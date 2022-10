Flynas operativa sulla rotta dal Cairo ad AlUla, con due frequenze settimanali Flynas ha inaugurato ieri i collegamenti tra Il Cairo e AlUla, in linea con i piani della Vision 2030 dell’Arabia Saudita per trasformare AlUla in una destinazione turistica di livello mondiale. La compagnia opererà due voli settimanali diretti tra AlUla e Il Cairo, programmati ogni sabato e giovedì. “Grazie ad una maggiore capacità nei collegamenti aerei, sia a livello nazionale che internazionale, continueremo a costruire un ecosistema turistico sostenibile ad AlUla, aprendo i nostri paesaggi mozzafiato, i siti del patrimonio e gli eventi unici ad un maggior numero di persone a livello globale” ha dichiarato Phillip Jones, chief destination Mmanagement and marketing officer della Royal Commission for AlUla. La compagnia aerea ha recentemente annunciato la ripresa dei voli da AlUla verso Riyadh, Dammam e Dubai, con due voli settimanali per ciascuna destinazione ed è stata la prima compagnia aerea ad operare voli di linea internazionali per AlUla da Dubai nel novembre 2021. Il network di flynas include oltre 70 destinazioni nazionali e internazionali con la sua flotta di oltre 38 aeromobili ed ha trasportato più di 60 milioni di passeggeri dalla sua fondazione nel 2007.

Si presenta così al mercato la nuova rete Travel Angels. Fondata lo scorso gennaio da Deborah Rainis, direttore tecnico di agenzia da oltre 20 anni, raccoglie oggi 50 consulenti di viaggio. La nuova realtà sarà quindi presente alla fiera di Rimini (pad. C3 - 020), per presentare la propria offerta rivolta a consulenti di viaggio, ex agenti di viaggio e blogger/influencer venditori, nonché il nuovo sito www.travelangels.it.\r

\r

Proprio l'indirizzo web è una delle grandi novità, in quanto è stato pensato ed è strutturato per raccogliere le richieste dei clienti e permettere quindi ai consulenti di lavorare in modo mirato su segmento di specializzazione, con il vantaggio di ridurre al minimo richieste da clientela non in target con le proprie competenze e le pratiche non chiuse. L’idea che porta Travel Angels nel settore è infatti quella di organizzare il lavoro per specializzazioni, così da rispondere in modo più efficace ed efficiente ai bisogni dei viaggiatori e garantire al contempo una miglior gestione del lavoro per il professionista.\r

\r

“Il nostro nome ispira il nostro intento: essere gli angeli custodi di ogni viaggiatore - spiega Deborah Rainis -. Il nostro scopo è sintetizzato nel nostro motto: diventare la figura di riferimento, la persona di cui potersi fidare, la professionalità a cui potersi affidare nel momento in cui si pensa di viaggiare. E oggi, che in seguito alla pandemia il bisogno di sicurezza, la garanzia di assistenza, la necessità di supporto sono diventati improvvisamente fondamentali, è necessario rimettere in gioco la grande professionalità del consulente di viaggio, che merita il giusto riconoscimento per il suo lavoro e per la sua assistenza”","post_title":"La nuova rete Travel Angels ha realizzato oltre 5 mln di euro di vendite in soli sette mesi","post_date":"2022-10-07T10:52:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1665139923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair rilancia sulla Calabria con un network comprensivo di 15 rotte tra cui un nuovo collegamento invernale da Lamezia a Genova e uno da Crotone a Treviso. La winter 2022-23 della low cost dalla Calabria includerà 1 aeromobile basato, 15 rotte totali (12 da Lamezia e 3 da Crotone); 2 nuove rotte invernali verso Genova e Treviso; oltre 1,4 milioni di passeggeri previsti nell'anno fiscale 2023; oltre 1.100 posti di lavoro in totale, inclusi 30 diretti.\r

\r

Complessivamente, Ryanair opererà oltre 170 voli settimanali durante l'inverno, il 26% in più rispetto alla stessa stagione 2019.\r

\r

\r

\r

“Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive forniscono le basi da cui Ryanair può fornire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività - ha dichiarato il country manager della low cost, Mauro Bolla -. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Sacal per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare la regione Calabria\".\r

