Etihad: utile netto di 231,7 milioni di dollari. Crescita el 48% Etihad Airways ha riportato un utile al netto delle imposte di circa 231,7 milioni di dollari, con un incremento del 48% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Un fattore chiave di questa crescita sono state le entrate dei passeggeri , che sono aumentate del 24% dalla prima metà del 2023 a 3,1 miliardi di dollari. Mentre il fattore di riempimento è rimasto stabile all’85%, Etihad Airways ha aumentato significativamente la propria capacità negli ultimi 12 mesi, aggiungendo 16 nuovi aeromobili, lanciando voli verso 11 nuove destinazioni e aggiungendo frequenze a quelle esistenti. Ciò si è tradotto in una crescita del 38% su base annua del numero di passeggeri trasportati nella prima metà del 2024, a 8,7 milioni. La compagnia aerea con sede ad Abu Dhabi è ancora alle prese con ritardi nelle consegne di aerei Boeing e Airbus e, sebbene questi ritardi non ostacoleranno la sua crescita, avrebbe potuto espandersi ulteriormente se avesse ricevuto capacità aggiuntiva in tempo, ha affermato Antonoaldo Neves, amministratore delegato di Gruppo aeronautico Etihad Airways. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473046 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways ha riportato un utile al netto delle imposte di circa 231,7 milioni di dollari, con un incremento del 48% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un fattore chiave di questa crescita sono state le entrate dei passeggeri , che sono aumentate del 24% dalla prima metà del 2023 a 3,1 miliardi di dollari. Mentre il fattore di riempimento è rimasto stabile all’85%, Etihad Airways ha aumentato significativamente la propria capacità negli ultimi 12 mesi, aggiungendo 16 nuovi aeromobili, lanciando voli verso 11 nuove destinazioni e aggiungendo frequenze a quelle esistenti. Ciò si è tradotto in una crescita del 38% su base annua del numero di passeggeri trasportati nella prima metà del 2024, a 8,7 milioni. La compagnia aerea con sede ad Abu Dhabi è ancora alle prese con ritardi nelle consegne di aerei Boeing e Airbus e, sebbene questi ritardi non ostacoleranno la sua crescita, avrebbe potuto espandersi ulteriormente se avesse ricevuto capacità aggiuntiva in tempo, ha affermato Antonoaldo Neves, amministratore delegato di Gruppo aeronautico Etihad Airways. [post_title] => Etihad: utile netto di 231,7 milioni di dollari. Crescita el 48% [post_date] => 2024-08-09T11:48:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723204103000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo l’assegnazione delle rotte in continuità territoriale C, Cagliari-Milano Linate e Olbia-Milano Linate ad Aeroitalia e Olbia-Roma Fiumicino a Volotea, la Commissione europea ha pubblicato le due nuove procedure di gara per l’affidamento dei collegamenti Alghero-Milano Linate e Alghero-Roma Fiumicino, con offerte da presentare entro 60 giorni da parte delle compagnie aeree. L’assessore regionale ai trasporti della Sardegna, Barbara Manca, ha spiegato che le risorse a disposizione ammontano a 4 milioni di euro. I bandi sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica SardegnaCAT e fanno riferimento ai servizi aerei da Alghero per Linate e Fiumicino per il periodo dal 27 ottobre 2024 al 25 ottobre 2025. Per la rotta con Linate, la compensazione finanziaria massima da assumere a base d’asta e’ pari a 3.460.361,77 euro al netto dell’Iva (pari a euro 3.806.397,95 Iva compresa al 10%). Rispetto al bando precedente, l’incremento percentuale è stato del 68,6%. Per la rotta con Fiumicino , la compensazione finanziaria massima e’ di 7.231.446,97 euro al netto dell’Iva (pari a euro 7.954.591,67 Iva compresa al 10%) e corrisponde a un incremento percentuale del 46,1%. [post_title] => Continuità territoriale Sardegna: pubblicate le gare per Alghero [post_date] => 2024-08-09T11:31:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723203077000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473019 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_473020" align="alignleft" width="300"] I Ricci nel 1954[/caption] Un pezzo importante della storia del turismo della riviera Romagnola. I Ricci Hotels di Cesenatico compiono 70 anni. Tutto è cominciato con nonno Augusto Ricci nel 1954: mentre la riviera Adriatica era ancora tutta da scoprire, ebbe l’intuizione di proporre un nuovo modello di soggiorno per accogliere vacanzieri alla ricerca di relax e spensieratezza in riva al mare. Vendette un palazzo storico a Savignano sul Rubicone e comprò a Cesenatico la pensione la Sportiva. Sono nati così i Ricci Hotels, oggi cinque strutture di cui quattro vicino al mare: gli hotel Sport, Valverde, Nettuno e Villa Mia, nonché il cascinale di campagna Podere la Fattoria di Canonica a Sant’Arcangelo di Romagna. «Nonno Augusto andava a fare promozione in spiaggia con i turisti tedeschi, con i quali riusciva a parlare affabilmente, avendo lavorato in Germania nel primo dopoguerra e conoscendo bene la lingua – raccontano i nipoti Giuseppe e Clemente Ricci, oggi titolari della compagnia –. Lui sapeva stare tra la gente strappando sorrisi con il sorriso, e attirò a sé una bella schiera di turisti pionieri che in quegli anni di ricostruzione iniziavano a scoprire l’Adriatico. Costruiva solide relazioni