Airlines, Lumiwings o ALK Airlines; in precedenza operava quattro aeromobili Airbus a corridoio singolo, tutti recuperati dai proprietari. Air Moldova ha quindi sospeso le sue operazioni dal 21 al 25 aprile 2023 , a causa secondo Boarding.ro" della mancanza di risorse finanziarie necessarie per l'attività della compagnia ". " Purtroppo vediamo che tutti gli sforzi e le azioni intraprese dal team di Air Moldova per gestire la situazione attuale non hanno dato risultati. “, aggiunge, assicurando che tutti i passeggeri i cui voli saranno cancellati riceveranno i rimborsi. Annunciate in contemporanea tre rotazioni “salvataggio”, domenica a Bologna , oggi a Tbilisi e domani a Verona . Il management di Air Moldova ha anche dichiarato che questa settimana incontrerà “potenziali investitori” per negoziare un piano d'azione. E ha lanciato una petizione online chiedendo l'intervento del presidente della Repubblica per salvarla, altrimenti potrebbe fallire se non si troverà l'accordo con le banche. [post_title] => Air Moldova sospende le attività fino al 25 aprile (per ora) [post_date] => 2023-04-24T11:55:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682337357000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Aero 2023" si conferma la principale fiera internazionale per l'aviazione generale e la business aviation. L'ultima edizione, che si è appena conclusa presso il centro espositivo dell'aeroporto di Friedrichshafen (Germania), ha visto oltre 670 espositori (di cui 27 italiani) provenienti da 35 Paesi, con una presenza totale di 27.200 visitatori. "Quest'anno la manifestazione ha confermato il grande successo delle nostre precedenti fiere che si erano svolte prima dello stop per la pandemia – ha dichiarato il direttore del salone, Tobias Bretzel –. In quattro intense giornate, i visitatori hanno potuto ottenere una panoramica completa delle nuove proposte dell'aviazione generale. Inoltre, grazie al programma di circa 200 conferenze e workshop, hanno potuto conoscere nuovi prodotti e progetti futuri e hanno potuto anche istruirsi sulla sicurezza nell'aviazione". Importante anche la presenza delle aziende italiane a "Aero 2023". Nel settore dei velivoli, la Blackshape ha presentato gli aerei Prime, Gabriel e BK160-TR, la ICP ha esposto gli ultraleggeri Savannah e Ventura, la Porto Aviation Group il nuovo Risen 915iS Superveloce, la Groppo Aviazione i velivoli Trail e G70 e la Promecc Aerospace le nuove versioni degli aerei Freccia e Pegaso. Per quanto riguarda l'ala rotante, la Konner Helicopters ha esposto i nuovi modelli K1-S19, K2 e anche l'anfibio K3. Nel settore degli autogiri, la Magni Gyro ha portato i nuovi M24 Plus, M26 e M16 Plus, mentre la Avio-Gyro ha presentato lo Sniper X. Nel settore degli idrovolanti, la Novotech ha fornito nuovi dettagli sul velivolo idro Seagull e la Scuola Italiana Volo ha illustrato le sue attività di produzione e installazione di galleggianti per velivoli anfibi, mentre l'Aviazione Marittima Italiana e il Gruppo Caroli Hotels hanno presentato i progetti europei SWAN per collegamenti turistici con idrovolanti tra Puglia, Grecia, Albania e Montenegro. Infine, Avioportolano ha firmato un accordo strategico con la statunitense Garmin International per fornire la cartografia aeronautica delle piste private in Italia. Altri espositori presenti sono stati Aero Club di Como, Aeroporto di Asiago, CMD, Cilaver, Contact, Flybox Avionics, FlyEurope.tv, Flymar, FP Propeller, Getecno, Gigolè, MAV, MW Fly, Nicelli e PMP. [post_title] => Grande successo per Aero 2023, la fiera della business aviation [post_date] => 2023-04-24T11:37:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682336258000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444269 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “The Land of Everyday Wonder”: questo il leit motiv della Danimarca per il 2023, «dove il 'wonder' è tutto ciò che è autentico e tipicamente danese. Semplice, ma straordinario agli occhi dei turisti» spiega Giulia Ciceri, marketing and press coordinator Italy & France di VisitDenmark. «Il mercato italiano è il settimo per il turismo danese e sta funzionando molto bene. Gli italiani scelgono la Danimarca soprattutto per la cultura, la storia, il design e l’architettura, ma anche per le esperienze outdoor e il clima mite e fresco durante l’estate. E poi è raggiungibile in 1,50’ in aereo. Nel 2022 proprio la Danimarca è il paese dell’Europa Occidentale che si è ripreso più rapidamente; abbiamo registrato 337.000 pernottamenti italiani: in particolare in agosto, ma anche in settembre, ottobre e dicembre. Il 2023 sta andando bene e le prospettive sono buone». Le connessioni con l’Italia sono operate «da Sas, easyJet e Ryanair e servono soprattutto Copenhagen, ma anche Billund e la regione dello Jutland con Legoland e la Legohaus, da dove è possibile costruire un itinerario alla scoperta della città di Aarhus (la seconda della Danimarca), dello Jutland del Nord e del Kystlandet, perfetto per le famiglie. È da poco operativo un collegamento Ryanair diretto Milano Malpensa-Aarhus. Ed è semplice combinare la visita delle città con le escursioni nella natura, perché le distanze sono brevi: le città sono