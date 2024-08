Focus Basilea per easyJet, partner ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2025 Un network di oltre 70 rotte da e verso Basilea che collegano l’Europa alla Svizzera: easyJet, partner ufficiale dell’Eurovision Song Contest, guarda così all’edizione 2025 della kermesse musicale, 9 spettacoli che porteranno alla Gran Finale del 17 maggio. I passeggeri possono già prenotare i loro posti su una delle 11 rotte che collegano l’Italia a Basilea durante la stagione estiva: Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino, Napoli, Salerno-Costa d’Amalfi, Bari, Brindisi, Lamezia, Palermo, Catania, Cagliari e Olbia. “Siamo estremamente orgogliosi di supportare l’Eurovision Song Contest e di contribuire a rendere memorabile questa edizione a Basilea – afferma Gabriella Neudecker, direttore marketing del vettore -. Non vediamo l’ora di accogliere i fan a bordo dei nostri aerei e di accompagnarli in questa esperienza unica.” Condividi

Una delle icone dell'hotellerie di lusso italiana[/caption]\r

\r

Nel mondo dell'hotellerie i mille euro di tariffa media giornaliera sono da sempre considerati la soglia reale del lusso vero. E questo con buona pace di qualsiasi classificazione alberghiera o collezione di brand: un vero empireo di strutture super esclusive appannaggio di pochi, frutto di una rara combinazione di destinazioni top, edifici di grande pregio e servizi impeccabili. La polarizzazione del mercato in corso, lo spostamento delle preferenze dei consumatori dai beni materiali verso i prodotti esperienziali e la voglia di viaggiare dopo le restrizioni del periodo pandemico hanno però aumentato la platea di super-ricchi disposti a spendere cifre elevate per un soggiorno d'élite. Un fenomeno che ha garantito a molte più strutture rispetto a prima di superare la soglia dei mille euro di adr. Nel mondo, raccontano i dati CoStar, nella prima metà del 2019 appena 150 hotel potevano infatti dire di avere una tariffa media sopra la tripla cifra. Quest'anno erano ben 460.\r

\r

Il fenomeno è globale, ma destinazioni come gli Stati Uniti, l'Italia e la Francia sono tra quelle che ne hanno beneficiato maggiormente. Negli Usa si è in particolare passati da 22 indirizzi a 80; in Italia da poco meno di 20 a circa 70; in Francia ancora da una ventina a quasi 50. La crescita in Europa è stata trainata soprattutto dalla domanda a stelle e strisce, favorita anche dalla forza del dollaro. In generale, nel Vecchio continente e nelle Americhe gli hotel sopra i mille euro di adr sono quasi triplicati; nell'area Asia-Pacifico, in Medio Oriente e in Africa sono più che raddoppiati.\r

\r

E tale trend, seppure in lieve rallentamento, pare non essere destinato a invertirsi a breve, data l'ingente mole di investimenti diretti oggi verso nuove strutture super-lusso. Non solo: i dati CoStar potrebbe persino sottostimare il fenomeno. Le cifre raccolte riguardano infatti unicamente le strutture presenti nel database della compagnia Usa, che non include molte piccole proprietà ultra-lusso, tra le quali i lodges nella savana africana o i boutique hotel e i country resort europei.","post_title":"Quadruplicati in cinque anni gli hotel italiani con adr sopra ai mille euro","post_date":"2024-08-30T13:36:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725024990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un network di oltre 70 rotte da e verso Basilea che collegano l'Europa alla Svizzera: easyJet, partner ufficiale dell'Eurovision Song Contest, guarda così all'edizione 2025 della kermesse musicale, 9 spettacoli che porteranno alla Gran Finale del 17 maggio. \r

I passeggeri possono già prenotare i loro posti su una delle 11 rotte che collegano l’Italia a Basilea durante la stagione estiva: Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino, Napoli, Salerno-Costa d’Amalfi, Bari, Brindisi, Lamezia, Palermo, Catania, Cagliari e Olbia.\r

\"Siamo estremamente orgogliosi di supportare l'Eurovision Song Contest e di contribuire a rendere memorabile questa edizione a Basilea - afferma Gabriella Neudecker, direttore marketing del vettore -. Non vediamo l'ora di accogliere i fan a bordo dei nostri aerei e di accompagnarli in questa esperienza unica.\"","post_title":"Focus Basilea per easyJet, partner ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2025","post_date":"2024-08-30T13:29:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725024568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Bahamas continuano a registrare un'impennata significativa del numero di visitatori. “Per incentivare una crescita costante degli arrivi abbiamo implementato una strategia adatta alle aspettative in continua evoluzione dei viaggiatori di oggi”, ha dichiarato Chester Cooper, vice primo ministro e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell'Aviazione.\r