\r

“Si potenzia ulteriormente la rete aeroportuale calabrese e in particolare per l’aeroporto di Crotone” - commenta l’amministratore unico della Sacal, Marco Franchini -. A questa operatività aeronautica seguirà dalla prossima summer season l’attivazione degli oneri di servizio pubblico per quattro anni verso Roma Fiumicino”.","post_title":"Ryanair: il network dalla Calabria sale a quota 15 rotte, con due novità","post_date":"2022-10-07T10:38:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665139086000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“La nostra storia è il racconto di un’avventura; un’avventura che continua tutt’ora”: queste le parole di Riccardo Giondi, fondatore e presidente di Club del Sole. L'operatore open air ha tirato le somme su una stagione estiva dai numeri interessanti e tracciato le linee guida per il futuro. Sono state in particolare 3 milioni le presenze registrate a fine estate 2022 (il 51% in più rispetto al 2019), per un fatturato complessivo di 80 milioni di euro. “Stiamo intercettando anche nuovi mercati – spiega Angelo Cartelli, direttore generale della compagnia -. I dati estivi hanno registrato un ritorno di turisti stranieri, con le loro presenze nei nostri villaggi pari al 38%. Noi ora puntiamo a raggiungere il 45% per il 2023. In un’ottica di un continuo potenziamento dell’offerta, abbiamo operato inoltre rilevanti investimenti che hanno coinvolto diverse strutture del gruppo”.\r

\r

Il cliente post-Covid è alla ricerca di un maggiore contatto con la natura e di una nuova dimensione di vita: “E noi, nei nostri villaggi, offriamo un tipo di esperienza che si vorrebbe vivere sempre: la vita, come dovrebbe essere sempre – aggiunge Cartelli -. Un’esperienza di vacanza a contatto con gli altri e con la natura, completa di quegli elementi che nella quotidianità abbiamo perso, piena di valori. Questo sarà il nostro nuovo posizionamento per il futuro”.\r

\r

“Risultati tanto positivi ci spronano verso nuovi investimenti, nuovi mercati e acquisizioni – conclude infine il ceo del Club del Sole, Francesco Giondi -: cinque operazioni già in pipeline andranno quindi a consolidare la nostra presenza in Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, nonché Trentino Alto Adige. Quest’ultima operazione ci permetterà tra l'altro di destagionalizzare l'offerta assicurando continuità occupazionale al personale”.","post_title":"Club del Sole chiude l'estate con il 51% di presenze in più rispetto al 2019","post_date":"2022-10-07T10:33:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665138798000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un graduale ritorno alla norma cosiddetta \"use it or lose it\": il Parlamento europeo, considerata la positiva ripresa della domanda di traffico aereo, ha definito un percorso che, a partire dal prossimo 30 ottobre, prevede che le compagnie aeree dovranno utilizzare il 75% degli slot di decollo e atterraggio previsti per poterli mantenere anche nella stagione successiva.\r

\r

Per la stagione estiva 2023 tornerà all'80%, come prima della pandemia. Rimangono però alcune eccezioni per giustificare il mancato utilizzo degli slot come \"in caso di eventi con effetto dirompente sul trasporto aereo quali le emergenze epidemiologiche, i disastri naturali o i disordini politici diffusi\". La Commissione europea infatti \"potrà anche decidere di ridurre il valore minimo di utilizzo degli slot nel caso in cui i livelli di traffico aereo scendano, per due settimane consecutive, al di sotto dell'80% (rispetto ai dati del 2019) a causa del Covid-19, di un'altra situazione epidemiologica o come conseguenza diretta della guerra della Russia contro l'Ucraina\".\r

\r

Le nuove norme infine consentiranno di ripristinare, quando sarà possibile, la connettività aerea tra l'Unione europea e l'Ucraina. A tale fine, occorrerà però un periodo di ripristino di 16 settimane prima che i requisiti per l'utilizzo degli slot diventino nuovamente applicabili una volta riaperto lo spazio aereo ucraino.","post_title":"Slot aeroportuali: nell'estate 2023 si ritorna alle norme pre-Covid, utilizzo all'80%","post_date":"2022-10-07T10:16:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665137803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato in crescita del 20% rispetto all'anno pre-Covid 2019 per l'estate firmata Bluserena. Il gruppo ha in particolare registrato 1,2 milioni di presenze nelle sue 4.400 camere distribuite in 13 villaggi e resort mare a 4 e 5 stelle in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo. A trainare le performance, anche il costante investimento della compagnia sul miglioramento di strutture e servizi, favorito tra l'altro dall'acquisizione della stessa Blu Serena da parte del gruppo spagnolo Azora European Hotel & Leisure. L'operazione ha previsto infatti fin da subito un impegno di 30 milioni di euro per rinnovare i villaggi e progettare nuovi servizi per il cliente.\r

