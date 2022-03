Etihad Airways aggiunge Nizza al network delle destinazioni estive

Etihad Airways amplia il network estivo con l’aggiunta di Nizza. La compagnia aerea aprirà i voli tra Abu Dhabi e la Costa Azzurra dal prossimo 15 giugno con due frequenze alla settimana, servite da un Boeing 787.

“Questa è la prima volta che Etihad opererà voli per Nizza e siamo fiduciosi che una vasta gamma di viaggiatori risponderà a questa proposta”.

Il vettore emiratino aveva annunciato il mese scorso il lancio – sempre per giugno – di una nuova rotta tra Abu Dhabi e Creta, servita due volte a settimana con un Airbus A320. Sempre a giugno Etihad ripristinerà anche tre rotte sospese a causa della pandemia: dal 15 giugno, tornerà il collegamento stagionale per Malaga; dal 16 giugno, quello per Santorini mentre, dal 17 giugno, riprenderanno i voli verso Zanzibar.