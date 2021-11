Faa: il 5G potrebbe interferire con le strumentazioni degli aerei

La Federal aviation administration (Faa) ha avvertito le compagnie aeree dell’interferenza della tecnologia cellulare 5G di prossima generazione, in quanto potrebbe generare interferenze elettroniche dagli aerei e influenzare i sistemi di sicurezza degli aeromobili.

“Gli operatori devono essere preparati alla possibilità che l’interferenza dei trasmettitori 5G e di altre tecnologie possa causare il malfunzionamento di alcune apparecchiature di sicurezza, richiedendo loro di adottare misure di mitigazione che potrebbero influire sulle operazioni di volo”, ha avvertito la Faa, come ha scritto Travel Weekly.

La Faa segnala il rischio dal lancio del 5 dicembre delle reti wireless a banda larga 5G in una gamma di frequenza più elevata, nota come spettro in banda C, la più alta mai consentita.

La gamma di frequenze 5G sarà più vicina della gamma occupata alle frequenze utilizzate dagli operatori aerei per i radio altimetri, che misurano la distanza di un aeromobile quando vola ad altitudini di circa 2.500 piedi o meno.

La Federal aviation ha chiesto ai piloti di linea di raccomandare ai passeggeri di spegnere tutti i dispositivi elettronici portatili dotati di 5G o di mettersi in modalità aereo durante il volo. La FAA chiede inoltre agli operatori aerei di segnalare immediatamente qualsiasi interferenza.