vicine tra loro, il mare è, al massimo, a due ore di macchina e la natura è sempre a un passo dal contesto urbano». Copenhagen, che guida la classifica dei pernottamenti, quest’anno è capitale mondiale architettura dell'Unesco e sono in programma incontri, congressi e mostre interattive. «Opportunità che riflettono il desiderio di rendere l'architettura accessibile a tutti, danesi e visitatori. Abbiamo anche tanti itinerari storici: dai Vichinghi ai castelli della monarchia (una delle più antiche al mondo) a un percorso sulle orme di Hans Christian Andersen sulle strade della Fiona, l’affascinante arcipelago a sud-ovest della capitale o la meraviglia delle 18 isole Faroe: autentiche, scolpite dal vento e ferme nel tempo. Quello danese è un approccio alla realtà creativo e ludico, testimoniato anche dalla Lego, il famoso brand di gioco, nato a Billund. E poi non dimentichiamo la variegata offerta gastronomica e la continua ricerca dell'eccellenza, come la reinterpretazione della cucina nordica». La Danimarca è ricca di esperienze uniche e per attirare nuovi viaggiatori «VisitDenmark, insieme con l’agenzia londinese Fold7, ha realizzato la nuova campagna “Don’t be a tourist – be an Explorist”, dove, grazie all’intelligenza artificiale, i protagonisti delle opere d’arte più popolari al mondo, come la Gioconda, parlano in modo provocatorio allo spettatore invitandolo a visitare la Danimarca, piuttosto che stare tutti in coda nei luoghi iconici dell’arte del mondo. Sono previste campagne digitali sul mercato italiano per mantenere alta l’awareness della destinazione, perché c'è tantissimo potenziale ancora da sfruttare». [post_title] => Danimarca: ecco “The Land of Everyday Wonder" [post_date] => 2023-04-24T11:32:22+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682335942000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Corte dei conti interviene pesantemente, come riporta La Repubblica, sulle consulenze esterne che Ita Airways ha assegnato nel 2021. La spesa alla fine ha sfiorato i 9,5 milioni di euro nel 2021. Una cifra che la compagnia aerea - chiedono i magistrati della Corte - dovrà ridimensionare in futuro. La Corte sottolinea "l'ampio ricorso a prestazioni specialistiche che si sono rese necessarie, dapprima, per l'elaborazione del piano industriale e il suo successivo adattamento durante l'interlocuzione con la Commissione Europea. Successivamente, per la partenza operativa della compagnia aerea in un brevissimo lasso temporale". "Pur riconoscendo la necessità del ricorso a competenze professionali specialistiche esterne nelle attività con particolare carattere di straordinarietà, complessità e rilievo economico", la Corte raccomanda per il futuro "di limitare l'utilizzo delle prestazioni di professionisti esterni". Le future consulenze dovranno essere concesse solo quando la complessità dei problemi "trascenda effettivamente le possibilità operative della struttura societaria". Ita Airways dovrà adottare il nuovo approccio in omaggio ai suoi obblighi di "efficienza, efficacia, economicità". [post_title] => Corte dei Conti: Ita ha speso 9,5 milioni in consulenze esterne. Ora basta [post_date] => 2023-04-24T11:10:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682334642000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444264 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444266" align="alignleft" width="300"] Alessandro Onorato[/caption] "I numeri dell'Ente bilaterale del turismo sono la conferma dell'andamento del turismo a Roma: anche per il lungo ponte dal 25 aprile al primo maggio le strutture alberghiere ed extra alberghiere sono vicine al tutto esaurito". Lo afferma in una nota l'assessore a turismo, grandi eventi, moda e sport di Roma Capitale Alessandro Onorato. "Non siamo più davanti a dei picchi occasionali ma è una crescita strutturale frutto di una strategia precisa - aggiunge - Di fatto è un'ottima notizia per l'economia e per il lavoro della nostra città. Il turismo della Capitale non risponde più a logiche casuali o stagionali ma è il frutto di una serie di azioni che stiamo mettendo in campo ormai da tempo: destagionalizzazione dei flussi, grandi eventi, nuova comunicazione della città sui mercati internazionali, accordi con i principali tour operator, nuovi alberghi e a breve una nuova segnaletica intelligente in città. Roma è oggettivamente più appetibile, più moderna e più dinamica - conclude Onorato - Questo va a vantaggio sia dell'economia sia delle opportunità di occupazione in città". [post_title] => Onorato (assessore turismo Roma): " Per il 1° maggio si va verso il tutto esaurito" [post_date] => 2023-04-24T09:49:23+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682329763000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "grande successo per aero 2023" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5101,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444295","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lutto nel mondo del giornalismo romano e italiano per via della morte di Corrado Ruggeri, storica firma del Corriere della Sera. Ruggeri è spirato all’età di 65 anni. Un male incurabile e improvviso si è rivelato per lui fatale. \r

