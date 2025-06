Emirates rinnova l’intera linea di giochi e zainetti per i piccoli viaggiatori Nuova collezione completa di giocattoli e accessori per bimbi a bordo dei voli Emirates, in vista del periodo estivo di alta stagione per i viaggi scolastici, durante il quale si prevede che quasi un milione di bambini voleranno con il vettore. In totale sono disponibili 12 articoli da collezione, suddivisi in kit specifici per le fasce d’età 0-2 anni, 3-6 anni e 7-12 anni. In linea con l’impegno di Emirates per un consumo responsabile, la nuova collezione per bambini include zainetti e peluche realizzati per almeno il 50% con materiali riciclati, come poliestere post-consumo e carta proveniente da foreste gestite responsabilmente. I kit dedicati a neonati e bebè (0-2 anni) aiutano i più piccoli a volare meglio grazie ad una selezione di articoli essenziali: un fasciatoio riutilizzabile, crema nutriente Naïf, salviette detergenti, un bavaglino lavabile, un cucchiaino che funge anche da massaggiagengive, un peluche vibrante e rilassante da fissare al sedile o al passeggino, e una copertina da collezione, perfetta per accompagnare un dolce sonno. I piccoli esploratori (3-6 anni) saranno pronti per nuove avventure grazie agli zainetti a tema letterario “Tiny Treasures” o “Adventure Backpack”, perfetti per custodire i loro oggetti preferiti durante il viaggio. Per i futuri campioni dello sport, lo zaino ispirato al calcio li motiverà a inseguire i propri sogni, mentre il modello a tracolla dedicato al tennis incoraggerà una mentalità vincente. Le riviste “Fly with Me” ora includono una card da collezione con ogni numero, oltre a pagine da colorare, giochi e attività divertenti pensate per i piccoli viaggiatori. I bambini dai 7 ai 12 anni riceveranno una nuova borsa della più recente collezione lifestyle firmata Emirates. La linea include la borsa a tracolla “Big City”, la “Tech Pro bag”, lo zaino “Explorer” e la borsa sportiva “Training Day”. Proposte in tonalità accattivanti come blu scuro, viola trendy e arancione, queste borse versatili e di tendenza sono perfette per lo sport, le giornate in piscina, i pigiama party o le gite del weekend. Nuovi arrivi nella collezione “Little Travellers” di Emirates Anche la collezione “Little Travellers”, disponibile sull’Emirates Official Store, si arricchisce con nuove proposte ispirate allo sport, all’arte e al viaggio: cappellini colorati, t-shirt, lunch bag per la spiaggia, borracce, astucci, portachiavi, album da colorare e adesivi, giocattoli in legno a tema aereo e figurine. Condividi

