Finnair decolla alla volta di Tokyo Haneda il 30 ottobre, con voli giornalieri Finnair aprirà il prossimo 30 ottobre voli diretti da Helsinki a Tokyo-Haneda, dando così nuovo impulso al network asiatico. I collegamenti per il secondo aeroporto di Tokyo saranno giornalieri, e si aggiungeranno ai voli bisettimanali per Narita, offrendo ai clienti un’ampia scelta di opzioni di volo per il Giappone e la capitale del Paese. Sulla rotta Finnair impiegherà aeromobili Airbus A350, dotati di nuove cabine per il lungo raggio, tra cui le poltrone Air Lounge Business Class, una nuovissima Premium Economy e una cabina Economy rinnovata. L’operativo prevede partenza da Helsinki alle 17:55 e arrivo a Tokyo Haneda alle 14:25 del pomeriggio successivo; il volo di ritorno decolla da Haneda alle 21:55 e atterra in Finlandia alle 04:25 del mattino seguente.

