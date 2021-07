Etihad Airways operativa sulla rotta Abu Dhabi-Vienna

Etihad Airways ha inaugurato il nuovo collegamento tra Abu Dhabi e Vienna, con due frequenze alla settimana operate il giovedì e la domenica con un Boeing 787-9 configurato con 28 posti in Business e 262 posti in Economy.

“Dopo aver lanciato con successo Mykonos, Santorini e Malaga all’inizio di luglio, siamo lieti di introdurre ora i voli per Vienna – ha dichiarato Tony Douglas, group chief executive officer di Etihad -. La capitale austriaca rappresenta la 65esima destinazione passeggeri che si aggiunge al network in costante espansione di Etihad”.

“Diamo il benvenuto a Etihad come nuova compagnia aerea all’aeroporto di Vienna – ha aggiunto Julian Jäger, joint ceo e coo dell’Aeroporto di Vienna -. Si tratta di un vettore forte con una network di rotte di vasta portata. Gli Emirati Arabi Uniti in particolare sono un mercato importante per il turismo austriaco, e il nuovo collegamento aereo è un buon segno che le cose si stanno lentamente riprendendo”.