\r

L’estate 2022 è stata in particolare una stagione caratterizzata da importanti collaborazioni e attività, che hanno arricchito l’offerta di soggiorno nelle strutture della compagnia: grazie per esempio alla partnership con Toys Center e alla conferma della pluriennale collaborazione con le radio del gruppo Rtl 102.5, che hanno trasmesso live dal resort Is Serenas Badesi in Sardegna nei mesi di luglio e agosto. Inoltre, il complesso Ethra Reserve in Puglia, per qualche giorno si è trasformato in un set d’eccezione, ospitando il video clip della hit estiva dell’artista multiplatino Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Índigo. Conclusa la stagione estiva, Bluserena si trasferisce ora sulla neve e dal 23 dicembre accoglierà i propri ospiti nel 4 stelle hotel Sansicario Majestic, a pochi chilometri da Sestriere.","post_title":"Bluserena: fatturato in crescita del 20% rispetto al 2019","post_date":"2022-10-07T10:16:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665137763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il direttore generale tour operating di Alpitour World, Pier Ezhaya, è stato confermato dall'assemblea dell'associazione alla presidenza di Astoi Confindustria Viaggi per il secondo mandato consecutivo. Resterà in carica per il periodo 2022-2025 e guiderà anche il fondo Astoi a tutela dei viaggiatori. Ezhaya ha già ricoperto la carica di presidente nel biennio 2020-2022 e di vicepresidente vicario dal 2014 al 2018.\r

\r

\"Il biennio 2020-2022 è stato estremamente sfidante: ci siamo dovuti confrontare con due governi, presidenza Conte 2 e Draghi, facendo sempre fatica a far emergere l’importanza di questo comparto, ancora troppo distante dalle priorità del governo - sottolinea lo stesso Ezhaya -. Ora dovremo relazionarci con un terzo governo, auspicando che riesca a comprendere le peculiarità e i bisogni del turismo organizzato. Prossimi obiettivi della nostra associazione saranno la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, in particolare sui fondi stanziati ma non ancora erogati, e la ripresa delle strategie concrete del nostro core business. Vogliamo, infatti, essere parte attiva del Piano strategico per il turismo. Abbiamo tante incognite davanti a noi e non possiamo prevederle tutte, come ci ha insegnato la pandemia; ci portiamo via però, al termine di questa lunga crisi, anche una grande certezza ed è quella di aver capito, semmai ce ne fosse stato bisogno, che questo settore è coriaceo e forte, si piega ma non si spezza, fa leva sulla passione e sui valori umani che sono intrinseci del nostro mestiere per resistere e difendersi. E forse da questa pandemia abbiamo anche imparato che dobbiamo restare uniti, saper fare sistema prima di competere, creare valore prima delle quote di mercato che poi, nel caso, arriveranno da sole. Mi auguro perciò di collaborare efficacemente con le altre associazioni del settore, in particolare quelle del turismo organizzato come fin qui ho fatto, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti delle istituzioni e dei media\".\r

\r

In base a quanto previsto dallo statuto, il presidente Astoi ha quindi nominato il vice presidente vicario, affidando l’incarico ad Andrea Mele (Viaggi del Mappamondo), mentre l’assemblea ha eletto Marco Peci (Quality Group) in qualità di vice presidente elettivo. Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo Lorenzo Agati (Wep), Mario Aprea (Ota Viaggi), Davide Catania (Alidays) , Michele Mosca (Guiness Travel), Frederic Naar (Naar To), Roberto Pagliara (Nicolaus Tour), Stefano Pompili (Veratour), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Carlo Schiavon (Costa Crociere), Ludovico Scortichini (Go World), Stefano Maria Simei (Th Resorts) e Andrea Vannucci (Sporting Vacanze). Sono stati eletti membri del collegio dei revisori dei conti Alessandro Seghi (gruppo Alpitour), Andrea Angeli (Quality Group), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour), nonché membri del collegio dei probiviri Francesco Caputo (Inter-Studio Viaggi), Mario Di Nicolantonio (Dimensione Turismo) e Armanda Vendemini (Boscolo Tours). Il collegio dei revisori dei conti del fondo Astoi è invece composto da Fabio Piciucchi, nonché ancora da Alessandro Seghi (gruppo Alpitour) e Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour).\r

\r

Il Presidente Pier Ezhaya lavorerà in squadra e con il supporto dei due vicepresidenti, del consiglio direttivo e del direttore generale Flavia Franceschini; sarà inoltre affiancato da otto deleghe esecutive: rapporti con i vettori aerei; rapporti con le associazioni estere; gestione piattaforma osservatorio Astoi; gestione piattaforma Adv overview; marketing ed eventi; coordinamento delle commissioni; studi di settore e formazione; rapporti con enti del turismo. Ci saranno poi tre commissioni (education, Italia e tailor made) e quattro gruppi di lavoro (fiscale, legale, amministrazione del personale e spedizione cataloghi). Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo del fondo Astoi a tutela dei viaggiatori Mario Aprea (Ota Viaggi), Frederic Naar (Naar To); Roberto Pagliara (Nicolaus Tour); Marco Peci (Quality Group), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare) e Stefano Pompili (Veratour).\r

