Finnair rivede al rialzo le stime di utile 2023 grazie al boom della domanda di viaggio Finnair ha alzato l’outlook finanziario per l’intero 2023, stimando un utile operativo comparabile che eguaglierà – o addirittura supererà – il livello immediatamente precedente alla crisi (162,8 milioni di euro). La compagnia segnala come il miglioramento della prospettiva sia da ricondurre ad una domanda di viaggio più forte di quanto previsto in precedenza, in parallelo ad una strategia di migliorata efficienza sta procedendo bene. Pur avendo alzato le previsioni di profitto, il vettore ritiene che i ricavi non raggiungeranno i 3,1 miliardi di euro previsti per il 2019. Finnair afferma che potrebbe potenzialmente raggiungere il suo obiettivo di margine di profitto operativo comparabile – fissato al 5% – con circa 12-18 mesi di anticipo. “Tuttavia, l’ambiente operativo continua a essere incerto, poiché il prezzo del carburante è ancora elevato e la fine della chiusura dello spazio aereo russo non è ancora in vista”. Possibili ostacoli restano anche quelli rappresentati dall’aumento dei tassi di interesse e dall’inflazione.

