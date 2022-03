Eurowings Discover operativa sulla nuova rotta Monaco-Las Vegas con due voli settimanali

Eurowings Discover ha fatto il suo debutto ieri sulla nuova rotta da Monaco di Baviera verso Las Vegas: l’Airbus A330-300 è decollato da Monaco alle 12:45 con quasi 300 passeggeri a bordo per il volo di 12 ore verso l’aeroporto McCarran della città del Nevada. Il servizio collegamento viene operato due volte alla settimana, il venerdì e la domenica.

La sussidiaria di Lufthansa, Eurowings Discover, sta introducendo anche altre destinazioni leisure a lungo raggio da Monaco: oltre a Las Vegas, saranno infatti disponibili voli per Cancun e Punta Cana.

Alla cerimonia di inaugurazione della nuova rotta per Las Vegas hanno presenziato il chief revenue officer di Eurowings Discover Marco Götz e Thomas Kube, head of route and passenger development di Flughafen München GmbH.