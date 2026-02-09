Flynas aprirà una compagnia aerea low cost in Siria Flynas si appresta a lanciare una divisione siriana, che opererà con il marchio Flynas Syria. La low cost saudita afferma che la nuova compagnia inizierà le operazioni nel quarto trimestre di quest’anno. Flynas Syria sarà di proprietà di una joint venture, con il 51% detenuto dall’autorità generale siriana per l’aviazione civile e Flynas che deterrà il restante 49%. Il network del nuovo vettore includerà diverse destinazioni in Medio Oriente, Europa e Africa e migliorerà i collegamenti dalla Siria. Sebbene i dettagli sulla flotta della compagnia aerea non siano ancora stati resi noti, Flynas è un importante cliente Airbus con ordini per 200 A320neo e A321neo, di cui 61 già consegnati, oltre a 15 A330-900. Il vettore opera già voli per Damasco da Riyadh, Jeddah e Dammam. «Tutte le procedure operative e di licenza necessarie sono attualmente in fase di completamento in coordinamento con le autorità competenti» spiega una nota di Flynas, evidenziando che la compagnia aerea rispetterà i «più elevati requisiti di sicurezza aerea». Il presidente dell’Autorità generale siriana per l’aviazione civile, Omar Hisham Al-Hosari, afferma che l’accordo di joint venture rappresenta un “passo strategico” nell’ambito di un più ampio sforzo volto a “ricostruire e rimodellare” il settore del trasporto aereo del Paese, sulla base di “fondamenti economici e normativi moderni”. Il direttore di Flynas, Bander Almohanna, afferma che l’iniziativa siriana rappresenta un “balzo in avanti” nella “ambiziosa” strategia di crescita della compagnia aerea: «Avrà un impatto positivo sui risultati finanziari dell’azienda e rafforzerà la fiducia degli investitori nella nostra capacità di creare valore a lungo termine. Siamo orgogliosi di portare la nostra esperienza pionieristica nel settore dell’aviazione low cost sul mercato siriano, creando una compagnia aerea low cost di livello mondiale che contribuisce alla connettività regionale e internazionale della Siria». Condividi

