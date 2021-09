Finnair amplia le opzioni a disposizione dei passeggeri per effettuare i test Covid

Finnair espande le opzioni a disposizione dei passeggeri per effettuare i test Covid, incluso il Pcr al prezzo di 99 euro. La certificazione negativa è un prerequisito per l’ingresso in diversi paesi, soprattutto se il passeggero non è stato completamente vaccinato. Finnair aveva precedentemente introdotto il test rapido antigenico vicino all’aeroporto di Helsinki, che costa 65 euro.

Il test è gestito dal Finnair Health Services ed è disponibile su appuntamento a partire dal 28 settembre presso la sede di Finnair a Vantaa, vicino all’aeroporto, in Tietotie 9. Le prenotazioni possono essere fatte online ed è possibile pagare il test con una carta di debito o di credito all’HottTestpoint.

La compagnia aerea ricorda ai propri passeggeri che le restrizioni d’ingresso dei diversi paesi possono cambiare con un breve preavviso, pertanto è responsabilità del viaggiatore assicurarsi di soddisfare i requisiti richiesti dal paese di destinazione e dell’eventuale paese di transito.