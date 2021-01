Ethiopian Airlines sigla un accordo di interline con CemAir Ethiopian Airlines sigla un accordo di interline con CemAir, che consente ai passeggeri di viaggiare senza interruzioni con un unico biglietto e a costi inferiori tra destinazioni all’interno delle reti dei vettori. “Nel nostro continuo sforzo di espandere il nostro servizio oltre la nostra vasta rete in Africa, siamo felici di collaborare e aggiungere CemAir alla nostra lista di partner in crescita in Africa” afferma Rahel Asefa, vice presidente marketing di Ethiopian Airlines. “Ethiopian è un partner forte e con i significativi cambiamenti nell’industria aerea sudafricana non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro mentre espandiamo la nostra rete sia a livello nazionale che internazionale – sottolinea Miles van der Molen, ceo di CemAir -. I prossimi anni rappresentano un’opportunità senza precedenti nel settore e vediamo la nostra espansione futura strettamente legata al successo dei nostri partner”.

