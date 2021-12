Emirates stima di movimentare oltre 1 milione di passeggeri a Dubai per le festività

Emirates stima il transito di oltre 1,1 milioni di passeggeri attraverso il Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai, da qui al 21 dicembre; il prossimo fine settimana vedrà addirittura un picco di circa 250.000 viaggiatori in partenza dal T3.

La compagnia, in vista del traffico per le festività, invita i passeggeri ad arrivare in aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo e ad assicurarsi di avere tutti i documenti necessari per la destinazione prima di recarsi al banco del check-in. I passeggeri possono effettuare il check-in fisico 24 ore prima della partenza del volo, depositando i bagagli e ritirando le carte d’imbarco, utilizzando i 32 distributori automatici di bagagli self-service e 16 postazioni per il check-in disponibili al Terminal 3.* I clienti che utilizzano il chiosco self-service devono comunque completare le pratiche di immigrazione entro e non oltre 60 minuti prima della partenza del volo. I clienti possono anche scegliere di effettuare il check-in online fino a 48 ore e fino a 90 minuti prima della partenza del volo e scaricare le carte d’imbarco digitali per destinazioni selezionate. I clienti che effettuano il check-in meno di 60 minuti prima della partenza non saranno accettati per il viaggio.

Tutti i touchpoints Emirates e DXB sono completamente preparati per gestire l’aumento del traffico passeggeri durante le vacanze, con misure e protocolli in atto progettati per migliorare la sicurezza mentre i clienti si spostano attraverso il Terminal 3. Insieme alle tecnologie contactless e ai percorsi biometrici, i passeggeri Emirates possono essere sicuri che la compagnia aerea e i suoi partner non hanno risparmiato sforzi per rendere il viaggio in aeroporto più sicuro e agevole possibile.