umane e tanti visitatori tornavano anno dopo anno. Ancora oggi le relazioni nei Ricci Hotels hanno un profondo significato». L'espansione [caption id="attachment_473021" align="alignright" width="300"] I Ricci nel 2024[/caption] Nel 1955 alle otto camere iniziali della Sportiva si aggiunse un altro piano, fino ad arrivare a 30 stanze tutte con bagno privato e balcone. E qualche tempo più tardi, nel 1963, nonno Augusto fu nominato cavaliere della Repubblica italiana al merito, per essere stato uno dei protagonisti del fenomeno turistico in Romagna. Era un nonno social. «I vacanzieri venivano a trovarci ogni anno nello stesso periodo e ritrovavano gli stessi amici dell’anno prima - raccontano i fratelli Ricci -. Erano gli anni della Dolce Vita e c’era voglia di stare insieme come in una grande famiglia». Nel 1972, il testimone passò a Giancarlo e Marisa Ricci (premiati poi per i risultati raggiunti come cavaliere e ufficiale al merito della Repubblica italiana nel 1989), che ingrandirono la struttura dando origine all’hotel Sport, il primo di Cesenatico ad avere una grande piscina, con 50 camere. Idearono anche le gite fuori porta, affittando un castello sulle colline romagnole per far vivere ai turisti esperienze diverse a base di cibo e buon vino. Alle soglie degli anni ’80, nel 1979, Giancarlo e Marisa comprarono anche l’hotel Valverde, storico albergo fronte mare, che arricchirono di servizi come il primo campo da squash all’aperto e la piscina più ampia di tutta Cesenatico. Negli anni successivi sarebbe diventato il grande complesso denominato hotel Valverde & Residenza. Anche lo Sport è stato ampliato e la vecchia pensione è diventata una moderna residenza con un totale di 100 fra camere e appartamenti. Altro fortunato acquisto l’hotel Nettuno, nel 2010, totalmente ristrutturato nello stile delle case degli Hamptons e romanticissimo. La quarta generazione «È stato un lungo cammino fatto di continui ampliamenti, ristrutturazioni e nuovi servizi per stare al passo coi tempi e anticipare i desideri dei clienti - dice Giancarlo Ricci, che all’età di 86 anni è ancora buon consigliere -. Ricordo sempre una nostra cara cliente ticinese, che ci ha frequentato per quasi 50 anni, che mi diceva: lei Giancarlo ha la malattia del mattone. In effetti è così, ma se si vuole stare sul mercato da protagonisti serve innovazione e le strutture vanno rinnovate continuamente. Ed è quello che ho insegnato ai miei figli». Oggi la famiglia Ricci è pronta per affrontare una nuova grande sfida. «Abbiamo rilevato una colonia abbandonata da anni (la Santa Monica), con una spiaggia privata di 3 mila metri, per realizzare un albergo direttamente sulla spiaggia, in una grande area e con servizi innovativi: un progetto di rigenerazione urbana dopo anni di degrado e abbandono», raccontano Giuseppe e Clemente. Intanto è stata inaugurata la nuova spiaggia privata, Ricci Beach, attrezzata con giochi in legno e palestra, nuove cabine, campo da beach volley/beach tennis, grandi spazi fra gli ombrelloni. La famiglia Ricci continua il suo viaggio contemporaneo nell’ospitalità: «Oggi, che i nostri cinque figli si stanno preparando per la quarta generazione – concludono i fratelli Ricci -, cerchiamo nelle nostre strutture di esprimere lo stesso senso di accoglienza delle origini, che fa sentire gli ospiti parte della famiglia». [post_title] => I Ricci Hotels celebrano i loro primi 70 anni: una storia di Romagna [post_date] => 2024-08-09T10:07:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723198051000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473016 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha aperto in questi giorni Silver Cape: la nuova area del parco acquatico del Lido di Jesolo, Caribe Bay, è situata in posizione panoramica e si raggiunge attraverso un percorso pedonale che si intreccia con le anse dello scivolo Silver Waterfalls, completamente rinnovato e composto da sette salti d’acqua incluso uno alto 17 metri. L’itinerario si snoda tra passaggi segreti, antiche rovine, ponti sospesi e tunnel nella vegetazione tropicale. Immersa in un palmeto di 300 esemplari, Silver Cape propone postazioni relax allestite con tende in stile piratesco, lettini king size e cassette di sicurezza, e offrirà un punto ristoro per pranzare con vista panoramica sul parco e sulle cascate. A prendere il nome da questa nuova area è anche lo spettacolo The Pirates of Silver Cove, che coinvolge tutti gli ospiti del Caribe Bay. Anticipato da potenti colpi di cannone, scintille ed effetti speciali, mette in scena un vero e proprio assalto al parco. Da segnalare anche il servizio gratuito Prenota attrazione, che, dopo il successo dello scorso anno, è stato esteso a tutte le zone più frequentate del Caribe Bay: lo scivolo più alto d’Europa, Captain Spacemaker, le discese al buio delle Scary Falls, le curve paraboliche del Tortuga Sky, le rapide delle Silver Waterfalls e le sfide di velocità dei Toboganes. Il sistema funziona tramite smartphone: basta puntare un Qr-code e presentarsi per il ritiro del gommone al turno assegnato… “Quest’anno abbiamo investito più di 2 milioni di euro tra ampliamenti e restyling, per un totale di 5 mila mq di spazi aggiuntivi a disposizione degli ospiti, che rendono il parco sempre più vivibile, anche