\r

“Oltre al recente lancio di voli diretti dai principali mercati degli Stati Uniti non solo verso Nassau, ma verso tutta la destinazione, la continua espansione dei nostri porti crocieristici e il miglioramento del centro città consolidano il ruolo delle Isole Bahamas come destinazione turistica di primo piano“.\r

\r

Nel 2023, l'arcipelago ha registrato una crescita turistica da record, accogliendo quasi 10 milioni di visitatori. La cifra rappresenta un balzo in avanti del 38% rispetto al 2022 e un aumento del 33% rispetto al 2019. Mentre gli arrivi aerei stranieri sono aumentati del 17%, raggiungendo la quota record di 1,7 milioni nel 2023, gli arrivi via mare nello stesso anno sono aumentati del 43,5%, raggiungendo il livello record di 7,9 milioni.\r

\r

Questa trend positivo è proseguito nel 2024: da gennaio a giugno si è registrato infatti un incremento del 14% degli arrivi stranieri via aerea e via mare rispetto allo stesso periodo del 2023, che si traduce in oltre 5,7 milioni di visitatori in sei mesi.\r

\r

Andamento e novità dell'industria turistica saranno al centro della State of the Tourism Industry Conference - Sotic, in programma alle Cayman Islands dal 2 al 6 settembre prossimi.","post_title":"Bahamas: la prima metà del 2024 conferma il boom di arrivi turistici","post_date":"2024-08-30T11:26:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1725017172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chiude in positivo il primo semestre 2024 di Tap Air Portugal grazie alla performance particolarmente buona dei tre mesi fra aprile e giugno, che hanno visto la compagnia lusitana centrare utili per 72,2 milioni di euro. Cifra che ha ribaltato il negativo della prima frazione dell'anno.\r

Il semestre riporta ricavi per 1.969 milioni, con un aumento del 3,3% rispetto all'analogo periodo 2023, trainati, per quanto riguarda i ricavi passeggeri, dall'aumento della capacità (+2,9%), da un miglioramento del load factor (+0,8 p.p.), e da un significativo incremento dell'attività nel segmento manutenzione e ingegneria (+36,7%).\r

\r

Nello stesso periodo l 'ebitda ricorrente si è attestato a 372,7 milioni di euro, con un margine del 19%, e un ebit ricorrente di 139,2 milioni (+14,7 milioni), con un margine del 7%. L'utile netto del semestre è stato quindi di 0,4 milioni. Nel primo semestre del 2024 la compagnia aerea ha trasportato un totale di 7,7 milioni di passeggeri, con un incremento dell'1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

\r

Tap segnala che per la seconda metà del 2024, le prenotazioni rimangono in linea con l'anno precedente, sebbene vi sia una qualche pressione sui rendimenti. Crescerà il focus sul mercato brasiliano con l'apertura di una nuova rotta: Florianópolis, e la riapertura di un'altra, Manaus, che porteranno l'offera a quota 13 destinazioni attraverso 15 rotte.\r

\r

«Nel secondo trimestre del 2024 abbiamo continuato il necessario percorso di trasformazione strutturale di Tap - ha commentato il ceo, Luís Rodrigues -. L'investimento nelle persone e nelle operazioni continua a confermare il focus e a mostrare risultati: una significativa riduzione delle interruzioni, il continuo aumento della puntualità e della regolarità e l'incremento dell'Nps (l'indice di soddisfazione dei clienti), con conseguente crescita dei ricavi.\r

\r

«La solida performance del secondo trimestre consente di ottenere un risultato netto positivo nel semestre che, nonostante la riduzione, viene raggiunto per la seconda volta consecutiva, ma ora senza tagli salariali»\r

\r

","post_title":"Tap: l'ottima performance del secondo trimestre riporta in utile i primi 6 mesi dell'anno","post_date":"2024-08-30T09:20:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725009659000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutteranno nell'aprile 2025 nella flotta Qantas i nuovi A321Xlr e la compagnia aerea australiana ha cominciato l'iter formativo dei suoi piloti. Qantas conta 28 nuovi aeromobili in ordine, che andranno progressivamente a sostituire gradualmente i B737-800. \r

\r

I piloti trascorreranno fino a 60 ore di addestramento nel simulatore (CAE 7000XR Series A320) e si prevede che più di 240 si sottoporranno all'addestramento nei prossimi tre anni; anche circa 2.000 membri dell'equipaggio di cabina verranno formati, man mano che gli A321Xlr entreranno in servizio.\r