\r

I colleghi romani e non solo, lo ricordano per la sua intelligenza e la sua simpatia. Sempre pronto allo scherzo e al lavoro, un signor giornalista sempre curioso, che con i suoi viaggi e i suoi reportage ci ha insegnato come si guadano le realtà lontane da noi.\r

\r

Ci mancherà molto.\r

\r

Un abbraccio alla famiglia da tutto Travel Quotidiano.","post_title":"Ci ha lasciato Corrado Ruggeri, il grande giornalista viaggiatore","post_date":"2023-04-24T15:22:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1682349778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I porti italiani crescono nel 2022 con oltre 490 milioni di tonnellate movimentate in aumento dell'1,9% sul 2021 e 61,4 milioni di passeggeri transitati, di cui 9 milioni di crocieristi. È quanto emerge dall'ultimo numero di \"Port Infographics 2023\", la newsletter con le statistiche e i dati aggiornati sui trasporti marittimi e la portualità a cura di Assoporti e SRM, centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo. \r

\r

Il sistema portuale italiano si conferma a vocazione multi-purpose, avendo gestito lo scorso anno rinfuse liquide per 169 milioni di tonnellate, Ro-Ro per 120,9 milioni, container per 119,5 milioni, rinfuse solide per 61,1 milioni e \"altre merci\" per 19,7 milioni. Inoltre, hanno visto la movimentazione di oltre 61,4 milioni di passeggeri di cui 9 di croceristi.\r

\r

Le previsioni del trasporto marittimo mondiale segnalano una crescita in termini di tonnellaggio pari a +1,6% per il 2023 e +2,8% per il 2024. Oil & Gas sono le commodities che incontreranno le prospettive più favorevoli, spinte dalla necessità di trasporto conseguenti alla guerra in corso.\r

\r

A livello internazionale avanza l'area del Mediterraneo: +3,5% le previsioni di crescita della movimentazione media annua dei container nei prossimi 5 anni contro il 2,8% del mondo.","post_title":"Crescono i porti italiani: 490 milioni di tonnellate di merci e 61,4 milioni di passeggeri","post_date":"2023-04-24T15:04:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1682348691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_427276\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Willie Walsh, ceo di Iata[/caption]\r

\r

La capacità delle compagnie aeree globali sarà inferiore al previsto quest'anno e rimarrà limitata almeno fino al 2025 , a causa dei ritardi nelle consegne di nuovi aerei e della mancanza di disponibilità di pezzi di ricambio , secondo l'Associazione del trasporto aereo internazionale.\r

\r

\"Non vedo alcun miglioramento reale o significativo fino al 2025 al più presto, e potrebbe anche andare oltre \", ha detto a Reuters l'amministratore delegato della Iata Willie Walsh . Le compagnie aeree, sperando di lasciarsi alle spalle anni di restrizioni sanitarie, si aspettano che la domanda di viaggi aumenti ulteriormente e superi i livelli del 2019 quest'anno, ma la mancanza di aerei potrebbe frenare la crescita.\r