nelle giornate di massima affluenza - sottolinea il ceo e founder del Caribe Bay, Luciano Pareschi -. Nonostante il meteo di giugno non sia stato particolarmente clemente, l’andamento della prima parte di luglio ci fa ben sperare per un’estate in linea con lo scorso anno, anche in considerazione delle buone performance degli arrivi dall’estero, con Germania ed Europa Centrale in testa, seguite da Slovenia e Ungheria”. [post_title] => Al Caribe Bay di Jesolo debutta l'area Silver Cape. Quest'anno investimenti per oltre 2 mln [post_date] => 2024-08-09T09:48:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723196891000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473001 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sabrina Mangia è il nuovo direttore generale del parco di Mirabilandia. Il suo incarico partirà dal 1° settembre quando Riccardo Capo, attuale responsabile, lascerà l’azienda. Torinese, classe 1978, sposata, mamma di due figli e residente in Romagna, Sabrina Mangia vanta un’esperienza di oltre vent’anni nell’industria del leisure ed entertainment. Laureata in business administration a Torino, bachelor degree sempre in business administration e specializzazione in marketing all’università di Brighton, ha svolto per dieci anni incarichi di responsabilità nel settore degli eventi e del marketing nel campionato Mondiale superbike, prima di approdare nel 2010 a Mirabilandia con il ruolo di manager in marketing e comunicazione. Nel 2017 ha assunto l’incarico di direttore sales e marketing del parco, al quale si è aggiunta nel 2024 anche la responsabilità per le sponsorizzazioni per il mercato italiano e spagnolo. Il management del gruppo Parques Reunidos e il personale di Mirabilandia ringraziano Riccardo Capo per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, augurandogli di proseguire con successo la propria carriera. Sotto la guida di Sabrina Mangia il parco continuerà, insieme a tutte le persone che vi lavorano, a impegnarsi per raggiungere grandi risultati. [post_title] => Sabrina Mangia nuovo direttore generale di Mirabilandia [post_date] => 2024-08-08T14:20:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723126804000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472983 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_255399" align="alignleft" width="300"] Valencia[/caption] La regione di Valencia in Spagna imporrà multe fino a 600.000 euro su affitti a breve termine senza licenza e sul mercato nero. Ma riserva attenzione anche agli appartamenti in stile Airbnb. Questo nel tentativo di fermare il turismo eccessivo nella zona, che ha anche messo ulteriore pressione sulle strutture pubbliche locali e ha fatto aumentare i prezzi degli affitti nelle principali destinazioni turistiche europee. Secondo Airbtics, una società di analisi di Airbnb, l'alloggio medio Airbnb o in affitto a breve termine a Valencia ha un tasso di occupazione mediano del 79%, con prenotazioni per 288 notti all'anno. Con una tariffa giornaliera di 93 euro in media, nel 2023 gli host hanno registrato un fatturato tipico di circa 27.000 euro per l'intero anno. Al 15 aprile di quest'anno, c'erano 9.128 annunci Airbnb attivi, secondo Airbtics. Alcuni dei quartieri di Valencia che registrano la maggiore richiesta di affitti a breve termine sono Ciudad de las Artes y las Ciencias, La Lonja de la Seda e Valencia Cathedral. Tuttavia, il mercato degli affitti a breve termine in Spagna, oltre agli Airbnb, comprende molti altri appartamenti. In quanto tale, è già un mercato molto consolidato e svolge un ruolo chiave nel sostenere l'economia locale. [post_title] => Valencia: 600 mila euro di multa agli affitti brevi senza licenza [post_date] => 2024-08-08T12:20:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723119651000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472962 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_218419" align="alignleft" width="300"] La Allure of the Seas[/caption] Oltre 35 opzioni per cenare e bere, tra cui il Pesky Parrot tiki bar, che è stato inaugurato di recente, oltre a nuove esperienze e occasioni per rilassarsi, con l'Ultimate Abyss di dieci piani, piscine in stile resort e altro ancora. Debutterà da Barcellona ad aprile del 2025 la Allure of the Seas completamente rinnovata dopo un restyling epico da oltre 100 milioni di dollari. Gli itinerari da sette notti nel Mediterraneo occidentale includeranno inoltre scali in Provenza (Marsiglia), a Firenze/Pisa (La Spezia), a Roma, a Palma di Maiorca e in altre mete ancora. Con l’aggiunta delle nuove Ultimate Panoramic suite sul ponte di Allure, che offrono una vista a 200 gradi sul mare, le nuove esperienze si sommano a una serie di attrazioni che ritornano. C'è di tutto: dall'intrattenimento di Royal Caribbean, con i suoi spettacoli che spaziano tra aria, ghiaccio, acqua e palcoscenico, alle emozioni come l'arrampicata su roccia e i simulatori di surf FlowRider. Senza dimenticare, naturalmente, i punti di ristoro come lo Schooner Bar, il pub inglese Bow & Stern, i classici italiani del Giovanni's Table, la steakhouse americana Chops Grille e altro ancora. Dopo il successo della rinnovata Oasis of the Seas nel 2019, Allure è l'ultima della classe Oasis a essere re-immaginata come parte del programma Royal