Flibco.com debutta in Italia: dal 25 marzo il collegamento Torino-Milano Malpensa

Flibco.com debutta in Italia: da oggi sono infatti aperte le vendite online per i collegamenti fra la città di Torino e l’aeroporto di Milano Malpensa. Il servizio sarà effettivamente operativo a partire da venerdì, 25 marzo.

Il nuovo collegamento gestito dalla società specializzata in soluzioni di mobilità aeroportuale sarà attivo 7 giorni su 7, con tariffa fissa di 22 euro. Ogni giorno, ci saranno 10 partenze da Torino in direzione di Milano Malpensa e 10 partenze da Milano Malpensa in direzione Torino e il servizio sarà operato dal partner locale Linea Azzurra. Per venire incontro alle esigenze dei diversi passeggeri, a Torino i bus effettueranno 3 fermate, presso la stazione Torino Lingotto, la stazione Torino Porta Susa e in Corso Giulio Cesare.

La programmazione delle corse è basata su un’analisi approfondita degli orari del traffico aereo e permette ai passeggeri di arrivare o lasciare l’aeroporto senza inutili perdite di tempo, poiché sincronizzata con il calendario di arrivi e partenze delle compagnie aeree.

I collegamenti saranno operati tramite bus di ultima generazione, tutti appartenenti alla categoria Euro 6, per garantire le minori emissioni possibili di gas inquinanti. Inoltre, le navette saranno attrezzate con tutti gli equipaggiamenti necessari per garantire un viaggio confortevole: wi-fi gratuito, prese Usb per ricaricare tablet e smartphone, toilette a bordo e ampio spazio per le gambe.

“Crediamo fortemente nel mercato italiano, caratterizzato da grande dinamismo e da un patrimonio turistico davvero enorme – ha commentato Tobias Stüber, ceo di flibco.com -. Con il nostro sbarco in Italia puntiamo a offrire un servizio moderno, di alta qualità e fortemente orientato alla digitalizzazione, per supportare e contribuire a rilanciare il settore del trasporto aeroportuale dopo la crisi da Covid-19. Nei nostri piani di sviluppo futuro, puntiamo ad attivare il nostro servizio in altri aeroporti italiani, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di mobilità e contribuire al rilancio del settore turistico del Paese, sostenendo allo stesso tempo il sistema economico delle città in cui operiamo”.