\r

I produttori di aeromobili Airbus e Boeing sono sotto pressione a causa di colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento, che portano a ritardi nelle consegne. I capi delle compagnie aeree segnalano anche una mancanza di pezzi di ricambio, soprattutto per i motori, ha affermato Willie Walsh. E da sottolineare: “ Questo significa che la capacità sarà leggermente inferiore alle previsioni dell'industria ”.\r

","post_title":"Iata: capacità globale delle compagnie aeree limitata fino al 2025","post_date":"2023-04-24T12:04:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682337872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Circa il 30% dei voli in Europa, ovvero \" più di 10 milioni \" di passeggeri aerei , è stato colpito dall'inizio di marzo dagli scioperi dei controllori francesi contro la riforma delle pensioni, ha affermato Eurocontrol.\r

\r

Secondo un rapporto dell'organismo di monitoraggio del traffico aereo in Europa, disponibile sul suo sito, ci sono stati \" 34 giorni di disordini sociali \" che hanno colpito il traffico aereo in Europa tra il 1 marzo e il 9 aprile, principalmente a causa dei controllori francesi, ma anche tedeschi.\r

\r

Questi 34 giorni “ hanno avuto un potenziale effetto su 237.000 voli ” in partenza, in arrivo o in transito negli spazi aerei dei Paesi interessati, “ soprattutto la Francia ”, secondo Eurocontrol. Data la posizione geografica della Francia, questi scioperi hanno avuto effetti a cascata su tutto il traffico aereo europeo. I 10 milioni di persone colpite tra marzo e aprile hanno in gran parte subito ritardi: la puntualità è scesa dal 79,8% al 70,5% nei giorni di azione sociale. \r

\r

Ma \" ogni giorno di sciopero, circa 64.000 passeggeri non hanno potuto volare come previsto a causa di cancellazioni“, stima Eurocontrol. Dalla stessa fonte, tra il 7 marzo e il 9 aprile, le compagnie aeree hanno subito una media di 14 milioni di euro di costi aggiuntivi al giorno, dovuti a cancellazioni (8 milioni) o ritardi (6 milioni).\r

\r

Air France avrebbe perso 110.000 passeggeri nel primo trimestre e Aéroports de Paris, mezzo milione a Roissy-CDG e Paris-Orly, secondo il quotidiano Le Point . E per evitare le zone di controllo del traffico aereo francese, i vettori hanno volato in media 96.000 km in più per giorno di sciopero, aumentando il consumo di carburante e le emissioni di CO2, ha affermato Eurocontrol.","post_title":"Scioperi controllori francesi: più di 10 milioni di passeggeri colpiti","post_date":"2023-04-24T12:00:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682337607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La compagnia aerea Air Moldova ha annunciato venerdì la sospensione dei propri voli fino a l 25 aprile, a causa di difficoltà finanziarie legate in parte al conflitto nella vicina Ucraina.\r

\r

Privata dei propri aeromobili dal mese scorso, la compagnia nazionale moldava con sede all'aeroporto di Chisinau operava ancora la scorsa settimana con tre aeromobili presi in wet lease (noleggio con equipaggio) da SkyUp Airlines, Lumiwings o ALK Airlines; in precedenza operava quattro aeromobili Airbus a corridoio singolo, tutti recuperati dai proprietari. \r

\r

Air Moldova ha quindi sospeso le sue operazioni dal 21 al 25 aprile 2023 , a causa secondo Boarding.ro\" della mancanza di risorse finanziarie necessarie per l'attività della compagnia \". \" Purtroppo vediamo che tutti gli sforzi e le azioni intraprese dal team di Air Moldova per gestire la situazione attuale non hanno dato risultati. “, aggiunge, assicurando che tutti i passeggeri i cui voli saranno cancellati riceveranno i rimborsi.\r

\r

Annunciate in contemporanea tre rotazioni “salvataggio”, domenica a Bologna , oggi a Tbilisi e domani a Verona . Il management di Air Moldova ha anche dichiarato che questa settimana incontrerà “potenziali investitori” per negoziare un piano d'azione. E ha lanciato una petizione online chiedendo l'intervento del presidente della Repubblica per salvarla, altrimenti potrebbe fallire se non si troverà l'accordo con le banche.","post_title":"Air Moldova sospende le attività fino al 25 aprile (per ora)","post_date":"2023-04-24T11:55:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682337357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Aero 2023\" si conferma la principale fiera internazionale per l'aviazione generale e la business aviation. L'ultima edizione, che si è appena conclusa presso il centro espositivo dell'aeroporto di Friedrichshafen (Germania), ha visto oltre 670 espositori (di cui 27 italiani) provenienti da 35 Paesi, con una presenza totale di 27.200 visitatori. \r