Amplified di Rcl, inaugurato per la prima volta nel 2018. La Allure sarà una delle sei unità Royal Caribbean che salperanno da cinque destinazioni in Europa nell’estate del 2025, prima di dirigersi, a novembre, a Fort Lauderdale, in Florida. [post_title] => Restyling da 100 mln per la Allure of the Seas: debutto a Barcellona ad aprile 2025 [post_date] => 2024-08-08T11:01:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723114872000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472915 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passa di mano il ramo d'azienda operativo di Halldis. Con un'operazione complessa Castello sgr, controllata di Anima Holding, ha infatti acquisito le attività della compagnia di affitti brevi. La transazione è avvenuta tramite Vita srl, società operativa recentemente costituita dalla stessa Castello dedicata alla gestione immobiliare a 360 gradi. Il corrispettivo dell’operazione è pari a 2,6 milioni di euro in contanti. Allo stesso tempo però Halldis ha acquisito il 21% di Vita: su quest’ultima quota è previsto un meccanismo di put and call (diritto ad acquistare o vendere, ndr), da esercitarsi dopo la fine del periodo di lock-up di cinque anni, e il cui valore sarà basato sull’ebitda generato nei dodici mesi precedenti all’esercizio dell’opzione. Al 31 dicembre 2023, Halldis aveva in gestione 534 unità immobiliari nelle principali località turistiche italiane, con ricavi per circa 9 milioni di euro e redditività in netta ripresa dopo la grave crisi del settore legata alla pandemia e il conseguente piano di ristrutturazione messo in opera dalla proprietà e dal management. Come partner industriale per il nuovo business è stata selezionata l'asset management company specializzata nel settore degli affitti brevi CompassRock Real Estate, che nell’ambito dell’accordo di collaborazione ha a sua volta acquisito il 2,95% di Vita. [post_title] => Le attività di Halldis passano nella mani del gruppo Anima [post_date] => 2024-08-07T11:21:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723029710000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_472909" align="alignleft" width="300"] Fabrizio Martino[/caption] Un'avventura gastronomica lunga una settimana in una suggestiva cornice fra mare, sabbia e sole. Si svolgerà dal 21 al 26 ottobre 2024 la quarta edizione Just Veg Festival al maldiviano Atmosphere Kanifushi. Protagonista, ancora una volta lo chef italiano Fabrizio Marino del ristorante toscano Maggese. Utilizzerà frutta e verdura fresca tropicale per creare piatti d’autore dai colori vivaci e dall'aspetto accattivante, promettendo un menù in edizione limitata in occasione del festival gastronomico. Il ristorante Just Veg sarà il vivace epicentro del festival della durata di sei giorni, incluso nel Kanifushi Plan e disponibile per tutti gli ospiti del resort. Il direttore area wines di Atmosphere Core, Nicolas Laguette, ha inoltre pensato ad abbinare un vino diverso per ogni portata. Il menu includerà quindi l'Happiness: un antipasto con schiuma di cocco, purea di zucca al curry, mele fresche, broccoli e pomodori irrorati da una salsa di lamponi, menta e curcuma, abbinato al leggero Martín Codax Cuatro Pasos Rosado. Per quanto riguarda le portate principali, ci saranno gli gnocchi di patate al limone accompagnati da una ricca salsa di beurre blanc con mandorle e liquirizia, abbinati allo Chardonnay fruttato Glenelly Glass Collection, e le Melanzane caramellate: melanzane glassate in stile orientale e ceci croccanti, abbinate al Sauvignon Blanc Allan Scott Marlborough. Completa il menù il Bee-Side: un gelato allo yogurt e miele con fragole osmotizzate e crumble, abbinate all'aromatico White Rabbit Riesling. “Portare le mie creazioni culinarie sulle spiagge dell'Atmosphere Kanifushi è un vero onore - racconta chef Marino -. Da diversi anni ho il piacere di lavorare con il team del ristorante Just Veg. Accogliere nuovamente gli ospiti che tornano è sempre una gioia e i loro sorrisi mi spingono a cercare ogni volta di raggiungere l'eccellenza. Non vedo l’ora di presentare loro la varietà e ricchezza della cucina vegetariana”. "Molti ospiti, non solo vegetariani e vegani, stanno abbracciando diete più flessibili - aggiunge il direttore food & beverage, Raman Gomathi -. Noi del Just Veg siamo sempre stati in anticipo su questa tendenza. È un onore accogliere ogni anno lo chef Fabrizio per il nostro festival gastronomico dove, oltre alle esperienze pensate per gli ospiti, tiene un workshop per il nostro team. Tutti insieme cerchiamo di mantenere un menù di alto livello e intrigante per i nostri ospiti". [post_title] => Chef Fabrizio Martino protagonista a ottobre del festival Veg dell'Atmosphere Kanifushi [post_date] => 2024-08-07T10:57:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723028252000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "etihad utile netto 2317" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":23,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1534,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473046","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways ha riportato un utile al netto delle imposte di circa 231,7 milioni di dollari, con un incremento del 48% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.\r