\r

I nuovi velivoli saranno configurati con 197 posti in totale: 20 in business - in una configurazione 2-2 - e 177 in economy, in una configurazione 3-3; i primi tre aeromobili avranno invece 180 posti economy. Secondo Vanessa Hudson, ceo di Qantas, la compagnia australiana sarà una delle prime al mondo a volare con l'A321Xlr.\r

\r

«Quasi la metà di tutti i passeggeri che Qantas trasporta ogni anno viaggia con la nostra flotta di 737, quindi gli A321Xlr che abbiamo ordinato per sostituirli saranno determinanti per il nostro futuro. Nuovi aerei significano più posti di lavoro, formazione e opportunità di promozione per il nostro personale, e nei prossimi tre anni addestreremo più di 240 piloti sui nuovi velivoli».\r

\r

L'A321Xlr è cinque metri più lungo del 737-800, può volare per circa 8.700 km - un aumento di 3.000 km - e offrirà circa 13 posti in più.","post_title":"Qantas attende il primo A321Xlr per aprile 2025: iniziato il training dei piloti","post_date":"2024-08-30T09:15:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725009320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air inizia oggi, 30 agosto, a utilizzare carburante Saf di produzione nazionale, sul volo KE719 da Seoul Incheon a Tokyo Haneda. Korean Air diventa così la prima compagnia di bandiera coreana a operare voli commerciali parzialmente alimentati con Saf prodotto in loco.\r

\r

Da oggi e fino a luglio 2025, Korean Air utilizzerà una miscela Saf all'1% sulla rotta tra Seoul e Tokyo Narita, una volta alla settimana. Questa rotta servirà come punto di partenza per il programma Saf nazionale del vettore, con l'intenzione di espanderne gradualmente l'utilizzo alle rotte a medio e lungo raggio.\r

\r

Korean Air ha inotrodotto il Saf nelle sue operazioni dal 2017, su un volo passeggeri da Chicago a Seoul Incheon. Da allora la compagnia aerea ne ha esteso l'utilizzo alle rotte cargo da Oslo e Stoccolma a Seoul Incheon e ai voli passeggeri tra Parigi e Seoul Incheon. Nel 2023 il vettore ha effettuato sei voli di prova nell'ambito di un progetto di ricerca dimostrativo sul Saf guidato dal governo, contribuendo con i dati allo sviluppo di standard nazionali di qualità e produzione del SAF.\r

\r

Prosegue anche la ricerca per ridurre le emissioni di carbonio. La compagnia aerea continua ad aggiornare la propria flotta con modelli di aeromobili di nuova generazione, tra cui gli Airbus A220-300, A321-neo, Boeing 787-9, 787-10 e 737-8, che offrono emissioni di carbonio per posto a sedere inferiori del 20-25% rispetto agli aeromobili della generazione precedente.","post_title":"Korean Air: primo volo commerciale con l'utilizzo di Saf prodotto in Corea","post_date":"2024-08-30T09:03:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725008612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473459","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Miles&Smiles, il programma di fidelizzazione di Turkish Airlines, ha raggiunto quota 20 milioni di soci: un traguardo che segna 35 anni di crescita e innovazione dal varo dell'iniziativa dedicata ai frequent flyer nel 1989.\r

\r

Oggi i soci Miles&Smiles possono accumulare miglia con i voli di Turkish Airlines e delle compagnie aeree aderenti a Star Alliance, ma anche tramite le spese effettuate con carte di credito co-branded e con i programmi dei partner del vettore turco in vari settori, tra cui ospitalità, turismo, noleggio auto e tecnologia.\r

\r

Le miglia accumulate possono essere riscattate per biglietti premio in classe economica e business sui voli Turkish Airlines e dei membri di Star Alliance. Possono inoltre essere utilizzate per ottenere upgrade di cabina, franchigia bagaglio aggiuntiva, selezione del posto e molte altre caratteristiche di bordo che migliorano l'esperienza di volo dei soci. I soci Miles&Smiles possono anche riscattare le miglia sulla piattaforma online del programma, attiva in 19 Paesi. I soci possono acquistare carte regalo, convertire le miglia in punti dei partner del programma o semplicemente pagare online con le miglia presso oltre 100 marchi leader.\r