\r

\"Quest'anno la manifestazione ha confermato il grande successo delle nostre precedenti fiere che si erano svolte prima dello stop per la pandemia – ha dichiarato il direttore del salone, Tobias Bretzel –. In quattro intense giornate, i visitatori hanno potuto ottenere una panoramica completa delle nuove proposte dell'aviazione generale. Inoltre, grazie al programma di circa 200 conferenze e workshop, hanno potuto conoscere nuovi prodotti e progetti futuri e hanno potuto anche istruirsi sulla sicurezza nell'aviazione\".\r

\r

Importante anche la presenza delle aziende italiane a \"Aero 2023\". Nel settore dei velivoli, la Blackshape ha presentato gli aerei Prime, Gabriel e BK160-TR, la ICP ha esposto gli ultraleggeri Savannah e Ventura, la Porto Aviation Group il nuovo Risen 915iS Superveloce, la Groppo Aviazione i velivoli Trail e G70 e la Promecc Aerospace le nuove versioni degli aerei Freccia e Pegaso. Per quanto riguarda l'ala rotante, la Konner Helicopters ha esposto i nuovi modelli K1-S19, K2 e anche l'anfibio K3.\r

\r

Nel settore degli autogiri, la Magni Gyro ha portato i nuovi M24 Plus, M26 e M16 Plus, mentre la Avio-Gyro ha presentato lo Sniper X. Nel settore degli idrovolanti, la Novotech ha fornito nuovi dettagli sul velivolo idro Seagull e la Scuola Italiana Volo ha illustrato le sue attività di produzione e installazione di galleggianti per velivoli anfibi, mentre l'Aviazione Marittima Italiana e il Gruppo Caroli Hotels hanno presentato i progetti europei SWAN per collegamenti turistici con idrovolanti tra Puglia, Grecia, Albania e Montenegro.\r

\r

Infine, Avioportolano ha firmato un accordo strategico con la statunitense Garmin International per fornire la cartografia aeronautica delle piste private in Italia. Altri espositori presenti sono stati Aero Club di Como, Aeroporto di Asiago, CMD, Cilaver, Contact, Flybox Avionics, FlyEurope.tv, Flymar, FP Propeller, Getecno, Gigolè, MAV, MW Fly, Nicelli e PMP.","post_title":"Grande successo per Aero 2023, la fiera della business aviation","post_date":"2023-04-24T11:37:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682336258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“The Land of Everyday Wonder”: questo il leit motiv della Danimarca per il 2023, «dove il 'wonder' è tutto ciò che è autentico e tipicamente danese. Semplice, ma straordinario agli occhi dei turisti» spiega Giulia Ciceri, marketing and press coordinator Italy & France di VisitDenmark.\r

\r

«Il mercato italiano è il settimo per il turismo danese e sta funzionando molto bene. Gli italiani scelgono la Danimarca soprattutto per la cultura, la storia, il design e l’architettura, ma anche per le esperienze outdoor e il clima mite e fresco durante l’estate. E poi è raggiungibile in 1,50’ in aereo. Nel 2022 proprio la Danimarca è il paese dell’Europa Occidentale che si è ripreso più rapidamente; abbiamo registrato 337.000 pernottamenti italiani: in particolare in agosto, ma anche in settembre, ottobre e dicembre. Il 2023 sta andando bene e le prospettive sono buone».\r

\r

Le connessioni con l’Italia sono operate «da Sas, easyJet e Ryanair e servono soprattutto Copenhagen, ma anche Billund e la regione dello Jutland con Legoland e la Legohaus, da dove è possibile costruire un itinerario alla scoperta della città di Aarhus (la seconda della Danimarca), dello Jutland del Nord e del Kystlandet, perfetto per le famiglie. È da poco operativo un collegamento Ryanair diretto Milano Malpensa-Aarhus. Ed è semplice combinare la visita delle città con le escursioni nella natura, perché le distanze sono brevi: le città sono vicine tra loro, il mare è, al massimo, a due ore di macchina e la natura è sempre a un passo dal contesto urbano».\r

