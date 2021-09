Ethiopian Airlines introduce la nuova opzione digitale ‘My Sheba Space’ che consente ai viaggiatori di classe economica di acquistare uno o più posti vuoti a bordo per beneficiare di spazio extra. “Con la nostra agilità nell’offerta di servizi incentrati sul cliente e la reattività del mercato, arriva la necessità di fornire comodità a coloro che ne hanno bisogno – ha dichiarato il ceo del gruppo Ethiopian, Tewolde GebreMariam -. MyShebaSpace è dedicato ai clienti che preferiscono assicurarsi uno spazio extra e godersi il comfort in cabina di classe economica. Continuiamo ad adoperarci per rendere più confortevole il viaggio per i nostri passeggeri, offrendo sempre il meglio e puntando ad essere all’avanguardia. Crediamo che i nostri clienti apprezzeranno la sensazione di avere il controllo del loro viaggio”.

MyShebaSpace richiede una finestra di 72 ore prima del volo per assicurarsi un posto extra ed è accessibile sul sito Ethiopian e sull’app mobile.

Ethiopian ha risposto alla pandemia da Covid-19 introducendo linee guida per la sicurezza dei passeggeri e misure di distanziamento sociale e sanificazione, a bordo e nel moderno Addis Abeba Bole International Airport.