\r

Un fattore chiave di questa crescita sono state le entrate dei passeggeri , che sono aumentate del 24% dalla prima metà del 2023 a 3,1 miliardi di dollari. Mentre il fattore di riempimento è rimasto stabile all’85%, Etihad Airways ha aumentato significativamente la propria capacità negli ultimi 12 mesi, aggiungendo 16 nuovi aeromobili, lanciando voli verso 11 nuove destinazioni e aggiungendo frequenze a quelle esistenti. Ciò si è tradotto in una crescita del 38% su base annua del numero di passeggeri trasportati nella prima metà del 2024, a 8,7 milioni.\r

\r

La compagnia aerea con sede ad Abu Dhabi è ancora alle prese con ritardi nelle consegne di aerei Boeing e Airbus e, sebbene questi ritardi non ostacoleranno la sua crescita, avrebbe potuto espandersi ulteriormente se avesse ricevuto capacità aggiuntiva in tempo, ha affermato Antonoaldo Neves, amministratore delegato di Gruppo aeronautico Etihad Airways.","post_title":"Etihad: utile netto di 231,7 milioni di dollari. Crescita el 48%","post_date":"2024-08-09T11:48:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1723204103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l’assegnazione delle rotte in continuità territoriale C, Cagliari-Milano Linate e Olbia-Milano Linate ad Aeroitalia e Olbia-Roma Fiumicino a Volotea, la Commissione europea ha pubblicato le due nuove procedure di gara per l’affidamento dei collegamenti Alghero-Milano Linate e Alghero-Roma Fiumicino, con offerte da presentare entro 60 giorni da parte delle compagnie aeree.\r

\r

L’assessore regionale ai trasporti della Sardegna, Barbara Manca, ha spiegato che le risorse a disposizione ammontano a 4 milioni di euro.\r

\r

I bandi sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica SardegnaCAT e fanno riferimento ai servizi aerei da Alghero per Linate e Fiumicino per il periodo dal 27 ottobre 2024 al 25 ottobre 2025. Per la rotta con Linate, la compensazione finanziaria massima da assumere a base d’asta e’ pari a 3.460.361,77 euro al netto dell’Iva (pari a euro 3.806.397,95 Iva compresa al 10%). Rispetto al bando precedente, l’incremento percentuale è stato del 68,6%. Per la rotta con Fiumicino , la compensazione finanziaria massima e’ di 7.231.446,97 euro al netto dell’Iva (pari a euro 7.954.591,67 Iva compresa al 10%) e corrisponde a un incremento percentuale del 46,1%.","post_title":"Continuità territoriale Sardegna: pubblicate le gare per Alghero","post_date":"2024-08-09T11:31:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1723203077000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_473020\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] I Ricci nel 1954[/caption]\r

\r

Un pezzo importante della storia del turismo della riviera Romagnola. I Ricci Hotels di Cesenatico compiono 70 anni. Tutto è cominciato con nonno Augusto Ricci nel 1954: mentre la riviera Adriatica era ancora tutta da scoprire, ebbe l’intuizione di proporre un nuovo modello di soggiorno per accogliere vacanzieri alla ricerca di relax e spensieratezza in riva al mare. Vendette un palazzo storico a Savignano sul Rubicone e comprò a Cesenatico la pensione la Sportiva. Sono nati così i Ricci Hotels, oggi cinque strutture di cui quattro vicino al mare: gli hotel Sport, Valverde, Nettuno e Villa Mia, nonché il cascinale di campagna Podere la Fattoria di Canonica a Sant’Arcangelo di Romagna.\r

\r

«Nonno Augusto andava a fare promozione in spiaggia con i turisti tedeschi, con i quali riusciva a parlare affabilmente, avendo lavorato in Germania nel primo dopoguerra e conoscendo bene la lingua – raccontano i nipoti Giuseppe e Clemente Ricci, oggi titolari della compagnia –. Lui sapeva stare tra la gente strappando sorrisi con il sorriso, e attirò a sé una bella schiera di turisti pionieri che in quegli anni di ricostruzione iniziavano a scoprire l’Adriatico. Costruiva solide relazioni umane e tanti visitatori tornavano anno dopo anno. Ancora oggi le relazioni nei Ricci Hotels hanno un profondo significato».\r

\r

L'espansione\r

\r

[caption id=\"attachment_473021\" align=\"alignright\" width=\"300\"] I Ricci nel 2024[/caption]\r

