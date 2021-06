Enac: verifica sulle low cost per assegnazione di posti a pagamento

Nuove grane per le low cost. Infatti l’Enac ha deciso di avviare una verifica sull’assegnazione di posti a pagamento nelle compagnie low cost con l’obiettivo di “assicurare la dignità, il diritto alla salute, alla sicurezza e alla incolumità del passeggero che la pratica tariffaria aggressiva dei vettori in questione rischia di compromettere con una offerta non adeguata ed elusiva dei diritti dei passeggeri”.

In una nota l’ente spiega infatti di aver ricevuto «reclami e segnalazioni da parte di passeggeri che hanno lamentato recenti disservizi da parte di compagnie aeree low cost in ordine, in particolare, alla procedura di assegnazione dei posti sull’aeromobile che non consentono ai genitori di sedersi accanto ai propri figli minori, né ai familiari di stare accanto a persone disabili e a ridotta mobilità, se non dietro pagamento di una tariffa aggiuntiva, a volte superiore al costo del biglietto aereo».

All’esito della verifica, se le denunce dei passeggeri troveranno conferma, l’Enac adotterà «i necessari provvedimenti per ristabilire le corrette pratiche commerciali nel rispetto della sicurezza aerea».