\r

Dalla sua nascita, Miles&Smiles ha emesso oltre 20 milioni di biglietti premio, a dimostrazione della sua immensa popolarità tra i viaggiatori. Attualmente sono attive partnership con oltre 300 marchi a livello globale, tra cui Booking.com, Marriott, Enterprise, Apple, Ikea, Sephora e Ticketmaster.","post_title":"Turkish Airlines: il programma Miles&Smiles raggiunge i 20 milioni di soci","post_date":"2024-08-29T14:04:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1724940273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473442","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chase, Marshall e Skye, SpongeBob e Patrick Stella, le tartarughe Ninja e Dora dal 2025 troveranno una nuova casa a Mirabilandia: la Nickelodeon Land. Grazie alla collaborazione fra il parco divertimenti e Paramount Global, la prossima stagione si arricchirà di una nuova area dedicata alle famiglie con bambini e giovani adulti.\r

\r

“Siamo elettrizzati all’idea della nuova stagione - commenta Sabrina Mangia, attuale sales and marketing director e prossima direttrice generale di Mirabilandia -. Essere stati scelti da Nickelodeon-Paramount per ospitare un’area così importante è davvero un privilegio di cui andare orgogliosi. Ancora una volta proporremo al nostro pubblico una stagione di grandi\r

novità: il conto alla rovescia è già iniziato\".\r

\r

Da oggi prende inoltre il via la campagna abbonamenti per la stagione 2025 di Mirabilandia. Per l’acquisto è attiva anche la modalità di pagamento con Scalapay, che consente di dividere l’importo in tre rate a interessi zero.","post_title":"Novità a Mirabilandia: arriva la Nickelodeon Land","post_date":"2024-08-29T12:02:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1724932974000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già attivo dallo scorso febbraio in tre lingue, spagnolo, inglese e tedesco, il nuovo chatbot di Riu Hotels & Resorts Claud-Ia sarà presto disponibile anche in francese, italiano, portoghese, olandese, russo e cinese. Il tool, sviluppato con tecnologia Google Cloud e DialogFlow e con il supporto di Emergya, partner strategico di Riu, utilizza il modello avanzato Gemini 1.5 Pro. \"La nostra compagnia si sta muovendo verso un’esperienza digitale personalizzata e in tempo reale - spiega il vp digital channels di Riu, Juan Campins -. Desideriamo che questa personalizzazione sia di tipo multicanale e, per farlo, ci basiamo sulla conoscenza del cliente, sull’utilizzo dei dati e sull’applicazione dell’Ia. Il nostro obiettivo è migliorare costantemente l’esperienza del cliente sia dal punto di vista digitale, sia dal punto di vista fisico, e continuare a sviluppare strumenti che consentano di ottimizzare la nostra gestione interna”.\r

\r

A partire da giugno, Claud·IA ha per di più introdotto la funzionalità che consente di effettuare prenotazioni direttamente dal chatbot ed è stato dotato di una personalità: due miglioramenti significativi che sono stati rapidamente conosciuti e apprezzati dagli utenti. Il 75% delle oltre 1.500 domande giornaliere inviate dai clienti oggi sono gestite sul momento, senza tempi di attesa, con risultati soddisfacenti. L’esperienza utente è stata inoltre personalizzata per gli utenti registrati, per risultare più su misura e adatta a loro. Il chatbot capisce quando un cliente desidera effettuare una prenotazione e gli fa domande pertinenti (hotel, numero di camere, date...), così da generare un link diretto all’hotel e al tipo di camera desiderata. È stato evidenziato che il 73% dei clienti che verificano la disponibilità di un hotel o di un particolare tipo di camera con questo sistema porta a termine la prenotazione. Un altro vantaggio del chatbot è che consente di registrare e salvare le informazioni ottenute durante le conversazioni, per permettere al team che si occupa dei dati di monitorare i principali temi, i trend, i punti deboli ed eventuali problemi specifici.\r

\r

Nei prossimi mesi, la catena punta a espandere ulteriormente le capacità del chatbot. Le migliorie in arrivo includono l’attivazione del chatbot nell’app di Riu, la possibilità di comunicare a voce e lo sviluppo di nuove funzionalità transazionali, come la possibilità di consultare il programma fedeltà Riu Class. Si sta inoltre lavorando per offrire un’esperienza di servizio al cliente a 360 gradi, che possa assisterlo durante il suo intero soggiorno nella destinazione scelta. Allo stesso tempo, la compagnia continua a esplorare nuove aree in cui applicare l’intelligenza artificiale. Tra queste troviamo gli assistenti vocali, la generazione automatica di contenuti e il supporto al contact centre attraverso l’elaborazione e la gestione delle e-mail. La società prevede anche di utilizzare modelli di Ia per ottimizzare il revenue management, gestendo gli inventari, le tariffe e le probabilità di cancellazione.","post_title":"Sempre più intelligenza artificiale nell'ospitalità: Riu potenzia il suo chatbot Claud-Ia","post_date":"2024-08-29T11:31:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1724931069000]}]}}