\r

Nel 1955 alle otto camere iniziali della Sportiva si aggiunse un altro piano, fino ad arrivare a 30 stanze tutte con bagno privato e balcone. E qualche tempo più tardi, nel 1963, nonno Augusto fu nominato cavaliere della Repubblica italiana al merito, per essere stato uno dei protagonisti del fenomeno turistico in Romagna. Era un nonno social. «I vacanzieri venivano a trovarci ogni anno nello stesso periodo e ritrovavano gli stessi amici dell’anno prima - raccontano i fratelli Ricci -. Erano gli anni della Dolce Vita e c’era voglia di stare insieme come in una grande famiglia».\r

\r

Nel 1972, il testimone passò a Giancarlo e Marisa Ricci (premiati poi per i risultati raggiunti come cavaliere e ufficiale al merito della Repubblica italiana nel 1989), che ingrandirono la struttura dando origine all’hotel Sport, il primo di Cesenatico ad avere una grande piscina, con 50 camere. Idearono anche le gite fuori porta, affittando un castello sulle colline romagnole per far vivere ai turisti esperienze diverse a base di cibo e buon vino.\r

\r

Alle soglie degli anni ’80, nel 1979, Giancarlo e Marisa comprarono anche l’hotel Valverde, storico albergo fronte mare, che arricchirono di servizi come il primo campo da squash all’aperto e la piscina più ampia di tutta Cesenatico. Negli anni successivi sarebbe diventato il grande complesso denominato hotel Valverde & Residenza. Anche lo Sport è stato ampliato e la vecchia pensione è diventata una moderna residenza con un totale di 100 fra camere e appartamenti. Altro fortunato acquisto l’hotel Nettuno, nel 2010, totalmente ristrutturato nello stile delle case degli Hamptons e romanticissimo.\r

\r

La quarta generazione\r

\r

«È stato un lungo cammino fatto di continui ampliamenti, ristrutturazioni e nuovi servizi per stare al passo coi tempi e anticipare i desideri dei clienti - dice Giancarlo Ricci, che all’età di 86 anni è ancora buon consigliere -. Ricordo sempre una nostra cara cliente ticinese, che ci ha frequentato per quasi 50 anni, che mi diceva: lei Giancarlo ha la malattia del mattone. In effetti è così, ma se si vuole stare sul mercato da protagonisti serve innovazione e le strutture vanno rinnovate continuamente. Ed è quello che ho insegnato ai miei figli».\r

\r

Oggi la famiglia Ricci è pronta per affrontare una nuova grande sfida. «Abbiamo rilevato una colonia abbandonata da anni (la Santa Monica), con una spiaggia privata di 3 mila metri, per realizzare un albergo direttamente sulla spiaggia, in una grande area e con servizi innovativi: un progetto di rigenerazione urbana dopo anni di degrado e abbandono», raccontano Giuseppe e Clemente.\r

\r

Intanto è stata inaugurata la nuova spiaggia privata, Ricci Beach, attrezzata con giochi in legno e palestra, nuove cabine, campo da beach volley/beach tennis, grandi spazi fra gli ombrelloni. La famiglia Ricci continua il suo viaggio contemporaneo nell’ospitalità: «Oggi, che i nostri cinque figli si stanno preparando per la quarta generazione – concludono i fratelli Ricci -, cerchiamo nelle nostre strutture di esprimere lo stesso senso di accoglienza delle origini, che fa sentire gli ospiti parte della famiglia».","post_title":"I Ricci Hotels celebrano i loro primi 70 anni: una storia di Romagna","post_date":"2024-08-09T10:07:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1723198051000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto in questi giorni Silver Cape: la nuova area del parco acquatico del Lido di Jesolo, Caribe Bay, è situata in posizione panoramica e si raggiunge attraverso un percorso pedonale che si intreccia con le anse dello scivolo Silver Waterfalls, completamente rinnovato e composto da sette salti d’acqua incluso uno alto 17 metri. L’itinerario si snoda tra passaggi segreti, antiche rovine, ponti sospesi e tunnel nella vegetazione tropicale. Immersa in un palmeto di 300 esemplari, Silver Cape propone postazioni relax allestite con tende in stile piratesco, lettini king size e cassette di sicurezza, e offrirà un punto ristoro per pranzare con vista panoramica sul parco e sulle cascate.\r

\r

A prendere il nome da questa nuova area è anche lo spettacolo The Pirates of Silver Cove, che coinvolge tutti gli ospiti del Caribe Bay. Anticipato da potenti colpi di cannone, scintille ed effetti speciali, mette in scena un vero e proprio assalto al parco. Da segnalare anche il servizio gratuito Prenota attrazione, che, dopo il successo dello scorso anno, è stato esteso a tutte le zone più frequentate del Caribe Bay: lo scivolo più alto d’Europa, Captain Spacemaker, le discese al buio delle Scary Falls, le curve paraboliche del Tortuga Sky, le rapide delle Silver Waterfalls e le sfide di velocità dei Toboganes. Il sistema funziona tramite smartphone: basta puntare un Qr-code e presentarsi per il ritiro del gommone al turno assegnato…\r