\r

Copenhagen, che guida la classifica dei pernottamenti, quest’anno è capitale mondiale architettura dell'Unesco e sono in programma incontri, congressi e mostre interattive. «Opportunità che riflettono il desiderio di rendere l'architettura accessibile a tutti, danesi e visitatori. Abbiamo anche tanti itinerari storici: dai Vichinghi ai castelli della monarchia (una delle più antiche al mondo) a un percorso sulle orme di Hans Christian Andersen sulle strade della Fiona, l’affascinante arcipelago a sud-ovest della capitale o la meraviglia delle 18 isole Faroe: autentiche, scolpite dal vento e ferme nel tempo. Quello danese è un approccio alla realtà creativo e ludico, testimoniato anche dalla Lego, il famoso brand di gioco, nato a Billund. E poi non dimentichiamo la variegata offerta gastronomica e la continua ricerca dell'eccellenza, come la reinterpretazione della cucina nordica».\r

\r

La Danimarca è ricca di esperienze uniche e per attirare nuovi viaggiatori «VisitDenmark, insieme con l’agenzia londinese Fold7, ha realizzato la nuova campagna “Don’t be a tourist – be an Explorist”, dove, grazie all’intelligenza artificiale, i protagonisti delle opere d’arte più popolari al mondo, come la Gioconda, parlano in modo provocatorio allo spettatore invitandolo a visitare la Danimarca, piuttosto che stare tutti in coda nei luoghi iconici dell’arte del mondo. Sono previste campagne digitali sul mercato italiano per mantenere alta l’awareness della destinazione, perché c'è tantissimo potenziale ancora da sfruttare».\r

\r

","post_title":"Danimarca: ecco “The Land of Everyday Wonder\"","post_date":"2023-04-24T11:32:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1682335942000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Corte dei conti interviene pesantemente, come riporta La Repubblica, sulle consulenze esterne che Ita Airways ha assegnato nel 2021. La spesa alla fine ha sfiorato i 9,5 milioni di euro nel 2021. Una cifra che la compagnia aerea - chiedono i magistrati della Corte - dovrà ridimensionare in futuro.\r

\r

La Corte sottolinea \"l'ampio ricorso a prestazioni specialistiche che si sono rese necessarie, dapprima, per l'elaborazione del piano industriale e il suo successivo adattamento durante l'interlocuzione con la Commissione Europea. Successivamente, per la partenza operativa della compagnia aerea in un brevissimo lasso temporale\".\r

\"Pur riconoscendo la necessità del ricorso a competenze professionali specialistiche esterne nelle attività con particolare carattere di straordinarietà, complessità e rilievo economico\", la Corte raccomanda per il futuro \"di limitare l'utilizzo delle prestazioni di professionisti esterni\".\r

\r

\r

\r

Le future consulenze dovranno essere concesse solo quando la complessità dei problemi \"trascenda effettivamente le possibilità operative della struttura societaria\". Ita Airways dovrà adottare il nuovo approccio in omaggio ai suoi obblighi di \"efficienza, efficacia, economicità\".\r

\r

\r

","post_title":"Corte dei Conti: Ita ha speso 9,5 milioni in consulenze esterne. Ora basta","post_date":"2023-04-24T11:10:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682334642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444266\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Onorato[/caption]\r

\r

\"I numeri dell'Ente bilaterale del turismo sono la conferma dell'andamento del turismo a Roma: anche per il lungo ponte dal 25 aprile al primo maggio le strutture alberghiere ed extra alberghiere sono vicine al tutto esaurito\".\r

\r

Lo afferma in una nota l'assessore a turismo, grandi eventi, moda e sport di Roma Capitale Alessandro Onorato. \"Non siamo più davanti a dei picchi occasionali ma è una crescita strutturale frutto di una strategia precisa - aggiunge - Di fatto è un'ottima notizia per l'economia e per il lavoro della nostra città.\r

\r

Il turismo della Capitale non risponde più a logiche casuali o stagionali ma è il frutto di una serie di azioni che stiamo mettendo in campo ormai da tempo: destagionalizzazione dei flussi, grandi eventi, nuova comunicazione della città sui mercati internazionali, accordi con i principali tour operator, nuovi alberghi e a breve una nuova segnaletica intelligente in città. Roma è oggettivamente più appetibile, più moderna e più dinamica - conclude Onorato - Questo va a vantaggio sia dell'economia sia delle opportunità di occupazione in città\".","post_title":"Onorato (assessore turismo Roma): \" Per il 1° maggio si va verso il tutto esaurito\"","post_date":"2023-04-24T09:49:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682329763000]}]}}