\r

Tra gli obiettivi per il triennio 2022-2025, si segnalano la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, per veder distribuiti i fondi non ancora assegnati, pari a 39,3 milioni di euro. L'intenzione, inoltre, di dedicarsi finalmente alle strategie che durante l’emergenza pandemica erano state congelate, in particolare al fine di potenziare i rapporti con le associazioni estere e con un focus sulla delega agli studi di settore e alla formazione in uno scenario economico e turistico in continuo mutamento. Il tutto senza dimenticare la validità di un progetto federativo con le altre associazioni, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti di istituzioni e media.","post_title":"Pier Ezhaya confermato alla presidenza Astoi: \"Siamo un settore coriaceo\"","post_date":"2022-10-07T10:00:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1665136826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flynas ha inaugurato ieri i collegamenti tra Il Cairo e AlUla, in linea con i piani della Vision 2030 dell’Arabia Saudita per trasformare AlUla in una destinazione turistica di livello mondiale. La compagnia opererà due voli settimanali diretti tra AlUla e Il Cairo, programmati ogni sabato e giovedì.\r

\r

“Grazie ad una maggiore capacità nei collegamenti aerei, sia a livello nazionale che internazionale, continueremo a costruire un ecosistema turistico sostenibile ad AlUla, aprendo i nostri paesaggi mozzafiato, i siti del patrimonio e gli eventi unici ad un maggior numero di persone a livello globale” ha dichiarato Phillip Jones, chief destination Mmanagement and marketing officer della Royal Commission for AlUla.\r

\r

La compagnia aerea ha recentemente annunciato la ripresa dei voli da AlUla verso Riyadh, Dammam e Dubai, con due voli settimanali per ciascuna destinazione ed è stata la prima compagnia aerea ad operare voli di linea internazionali per AlUla da Dubai nel novembre 2021.\r

\r

Il network di flynas include oltre 70 destinazioni nazionali e internazionali con la sua flotta di oltre 38 aeromobili ed ha trasportato più di 60 milioni di passeggeri dalla sua fondazione nel 2007.","post_title":"Flynas operativa sulla rotta dal Cairo ad AlUla, con due frequenze settimanali","post_date":"2022-10-07T09:48:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665136118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431831","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qantas ha scelto Tal Aviation quale gsa in Germania, Austria e Svizzera, ampliando così la collaborazione già esistente per servizi di vendita e distribuzione in altri mercati europei. \r

\r

Una collaborazione che risponde alla crescente domanda di traffico passeggeri nella regione. \"La crescita della piattaforma di distribuzione di Qantas in altri mercati, unita alla forte domanda di viaggi aerei della regione, consentirà agenti e viaggiatori un'esperienza di customer service più personalizzata\" afferma Nissim Sagis, vp commercial di Tal Aviation.\r

\r

Il team tedesco del gsa, guidato dall'amministratore delegato Sven Meyer, fornirà attivamente servizi di vendita, marketing e altro per supportare il settore dei viaggi e i potenziali clienti.\r

\r

Qantas ha apportato numerosi aggiornamenti al proprio network negli ultimi mesi, inclusa l'aggiunta di servizi nei mercati esistenti, fornendo ulteriori collegamenti e opportunità di viaggio ai viaggiatori d'affari e di piacere.","post_title":"Qantas amplia la collaborazione con Tal Aviation a Germania, Austria e Svizzera","post_date":"2022-10-07T09:32:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665135130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I turisti italiani in Spagna nei primi otto mesi del 2022 hanno recuperato l'86% dei numeri pre-pandemia. Tra gennaio e agosto 2.721.503 di nostri connazionali si sono recati nel Paese, con un incremento del 224% sul 2021, 639.323 presenze nel solo mese di agosto. Numeri che confermano il ritorno a livello globale dei turisti stranieri in Spagna: 48,1 milioni negli otto mesi considerati.\r

\r

\"Questi dati sono molto positivi - dichiara Isabel Garaña, Console aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano, alla II Convention di Turespaña - con l’incremento nel mese di agosto del 106,4% di presenze rispetto all’anno scorso. Spiccano, inoltre, i dati sulla spesa turistica degli italiani che fino ad agosto è arrivata quasi ai livelli dello stesso periodo del 2019 (oltre il 94%)». La spesa media giornaliera dei visitatori italiani è di 1.030 euro (148 euro al giorno) per un totale di 2.418.000 euro.\r

\r

Destinazione prediletta degli italiani è la Cataluña, seguita dalle Baleari, poi Canarie, Comunità Valenciana e Andalusia; infine Madrid. Dall’Italia è arrivato il 9,2% del totale dei viaggiatori in aereo, registrando così una crescita del 69,1%; nell’80% dei casi, inoltre, gli italiani hanno scelto le compagnie a basso costo. La durata della permanenza in Spagna dei turisti italiani in agosto è mediamente di 6,9 giorni.","post_title":"Spagna: oltre 2,7 milioni di turisti italiani nei primi otto mesi del 2022","post_date":"2022-10-07T09:25:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1665134701000]}]}}