\r

“Quest’anno abbiamo investito più di 2 milioni di euro tra ampliamenti e restyling, per un totale di 5 mila mq di spazi aggiuntivi a disposizione degli ospiti, che rendono il parco sempre più vivibile, anche nelle giornate di massima affluenza - sottolinea il ceo e founder del Caribe Bay, Luciano Pareschi -. Nonostante il meteo di giugno non sia stato particolarmente clemente, l’andamento della prima parte di luglio ci fa ben sperare per un’estate in linea con lo scorso anno, anche in considerazione delle buone performance degli arrivi dall’estero, con Germania ed Europa Centrale in testa, seguite da Slovenia e Ungheria”.","post_title":"Al Caribe Bay di Jesolo debutta l'area Silver Cape. Quest'anno investimenti per oltre 2 mln","post_date":"2024-08-09T09:48:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1723196891000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sabrina Mangia è il nuovo direttore generale del parco di Mirabilandia. Il suo incarico partirà dal 1° settembre quando Riccardo Capo, attuale responsabile, lascerà l’azienda. Torinese, classe 1978, sposata, mamma di due figli e residente in Romagna, Sabrina Mangia vanta un’esperienza di oltre vent’anni nell’industria del leisure ed entertainment. Laureata in business administration a Torino, bachelor degree sempre in business administration e specializzazione in marketing all’università di Brighton, ha svolto per dieci anni incarichi di responsabilità nel settore degli eventi e del marketing nel campionato Mondiale superbike, prima di approdare nel 2010 a Mirabilandia con il ruolo di manager in marketing e comunicazione. Nel 2017 ha assunto l’incarico di direttore sales e marketing del parco, al quale si è aggiunta nel 2024 anche la responsabilità per le sponsorizzazioni per il mercato italiano e spagnolo.\r

\r

Il management del gruppo Parques Reunidos e il personale di Mirabilandia ringraziano Riccardo Capo per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, augurandogli di proseguire con successo la propria carriera. Sotto la guida di Sabrina Mangia il parco continuerà, insieme a tutte le persone che vi lavorano, a impegnarsi per raggiungere grandi risultati.","post_title":"Sabrina Mangia nuovo direttore generale di Mirabilandia","post_date":"2024-08-08T14:20:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1723126804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_255399\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Valencia[/caption]\r

\r

La regione di Valencia in Spagna imporrà multe fino a 600.000 euro su affitti a breve termine senza licenza e sul mercato nero. Ma riserva attenzione anche agli appartamenti in stile Airbnb. Questo nel tentativo di fermare il turismo eccessivo nella zona, che ha anche messo ulteriore pressione sulle strutture pubbliche locali e ha fatto aumentare i prezzi degli affitti nelle principali destinazioni turistiche europee. \r

\r

Secondo Airbtics, una società di analisi di Airbnb, l'alloggio medio Airbnb o in affitto a breve termine a Valencia ha un tasso di occupazione mediano del 79%, con prenotazioni per 288 notti all'anno. Con una tariffa giornaliera di 93 euro in media, nel 2023 gli host hanno registrato un fatturato tipico di circa 27.000 euro per l'intero anno. \r

\r

Al 15 aprile di quest'anno, c'erano 9.128 annunci Airbnb attivi, secondo Airbtics. Alcuni dei quartieri di Valencia che registrano la maggiore richiesta di affitti a breve termine sono Ciudad de las Artes y las Ciencias, La Lonja de la Seda e Valencia Cathedral. \r

\r

Tuttavia, il mercato degli affitti a breve termine in Spagna, oltre agli Airbnb, comprende molti altri appartamenti. In quanto tale, è già un mercato molto consolidato e svolge un ruolo chiave nel sostenere l'economia locale. ","post_title":"Valencia: 600 mila euro di multa agli affitti brevi senza licenza","post_date":"2024-08-08T12:20:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1723119651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472962","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_218419\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Allure of the Seas[/caption]\r

\r

Oltre 35 opzioni per cenare e bere, tra cui il Pesky Parrot tiki bar, che è stato inaugurato di recente, oltre a nuove esperienze e occasioni per rilassarsi, con l'Ultimate Abyss di dieci piani, piscine in stile resort e altro ancora. Debutterà da Barcellona ad aprile del 2025 la Allure of the Seas completamente rinnovata dopo un restyling epico da oltre 100 milioni di dollari. Gli itinerari da sette notti nel Mediterraneo occidentale includeranno inoltre scali in Provenza (Marsiglia), a Firenze/Pisa (La Spezia), a Roma, a Palma di Maiorca e in altre mete ancora.\r

\r

Con l’aggiunta delle nuove Ultimate Panoramic suite sul ponte di Allure, che offrono una vista a 200 gradi sul mare, le nuove esperienze si sommano a una serie di attrazioni che ritornano. C'è di tutto: dall'intrattenimento di Royal Caribbean, con i suoi spettacoli che spaziano tra aria, ghiaccio, acqua e palcoscenico, alle emozioni come l'arrampicata su roccia e i simulatori di surf FlowRider. Senza dimenticare, naturalmente, i punti di ristoro come lo Schooner Bar, il pub inglese Bow & Stern, i classici italiani del Giovanni's Table, la steakhouse americana Chops Grille e altro ancora.\r

\r

Dopo il successo della rinnovata Oasis of the Seas nel 2019, Allure è l'ultima della classe Oasis a essere re-immaginata come parte del programma Royal Amplified di Rcl, inaugurato per la prima volta nel 2018. La Allure sarà una delle sei unità Royal Caribbean che salperanno da cinque destinazioni in Europa nell’estate del 2025, prima di dirigersi, a novembre, a Fort Lauderdale, in Florida.","post_title":"Restyling da 100 mln per la Allure of the Seas: debutto a Barcellona ad aprile 2025","post_date":"2024-08-08T11:01:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1723114872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passa di mano il ramo d'azienda operativo di Halldis. Con un'operazione complessa Castello sgr, controllata di Anima Holding, ha infatti acquisito le attività della compagnia di affitti brevi. La transazione è avvenuta tramite Vita srl, società operativa recentemente costituita dalla stessa Castello dedicata alla gestione immobiliare a 360 gradi. Il corrispettivo dell’operazione è pari a 2,6 milioni di euro in contanti. Allo stesso tempo però Halldis ha acquisito il 21% di Vita: su quest’ultima quota è previsto un meccanismo di put and call (diritto ad acquistare o vendere, ndr), da esercitarsi dopo la fine del periodo di lock-up di cinque anni, e il cui valore sarà basato sull’ebitda generato nei dodici mesi precedenti all’esercizio dell’opzione.\r

\r

Al 31 dicembre 2023, Halldis aveva in gestione 534 unità immobiliari nelle principali località turistiche italiane, con ricavi per circa 9 milioni di euro e redditività in netta ripresa dopo la grave crisi del settore legata alla pandemia e il conseguente piano di ristrutturazione messo in opera dalla proprietà e dal management. Come partner industriale per il nuovo business è stata selezionata l'asset management company specializzata nel settore degli affitti brevi CompassRock Real Estate, che nell’ambito dell’accordo di collaborazione ha a sua volta acquisito il 2,95% di Vita.","post_title":"Le attività di Halldis passano nella mani del gruppo Anima","post_date":"2024-08-07T11:21:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1723029710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_472909\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabrizio Martino[/caption]\r

\r

Un'avventura gastronomica lunga una settimana in una suggestiva cornice fra mare, sabbia e sole. Si svolgerà dal 21 al 26 ottobre 2024 la quarta edizione Just Veg Festival al maldiviano Atmosphere Kanifushi. Protagonista, ancora una volta lo chef italiano Fabrizio Marino del ristorante toscano Maggese. Utilizzerà frutta e verdura fresca tropicale per creare piatti d’autore dai colori vivaci e dall'aspetto accattivante, promettendo un menù in edizione limitata in occasione del festival gastronomico.\r

\r

Il ristorante Just Veg sarà il vivace epicentro del festival della durata di sei giorni, incluso nel Kanifushi Plan e disponibile per tutti gli ospiti del resort. Il direttore area wines di Atmosphere Core, Nicolas Laguette, ha inoltre pensato ad abbinare un vino diverso per ogni portata. Il menu includerà quindi l'Happiness: un antipasto con schiuma di cocco, purea di zucca al curry, mele fresche, broccoli e pomodori irrorati da una salsa di lamponi, menta e curcuma, abbinato al leggero Martín Codax Cuatro Pasos Rosado. Per quanto riguarda le portate principali, ci saranno gli gnocchi di patate al limone accompagnati da una ricca salsa di beurre blanc con mandorle e liquirizia, abbinati allo Chardonnay fruttato Glenelly Glass Collection, e le Melanzane caramellate: melanzane glassate in stile orientale e ceci croccanti, abbinate al Sauvignon Blanc Allan Scott Marlborough. Completa il menù il Bee-Side: un gelato allo yogurt e miele con fragole osmotizzate e crumble, abbinate all'aromatico White Rabbit Riesling.\r

\r

“Portare le mie creazioni culinarie sulle spiagge dell'Atmosphere Kanifushi è un vero onore - racconta chef Marino -. Da diversi anni ho il piacere di lavorare con il team del ristorante Just Veg. Accogliere nuovamente gli ospiti che tornano è sempre una gioia e i loro sorrisi mi spingono a cercare ogni volta di raggiungere l'eccellenza. Non vedo l’ora di presentare loro la varietà e ricchezza della cucina vegetariana”.\r

\r

\"Molti ospiti, non solo vegetariani e vegani, stanno abbracciando diete più flessibili - aggiunge il direttore food & beverage, Raman Gomathi -. Noi del Just Veg siamo sempre stati in anticipo su questa tendenza. È un onore accogliere ogni anno lo chef Fabrizio per il nostro festival gastronomico dove, oltre alle esperienze pensate per gli ospiti, tiene un workshop per il nostro team. Tutti insieme cerchiamo di mantenere un menù di alto livello e intrigante per i nostri ospiti\".\r

\r

","post_title":"Chef Fabrizio Martino protagonista a ottobre del festival Veg dell'Atmosphere Kanifushi","post_date":"2024-08-07T10:57:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1723028252000]}]}}